Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena. (Foto: Facebook)

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Antonio Marbel Jiménez Meza, exedil de Santiago Pinotepa Nacional, no frenó sus aspiraciones a una diputación federal pese a la vinculación a proceso que enfrenta por el presunto ejercicio ilícito del servicio público.

El político identificado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO) con las iniciales A.M.J.M. se registró para participar en el proceso interno de Morena rumbo a una candidatura por el distrito federal 09 de la región Costa.

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La vinculación ocurrió apenas dos días antes de que el exalcalde presumiera en redes sociales su registro para buscar la coordinación de los comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional. El caso penal está relacionado con la falta de entrega-recepción de la administración municipal al concluir su gestión.

FEMCCO dio a conocer acusaciones contra el aspirante a una diputación federal

La Fiscalía estatal informó que Antonio Jiménez fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 75/2026, luego de una audiencia celebrada el 29 de septiembre en Santiago Pinotepa Nacional.

De acuerdo con la investigación, el señalamiento está relacionado con un hecho ocurrido el 1 de enero de 2025, cuando debía realizarse la entrega-recepción de la administración municipal.

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Integrantes del ayuntamiento entrante levantaron un acta circunstanciada de no entrega-recepción, en la que hicieron constar que el entonces presidente municipal saliente presuntamente no realizó el procedimiento correspondiente al concluir su mandato.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

El delito por el que fue vinculado está previsto en el artículo 207 Bis, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Antonio Marbel Jiménez Meza se registró para una diputación por el Distrito 9 de la Costa. (RS)

¿Qué resolvió el juez en el caso contra Antonio Jiménez?

Durante la audiencia del 29 de septiembre de 2026, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa determinó vincular a proceso al imputado con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

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Cabe destacar que la reciente resolución no representa una sentencia condenatoria, ya que el proceso continuará durante la etapa de investigación complementaria, para la cual se estableció un plazo de dos meses.

Entre los puntos centrales del caso se encuentra la obligación legal de realizar la entrega-recepción de una administración pública cuando concluye un mandato, encargo o comisión.

Según la Fiscalía, el incumplimiento de ese procedimiento puede generar responsabilidades penales cuando se configura la conducta contemplada por la legislación estatal.

El caso, por ahora, se encuentra en proceso y deberá continuar conforme a las reglas del debido proceso y los derechos de la persona imputada.

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Jiménez Meza presume su registro por Morena

A pesar de la audiencia en la que fue vinculado a proceso, Jiménez Meza continuó públicamente con sus aspiraciones políticas.

En una publicación realizada en Facebook este 3 de octubre, el exedil informó que había concluido su registro para participar en el proceso de selección de Morena.

En el mensaje escribió que buscaba participar como coordinador de los comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional por el distrito federal 09 de la región Costa.

La publicación fue acompañada por una fotografía desde el Hemiciclo a Juárez, en Ciudad de México, y por referencias a distintos actores de Morena y de la política estatal.

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El mensaje publicado por Jiménez Meza ocurrió después de la audiencia en la que se resolvió su situación jurídica.

Morena arrancó proceso para candidatos a una diputación federal

Morena arrancó el proceso interno para definir los perfiles que buscarán una diputación federal rumbo a las elecciones intermedias de 2027. El partido abrió el registro para las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que abarca los 300 distritos electorales del país.

Las personas interesadas pueden registrarse en línea del 1 al 4 de octubre a través de la plataforma habilitada por el partido. Morena prevé una mesa de apoyo presencial para quienes tengan dificultades con el trámite, aunque no precisó la sede ni los horarios de atención.

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Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

Aunque la convocatoria no se refiere todavía a candidaturas formales, las coordinaciones forman parte de la estructura territorial con la que Morena prepara su operación política para 2027. Las personas seleccionadas deberán fortalecer la organización local, integrar estructuras distritales y atender las estrategias que defina el Comité Ejecutivo Nacional.