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SNTE respalda estrategia para que Fuerzas Armadas capaciten escuelas en seguridad tras ataque en secundaria de Torreón

Lo ocurrido en un secundaria de Coahuila le dará una nueva tarea al Ejército, algo que no garantiza que no se vuelva a repetir un hecho así

El líder de la SNTE Alfonso Cepeda Salas reveló que tras el ataque en una escuela de Torreón, la Fuerzas Armadas capacitarán en materia de seguridad. Crédito: X / @SnteNacional
El líder de la SNTE Alfonso Cepeda Salas reveló que tras el ataque en una escuela de Torreón, la Fuerzas Armadas capacitarán en materia de seguridad. Crédito: X / @SnteNacional
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alista acciones conjuntas con autoridades federales para evitar que vuelvan a suscitarse hechos de violencia como los que recientemente ocurrieron en diferentes escuelas del país.

De acuerdo con el director general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, el objetivo de las acciones conjuntas es que las comunidades educativas sepan cómo actuar y qué protocolos seguir frente a situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

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Tras ataque en escuela en Torreón, SNTE alista acciones con las Fuerzas Armadas

Este sábado, Cepeda Salas reveló que durante las próximas semanas se pondrá en marcha una estrategia de capacitación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal especializado de las Fuerzas Armadas.

“En unas semanas, se implementarán acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad para capacitar con personal de alto nivel de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano, de la Marina, a maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, a los estudiantes, en lo que hay que hacer, qué protocolos seguir cuando suceden acontecimientos tan, pero tan lamentables”, dijo el líder sindical.

Al encabezar, junto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la ceremonia por el XXX aniversario de la reagrupación del Equipo Político de la Sección 32 y el IX aniversario luctuoso de su fundador, el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, Cepeda Salas reafirmó que garantizar entornos escolares seguros “requiere prevención, preparación y participación de toda la comunidad escolar”.

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SNTE anuncia acciones para evitar más ataques armados en las escuelas. Crédito: X / @SnteNacional
SNTE anuncia acciones para evitar más ataques armados en las escuelas. Crédito: X / @SnteNacional

Piden al gobierno combatir a nivel estatal y municipal

Tras lo ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) solicitó al gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo complementar y fortalecer la estrategia de combate a las violencias a nivel estatal y municipal.

Sipinna también anunció que ampliará su modelo de intervención integral en instituciones educativas en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Es indispensable la conducción de una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía general del Estado, así como la participación activa y el seguimiento de este caso en el seno de los Gabinetes de Seguridad, donde concurren de manera permanente las autoridades competentes para poner sobre la mesa todos los factores que inciden en la seguridad comunitaria”, explicó.

Debe ser prioridad el respeto a los derechos humanos y al debido proceso

El Sistema también adelantó que la estrategia se implementará en escuelas secundarias ubicadas en los municipios con mayores índices de vulnerabilidad y violencia, con el fin de identificar factores de riesgo y señales de alerta en el entorno escolar y familiar, además de consolidar espacios que faciliten la escucha activa y la participación efectiva de los adolescentes.

Señaló también que se dará prioridad al cumplimiento del debido proceso y al respeto de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en todas las actuaciones institucionales, con lo cual se evitará la estigmatización y se garantizará tanto la atención prioritaria a las víctimas como el tratamiento jurídico especializado para los adolescentes en conflicto con la ley.

“El Sipinna Nacional reafirma su compromiso de coadyuvar con las autoridades locales y la sociedad civil para garantizar que cada institución educativa en el país se convierta en un espacio seguro para el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. La protección debe comenzar antes de la violencia, la prevención debe comenzar antes de la tragedia”, agregó.

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria No. 13 luego de un ataque que la mató e hirió a otros, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas
Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la cerca exterior de la Escuela Secundaria No. 13 luego de un ataque que la mató e hirió a otros, según las autoridades locales, en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas

Matan a subdirectora en escuela de Torreón

Dos jóvenes de 18 años, hermanos gemelos, atacaron con armas blancas una escuela secundaria en Torreón, Coahuila, la mañana del 1 de octubre. Los agresores, vinculados a la comunidad en línea conocida como incel, hirieron a cuatro personas y causaron una muerte, la de la subdirectora del plantel Nery Edith (de 56 años), confirma la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Las autoridades estatales investigan aún el motivo exacto del ataque y la forma en que los jóvenes burlaron la seguridad del plantel. Horas antes de la agresión, los gemelos compartieron en redes sociales fotografías de las armas que usarían, una imagen que generó polémica años atrás en internet.

Que las Fuerzas Armadas se usen para capacitar contra la violencia no es garantía de nada, aún así, la SNTE respalda esa estrategia tras lo ocurrido en una secundaria de Torreón.

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