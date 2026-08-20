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¿Flor Vigna y Ese Pérez son sólo amigos? Así definen su relación

La relación de Flor Vigna y Ese Pérez mantiene en vilo a espectadores y compañeros de La Casa de los Famosos México

Primer plano de Nicolás Cabré con gorra blanca y camiseta naranja. Primer plano de Flor Vigna con cabello rojo
La relación entre Flor Vigna y Ese Pérez despierta dudas y expectativas en La Casa de los Famosos México. (Redes)
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La relación entre Flor Vigna y Ese Pérez en La Casa de los Famosos México sigue generando confusión tanto a los espectadores como a los propios participantes del reality.

Los primeros rumores de un romance comenzaron hace un par de semanas, cuando ambos compartieron un beso durante el juego de la botella en una de las fiestas temáticas del programa.

Desde ese momento, las muestras de cariño entre ellos se hicieron habituales frente a las cámaras e incluso se han vivido episodios de celos. A pesar de estas situaciones, ambos insisten en que únicamente mantienen una amistad.

El origen del “shipeo”: fiesta, besos y rumores

La historia comenzó durante la segunda fiesta temática del reality, cuando Flor y Ese compartieron besos y gestos románticos frente a las cámaras y compañeros.

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Las imágenes de la pareja despidiéndose fuera del vestidor y continuando su acercamiento en los dormitorios alimentaron la conversación tanto dentro como fuera de la casa.

El ambiente no tardó en llenarse de comentarios, bromas y hasta preguntas directas por parte de los demás concursantes. Yahir fue uno de los más sorprendidos: “Wey, se enamoraron, acabo de caer, no me había dado cuenta”, exclamó.

Ese Pérez y Flor Vigna se besaron
Ese Pérez y Flor Vigna se besaron durante le Fiesta Temática (Captura de pantalla )

Tensiones recientes y la charla que redefinió su vínculo

La dinámica entre Flor Vigna y Ese Pérez no solo se ha visto marcada por gestos de cercanía, sino también por momentos de tensión dentro de la casa.

La semana pasada, ambos atravesaron un conflicto a raíz de algunos chistes de Ese Pérez sobre otras mujeres, lo que provocó incomodidad en Flor y generó cierta distancia entre los dos.

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Después de ese episodio y tras la casi eliminación de Flor el pasado domingo, decidieron conversar a solas sobre su vínculo.

En esa charla, dejaron en claro que son “amigos especiales” y que prefieren evitar etiquetas, apostando por una relación basada en el afecto y la espontaneidad, sin compromisos ni definiciones apresuradas.

“Entonces también podemos ser como amigos y seguir abrazándonos y todo pero sacarle el lado del beso, del romanticismo. Estamos re a tiempo de frenar. Pero si seguimos endulzando la torta…y yo me engancho un poco”, propuso Flor.

Ese Pérez, por su parte, dejó clara su intención de no apresurarse: “Y no quiere decir que por esto ya estamos comprometidos y la boda, al contrario, es fluir y que pase lo que tenga que pasar”.

Flor también admitió que experimentar una relación de este tipo es algo nuevo en su vida: ““Esta re lindo ser amigos con cariño. Es la primera vez que lo voy a probar”.

La charla concluyó con ambos definiéndose como “amigos especiales” y sellando el momento con un abrazo.

Ese Pérez y Flor Vigna pueden protagonizar el primer romance
La dinámica entre Flor Vigna y Ese Pérez no solo se ha visto marcada por gestos de cercanía, sino también por momentos de tensión dentro de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desconcierto de los demás habitantes

A pesar de la conversación que sirvió para aclarar su relación, la dinámica entre ambos continúa generando preguntas entre los participantes del reality.

Moisés Peñaloza, por ejemplo, expresó su confusión: “Un día dicen que se aman, que—”, a lo que Flor respondió: “Nunca dijimos que nos amamos. Nos queremos mucho y nos seguimos queriendo”.

Ese Pérez, fiel a su estilo, sumó ironía al debate: “Pues yo creo que ya casi tú eres la que me quieres más, porque yo ya no”, bromeó en medio de la charla.

Más tarde, durante una conversación con Gema Garoa, Flor Vigna reveló que Ese Pérez se molestó cuando ella se negó a darle un beso.

Flor fue clara al marcar un nuevo límite en su relación: “Ahora somos amigos con abrazos, pero sin besos”. Ante esto, Ese Pérez, en tono de broma, replicó: “No, sin abrazos ya”.

La reacción en redes sociales y el futuro incierto

Mientras dentro de la casa los protagonistas aclaran el rumbo de su amistad, fuera de ella las redes sociales debaten si el “shippeo” se convertirá en la primera pareja formal de la temporada o si quedará solo como una amistad especial.

Por ahora, la relación entre Flor Vigna y Ese Pérez permanece en el centro de la atención, marcada por momentos de cercanía y complicidad.

La expectativa sobre el rumbo de su vínculo sigue abierta tanto para los compañeros como para quienes siguen el reality desde afuera.

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