Fans de Kenia Os se lanzan contra Belinda por “no pagarle al SAT”

Nuevos pleitos entre fans de Belinda y Kenia Os (IG: @belindapop)

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Los fans de Kenia Os arremetieron esta semana contra Belinda en redes sociales con un argumento fiscal: la cantante habría salido de México para grabar la serie Carlota dejando una deuda pendiente con el SAT, mientras que, según los “Keninis”, sí habría destinado recursos para orquestar una campaña de desprestigio contra su artista.

El detonante fue un video del conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en el que confronta a Belinda por sus obligaciones tributarias. “Los impuestos son obligatorios”, le dice en el clip. El material se viralizó entre los seguidores de Kenia Os, quienes lo retomaron para reforzar sus ataques contra la cantante en medio de una disputa que lleva semanas encendida.

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Belinda y las declaraciones que odiaron los “keninis”

¿Cuántos años tiene realmente Belinda? La versión que la cantante sostiene y la evidencia que contradice (RS)

La polémica entre los fandoms arrancó cuando Vogue México y Latinoamérica publicó una entrevista en la que Belinda anunció su dueto con Danna Paola y declaró: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos.”

Los “Keninis” leyeron la frase como una exclusión deliberada. Belinda y Kenia Os ya tienen una colaboración juntas: “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita de 2025. Para el fandom, omitir ese antecedente no fue casualidad.

Ante la presión, Belinda aclaró que sus palabras apuntaban a la rivalidad ficticia que durante años se construyó entre ella y Danna, no a Kenia Os. “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita”, escribió. El mensaje no apagó el fuego: días después, Belinda lo borró tras recibir amenazas de muerte.

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Kenia Os denuncia una campaña de desprestigio

(Facebook Belinda / Kenia Os)

Kenia Os rompió el silencio a través de Instagram. Sin señalar a Belinda ni a Danna, describió lo que vive como “una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”. Agregó que reporteros, creadores y colegas del medio se acercaron a su equipo para explicar cómo se arman algunas de esas notas.

La cantante cerró su mensaje con una postura que sus fans interpretaron como una indirecta: “Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda.”

La canción de las tres sigue paralizada por problemas con Sony Music

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

Detrás de la disputa existe un proyecto musical sin fecha de lanzamiento. En octubre de 2025, Danna, Belinda y Kenia Os se presentaron juntas en un takeover de Apple Music Radio, se autodenominaron las “Chicas Superpoderosas” y confirmaron que habían grabado una canción conjunta entre agosto y septiembre de ese año.

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El tema nunca salió. Kenia Os explicó la pausa en el programa radial Cara C en España: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo.” Señaló que la decisión vino de Sony Music, no de un conflicto entre las tres. Danna coincidió y atribuyó el freno a “cositas administrativas”.

Una tiktoker identificada como @bebeluluz añadió otra versión al enredo: según una fuente anónima, Kenia Os habría usado el intro de esa grabación conjunta para lanzar “Belladona”, el sencillo que abre su álbum K de Karma, publicado en marzo de 2026. De acuerdo con ese relato, ni Belinda ni Danna aprobaron la versión final que Kenia presentó, y la sinaloense habría pretendido que ambas figuraran únicamente como “feat”, sin crédito igualitario. Ninguna de las tres artistas confirmó esa versión.

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Danna niega rivalidad y Belinda avanza con “Dolce Vita”

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

Danna descartó públicamente cualquier enemistad: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien.” Sobre lo ocurrido entre las tres, fue escueta: “Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres.” Pidió además no interpretar la ausencia de una colaboración como señal de enemistad: “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro.”

Mientras la canción de las tres permanece sin fecha, Belinda y Danna avanzan por su cuenta. Su dueto “Dolce Vita” llega a plataformas este 27 de agosto de 2026.