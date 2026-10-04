Ernesto Ruffo ha recibido el apoyo de integrantes del PAN, tras el cambio de medida cautelar que lo llevó a prisión domiciliaria, medida que cumple desde su casa en Ensenada, Baja California. (Crédito: X/@VicenteFoxQue)

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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Ensenada por acusaciones de contrabando de hidrocarburo, ha sido apoyado por diferentes políticos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes este primer fin de semana de octubre han mostrado un acercamiento mayor, entre ellos el expresidente Vicente Fox Quesada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario Federal confirmó que el pasado 3 de octubre realizó una videollamada con el político bajacaliforniano, quien hace un par de días regresó a su casa tras más de 70 días en el Altiplano, en Almoloya de Juárez.

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Vicente Fox resalta tinte político en caso de Ruffo Appel

Fox aseguró que la conversación se basó en lo que actualmente está pasando en el caso del exmandatario de Baja California y las acusaciones que pesan sobre él: contrabando de hidrocarburo y delincuencia organizada.

“No podemos dejarnos dominar por el miedo”, aseveró el expresidente; agradeció al exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y al presidente municipal de León, Medina Plascencia, quienes lograron realizar el encuentro virtual.

“Ernesto, que alegría verte en casa. No estás solo. Mantengamos la fortaleza, la dignidad y la confianza en que la justicia debe prevalecer. Pronto nos veremos”, escribió en X (antes Twitter).

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Vicente Fox revela lo que habló en videollamada con Ernesto Ruffo: “No estás solo”, le reitera. (Crédito: X/@VicenteFoxQue)

En el marco del proceso, Vicente Fox mantiene mayor presencia en la escena pública

A parte de los múltiples posicionamientos que ha realizado Vicente Fox por el caso de Ernesto Ruffo, también ha fijado postura en el marco de los próximos comicios.

Desde la detención de Ruffo Appel, Fox ha cuestionado la actuación de las instituciones de justicia y sostiene que el caso podría responder a motivaciones políticas. En julio pidió respetar la presunción de inocencia de su antiguo compañero de partido y, semanas después, acusó una posible persecución, aunque la FGR ha rechazado que las investigaciones tengan un trasfondo político.

La actividad del exmandatario también incluye encuentros con figuras de oposición. En agosto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que se reunió con Fox y Martha Sahagún para hablar sobre la defensa del Estado de derecho y la recuperación de instituciones, en medio de sus críticas al gobierno federal.

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Fox además se reunió con Alejandro “Alito” Moreno y Juan Carlos Romero Hicks en la sede nacional del PRI, como parte de los acercamientos para construir un bloque opositor rumbo a 2027.

Alito Moreno busca formar un frente opositor con Vicente Fox y Romero Hicks, rumbo al 2027. (X/@alitomorenoc)

Durante un acto del PAN en Aguascalientes, defendió ese encuentro y llamó a cerrar filas contra Morena, cuando faltaban días para el inicio formal del proceso electoral.

La presidenta de México y Morena fijan postura sobre apariciones de Vicente Fox

LA presidenta Claudia Sheinbaum y Morena han fijado postura común frente a las nuevas apariciones de Vicente Fox junto a dirigentes y figuras de la oposición. La presidenta sostiene que esos encuentros exhiben a un bloque sin proyecto de nación, mientras el partido los asocia con el regreso de prácticas políticas vinculadas a corrupción y privilegios.

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Morena interpreta las reuniones de Fox con representantes del PAN, Somos y PRI como un intento de reagrupar a la oposición rumbo a las elecciones de 2027. La dirigencia morenista sostiene que, detrás de las nuevas alianzas y organizaciones, permanecen los mismos actores y los acuerdos que identifica con el PRIAN.

El discurso ha subido de tono tras la participación del expresidente en un foro de derecha. Ariadna Montiel lo acusó de traicionar a la democracia y revivió las críticas por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la elección de 2006. La disputa electoral ha llevado a que Morena busque colocar cada intervención pública de Fox dentro de su confrontación con la oposición.

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