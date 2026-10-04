Refuerzan planta para limpiar el agua con olor y color que llega a Guadalajara

Autoridades refuerzan la planta de Miravalle y limpia las líneas de distribución para mitigar la presencia de agua con olor y color en Guadalajara. Crédito: Google Maps

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El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) refuerza la planta de Miravalle y limpia líneas de distribución ante la llegada de agua con olor y/o color procedente de la presa de Las Pintas, a través del Sistema Antiguo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los trabajos, anunciados este domingo 4 de octubre, buscan mejorar la calidad del suministro, aunque podrían provocar bajas presiones en la red de Guadalajara durante los próximos días.

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El episodio ocurre en medio de una crisis de calidad del agua que afecta desde hace meses, y en algunos casos años, a habitantes de la zona metropolitana. El SIAPA informó que fortalece la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle para tratar el líquido que llega desde Las Pintas.

La dependencia también realiza labores de limpieza en las líneas de distribución para reducir las afectaciones en viviendas de algunas zonas de la ciudad. Las personas que reciban agua de mala calidad pueden comunicarse a SIAPATEL, mediante la marcación rápida 073, o enviar un mensaje en las redes sociales del organismo; deberán incluir el número de cuenta contrato de su recibo.

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El sistema antiguo de Chapala presenta deterioro y falta de mantenimiento

El gobernador Pablo Lemus señaló que la entidad no ha recibido aportaciones de recursos federales para proyectos de infraestructura hídrica en Jalisco. REUTERS/Luis Cortes

La condición de la infraestructura hidráulica de Guadalajara ya había sido señalada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pasado 16 de julio, el titular, Efraín Morales, explicó que el abastecimiento estatal depende de dos sistemas, entre ellos el viejo acueducto de Chapala, una conducción antigua que, dijo, no ha recibido mantenimiento y se ha deteriorado.

“Es una infraestructura que tiene muchísimos años, que no recibe mantenimiento y que se ha venido deteriorando y que en este momento está causando afectaciones para Guadalajara”, afirmó Morales.

El funcionario expuso que el Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus, solicitó a la Conagua acompañamiento y una revisión técnica de una iniciativa desarrollada a nivel local. Morales sostuvo que la dependencia federal trabajaba con las autoridades estatales en una solución técnica.

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El titular de la Conagua, Efraín Morales, afirmó que la antigüedad y falta de mantenimiento del viejo acueducto de Chapala provoca fallas en el abasto. (Archivo Infobae)

Lemus había cuestionado la falta de recursos federales para obras hídricas en Jalisco. En un video difundido el 13 de julio en su cuenta de X, el mandatario aseguró: “No hemos recibido una respuesta positiva de la federación para aportar recursos. Cero pesos, cero centavos de la federación han llegado hasta el día de hoy para cualquier proyecto de infraestructura en Jalisco”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el martes 14 de julio que el gobernador debía asumir su responsabilidad y pidió que la cooperación se realizara mediante comunicación directa, no mediante declaraciones públicas. También recordó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizaron trabajos en Jalisco.

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Morales mencionó el proyecto de El Zapotillo, rescatado durante la administración anterior. La obra incluyó una presa, cerca de 60 kilómetros de acueducto y dos sistemas de bombeo, con una inversión de 8 mil 900 millones de pesos.

Conagua interviene plantas y desazolva el río Lerma-Santiago

Las obras de saneamiento en el río Lerma contemplan el desazolve de 16 kilómetros y la reforestación de más de 2 mil 800 hectáreas. (Wikipedia)

Las acciones federales incluyen el saneamiento del río Lerma-Santiago, que conecta Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. En 2026, Conagua contempla desazolvar 16 kilómetros en la zona del río Lerma e intervenir seis plantas de tratamiento de aguas residuales.

Otras siete instalaciones recibirán sistemas auxiliares con paneles solares para asegurar su funcionamiento. La Comisión también instaló tres estaciones para medir la calidad del agua y realiza la reforestación de más de 2 mil 800 hectáreas.

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El plan contempla un centro de monitoreo y vigilancia, así como la construcción de un espacio público junto al río. Morales indicó que la primera etapa de saneamiento registraba un avance de 90% al corte del 16 de julio.

IMSS entrega un informe sobre ocho muertes neonatales

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió los datos de las indagatorias en Guadalajara y Durango, donde autoridades federales buscan determinar el origen de los decesos y brindar acompañamiento a los familiares. Crédito: X/ @zoerobledo

El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, entregó el pasado 1 de octubre un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las muertes de ocho recién nacidos bajo investigación en hospitales de Guadalajara, Jalisco, y Durango. El gobierno federal considera los casos como “algo grave” y busca esclarecer las causas hasta “las últimas consecuencias”, mientras brinda apoyo a las familias afectadas.

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La Secretaría de Salud y el IMSS investigan dos posibles brotes en unidades de cuidados intensivos neonatales. La FGR también indaga los hechos tras las denuncias presentadas por familiares de los menores fallecidos.

El instituto realiza una búsqueda diaria de posibles brotes en sus 77 UCIN, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Para el IMSS, un brote se configura cuando dos o más pacientes presentan una infección por el mismo microorganismo y existe relación de tiempo y lugar entre los casos.

En Guadalajara, las autoridades investigan la muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Los casos estarían relacionados con infecciones de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans detectadas en esa área. La Secretaría de Salud y el IMSS informaron que mantienen las diligencias para determinar el origen de las infecciones.

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