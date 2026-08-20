Susana González: Quién es el papá de su hija Susana Elías que debuta en telenovelas

La actriz Susana González trabajará junto a su hija “Tuti” en su debut en telenovelas, sorprenden con su parecido (Instagram/@susanagonzalezdr)

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Susana González está en uno de los momentos más gratos de su vida como madre, ya que su hija Susana Elías, a quien le llama de cariño “Tuti”, ha seguido sus pasos y debutará como actriz en una telenovela de Televisa, en la que también ella trabajará.

Ambas tendrán participación en la nueva telenovela “Todavía te amo”, producida por Carlos Bardasano, en Televisa San Ángel, donde Susana González será coprotagonista junto a Gabriel Soto.

Con la noticia del debut de su hija, ha surgido la duda de quién es el padre de la pequeña actriz, recordando la polémica que se generó con la prueba de paternidad de su primer hijo Santiago.

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Susana González feliz por trabajar junto a su hija en su debut en telenovelas

(Instagram/@susanagonzalezdr)

A través de sus redes sociales, Susana González compartió algunas fotos del lanzamiento oficial de la telenovela, en la que posó junto a su hija “Tuti” y parte del elenco del proyecto. En esa publicación, la actriz puso un emotivo mensaje en apoyo a Susana Elías.

“Hoy me toca darte la bienvenida de nueva cuenta. Pero no al mundo que que ya conoces, y donde ya brillas. Ahora es a uno que yo sé que vas a amar. También para mí hoy es uno de los días más felices por que puedo guiarte , siempre estaré aquí para ti, mi princesa , vamos a aprender mucho juntas en este proyecto y nos llevaremos de la mano”, se lee en la publicación.

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“Ya verás por qué este es el mejor trabajo del mundo. Ahora interpretarás a Camila; una niña tan linda y fuerte como tú Y quiero que siempre recuerdes que tu misión en este proyecto , será hacer el mundo un lugar más bonito. Te amo”, agregó.

¿Quién es el padre de Susana Elías, hija de Susana González?

(Instagram/@susanagonzalezdr)

El padre de Susana Elías, conocida como “Tuti”, es el empresario Luis Elías, quien está alejado del medio artístico y de los reflectores.

Susana Elías es la segunda hija de la actriz, nacida en junio de 2010. También tiene un hermano mayor, Santiago Elías, nacido en 2008, producto de la misma relación.

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¿Quién es el papá del primer hijo de Susana González? La polémica de la prueba de paternidad

La paternidad de los hijos de Susana González estuvo rodeada de polémica, principalmente del hijo mayor: en un primer momento, la actriz señaló al actor Renato Malojuvera como padre de su primogénito Santiago, pero después rectificó e indicó que el verdadero padre era Luis Elías. Una prueba de ADN, realizada en marzo de 2009, confirmó que Elías es el padre del niño y, por extensión, también de Susana Elías.

(Instagram/@susanagonzalezdr)

¿Quién es la pareja actual de Susana González?

Susana González tiene una relación larga con el actor Marcos Montero, con quien comenzó a salir en diciembre de 2010, con quien no está casada. La actriz ha dejado claro que no consideran necesario un papel para validar su amor y que, por el momento, no hay boda formal en puerta.

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“Estoy más casada que nada, más comprometida, amor, respeto. De verdad mi relación va más allá”, declaró González en una entrevista con el programa Hoy.

Se desconoce el motivo del por qué Susana González no está casada con Luis Elías, el padre de sus hijos, pero de acuerdo con la fechas, su relación terminó cuando nació “Tuti”, ya que fue en el mismo año que comenzó su relación con Marcos Montero.

Hijo de Susana González se mantiene alejado del medio artístico

Aunque su hija “Tuti” ha seguido sus pasos en la actuación, su primogénito Santiago Elías se mantiene fuera de ese ámbito, ya que, de acuerdo con su perfil en redes sociales, es piloto de X30 y compite en torneos de karts equipados.

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Susana González también ha compartido en sus redes sociales lo orgullosa que está de su hijo, a quien ha acompañado en su pasión por la velocidad.