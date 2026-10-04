México

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena

Antonio Marbel Jiménez Meza dio a conocer su registro en el proceso interno por el distrito federal 09 de Oaxaca

Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena. (Foto: Facebook)
Expresidente de Pinotepa Nacional es vinculado a proceso por ejercicio ilícito de servicio público: busca fuero como diputado de Morena. (Foto: Facebook)
Guardar

Antonio Marbel Jiménez Meza, exedil de Santiago Pinotepa Nacional, no frenó sus aspiraciones a una diputación federal pese a la vinculación a proceso que enfrenta por el presunto ejercicio ilícito del servicio público.

El político identificado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO) con las iniciales A.M.J.M. se registró para participar en el proceso interno de Morena rumbo a una candidatura por el distrito federal 09 de la región Costa.

PUBLICIDAD

La vinculación ocurrió apenas dos días antes de que el exalcalde presumiera en redes sociales su registro para buscar la coordinación de los comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional. El caso penal está relacionado con la falta de entrega-recepción de la administración municipal al concluir su gestión.

FEMCCO dio a conocer acusaciones contra el aspirante a una diputación federal

La Fiscalía estatal informó que Antonio Jiménez fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 75/2026, luego de una audiencia celebrada el 29 de septiembre en Santiago Pinotepa Nacional.

De acuerdo con la investigación, el señalamiento está relacionado con un hecho ocurrido el 1 de enero de 2025, cuando debía realizarse la entrega-recepción de la administración municipal.

PUBLICIDAD

Integrantes del ayuntamiento entrante levantaron un acta circunstanciada de no entrega-recepción, en la que hicieron constar que el entonces presidente municipal saliente presuntamente no realizó el procedimiento correspondiente al concluir su mandato.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

El delito por el que fue vinculado está previsto en el artículo 207 Bis, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Antonio Marbel Jiménez Meza se registró para una diputación por el Distrito 9 de la Costa. (RS)
Antonio Marbel Jiménez Meza se registró para una diputación por el Distrito 9 de la Costa. (RS)

¿Qué resolvió el juez en el caso contra Antonio Jiménez?

Durante la audiencia del 29 de septiembre de 2026, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa determinó vincular a proceso al imputado con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

Cabe destacar que la reciente resolución no representa una sentencia condenatoria, ya que el proceso continuará durante la etapa de investigación complementaria, para la cual se estableció un plazo de dos meses.

Entre los puntos centrales del caso se encuentra la obligación legal de realizar la entrega-recepción de una administración pública cuando concluye un mandato, encargo o comisión.

Según la Fiscalía, el incumplimiento de ese procedimiento puede generar responsabilidades penales cuando se configura la conducta contemplada por la legislación estatal.

El caso, por ahora, se encuentra en proceso y deberá continuar conforme a las reglas del debido proceso y los derechos de la persona imputada.

Jiménez Meza presume su registro por Morena

A pesar de la audiencia en la que fue vinculado a proceso, Jiménez Meza continuó públicamente con sus aspiraciones políticas.

En una publicación realizada en Facebook este 3 de octubre, el exedil informó que había concluido su registro para participar en el proceso de selección de Morena.

En el mensaje escribió que buscaba participar como coordinador de los comités en defensa de la transformación y la soberanía nacional por el distrito federal 09 de la región Costa.

La publicación fue acompañada por una fotografía desde el Hemiciclo a Juárez, en Ciudad de México, y por referencias a distintos actores de Morena y de la política estatal.

El mensaje publicado por Jiménez Meza ocurrió después de la audiencia en la que se resolvió su situación jurídica.

Morena arrancó proceso para candidatos a una diputación federal

Morena arrancó el proceso interno para definir los perfiles que buscarán una diputación federal rumbo a las elecciones intermedias de 2027. El partido abrió el registro para las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que abarca los 300 distritos electorales del país.

Las personas interesadas pueden registrarse en línea del 1 al 4 de octubre a través de la plataforma habilitada por el partido. Morena prevé una mesa de apoyo presencial para quienes tengan dificultades con el trámite, aunque no precisó la sede ni los horarios de atención.

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN
Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

Aunque la convocatoria no se refiere todavía a candidaturas formales, las coordinaciones forman parte de la estructura territorial con la que Morena prepara su operación política para 2027. Las personas seleccionadas deberán fortalecer la organización local, integrar estructuras distritales y atender las estrategias que defina el Comité Ejecutivo Nacional.

Temas Relacionados

Pinotepa NacionalOaxacaMorenaCámara de Diputadosmexico-seguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 4 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 4 de octubre

¿Cómo estará el clima en Bahía de Banderas este 4 de octubre?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Bahía de Banderas este 4 de octubre?

Pronóstico del clima en Ecatepec este 4 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Ecatepec este 4 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Las últimas previsiones para Acapulco de Juárez: temperatura, lluvias y viento este 4 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Acapulco de Juárez: temperatura, lluvias y viento este 4 de octubre

Previsión meteorológica del clima en Mérida para este domingo 4 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del clima en Mérida para este domingo 4 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo es arropado por el PAN en Baja California: políticos lo visitan en su casa, donde cumple prisión domiciliaria

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: detienen al alcalde de Suchiapa, Chiapas

Estudiantes de secundaria de EEUU venden armas a los cárteles mexicanos por plataformas de mensajería, según el NYT

Fuerzas federales hallan tienda con golosinas de marihuana en Mazatlán, Sinaloa

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

ENTRETENIMIENTO

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

Premios Ariel 2026: conoce a todos los ganadores de la estatuilla al cine mexicano

‘En El Camino’ gana Mejor Película en los Premios Ariel 2026 junto a cinco galardones más: ¿dónde verla?

Soy Frankelda gana el premio a Mejor Película Animada en los Premios Ariel 2026, directores agradecen a Guillermo del Toro

La Casa de los Famosos México alerta por falsa venta de votos en la Gran Final

Él es Víctor Prieto, joven que inició como ingeniero y ahora ganó el Premio Ariel a Mejor Revelación Actoral

DEPORTES

México vs Estados Unidos EN VIVO: el Tri sufrirá la expulsión de Mateo Chávez; marcador parcial 2-0 USA

México vs Estados Unidos EN VIVO: el Tri sufrirá la expulsión de Mateo Chávez; marcador parcial 2-0 USA

América y el Atlético de Madrid tendrán un partido de leyendas en México: fecha, sede y precios de boletos

Oficial: Chucky Lozano es baja de la Selección Mexicana tras lesión y no jugará el amistoso vs Estados Unidos

Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

El crossover que nadie veía venir: Atlante reúne al Piojo Herrera y Christian Martinoli