Julián Quiñones revela las debilidades que le costaron a México la eliminación ante Inglaterra

El máximo goleador del Tri, con cuatro tantos, explicó que la Selección Inglesa no perdona ventajas y que las malas decisiones tácticas se pagaron caro. (REUTERS: Eloisa Sanches/Daniel Becerril)

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La voz de Julián Quiñones sigue resonando tras el Mundial 2026. El máximo anotador de México en la justa con cuatro goles, compartió su lectura sobre la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final, un partido que quedó marcado por la intensidad.

En entrevistas con ESPN y charlas informales que se viralizaron, Quiñones no sólo reconoció la calidad del rival, sino que también expuso las debilidades puntuales que terminaron por condenar a la Selección Mexicana.

Julián Quiñones, máximo anotador de México en los Mundiales, apunta a que el Tri concedió espacios y no corrigió a tiempo las fallas defensivas contra Inglaterra. REUTERS/Paul Childs

Su análisis combina autocrítica, emoción y la certeza de que el equipo pudo haber hecho más en un escenario poderoso e histórico como el Estadio Azteca.

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La contundencia de los Tres Leones

El primer aspecto que Julián destacó fue la efectividad absoluta de Inglaterra, un factor que resultó letal para México: “Ellos tuvieron tres tiros al arco y marcaron tres goles. Eso habla de la clase de jugadores que tienen, que no se les puede dar ventaja porque en un momento te resuelven el partido”.

Para el atacante mexicano, esa contundencia fue la gran debilidad de la Selección Mexicana. Conceder espacios frente a jugadores de clase mundial significó abrir la puerta a un desenlace adverso.

Quiñones remarcó la contundencia de una potencia como Inglaterra en el Estadio Azteca: “tuvieron tres tiros al arco y marcaron tres goles”. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, en la lectura de “La Pantera”, el Tri no supo corregir a tiempo las fallas defensivas y terminó pagando caro cada error.

El sentir del vestidor mexicano

Más allá de lo táctico, Quiñones habló del impacto emocional que dejó la eliminación. “Fue un momento duro por la eliminación. Nadie quiere quedar fuera, pero nos tocó una buena selección enfrente”, reconoció.

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El delantero explicó que el grupo se quedó con la sensación de haber podido hacer más. “Fue un partido fantástico, emocionante, que queda para la historia y también para el corazón nuestro, el saber que pudimos hacer más”.

El delantero describió el impacto emocional en el vestidor tras la eliminación y admitió que “fue un momento duro” para toda la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para él, la derrota no borra el esfuerzo ni la intensidad con la que se compitió, y será recordada como una batalla que por ello pudo tener otro desenlace.

La confianza del Vasco Aguirre

En su balance, Julián también subrayó el papel de Javier Aguirre, a quien agradeció por la confianza y respaldo durante el proceso. “Con Javier tuve una buena relación, fue un gran entrenador, una buena persona que mostró capacidad para que el equipo estuviera concentrado en el Mundial”.

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Pese a lo dolorosa de la eliminación y a bromear en algún punto con que Aguirre se equivocó al sacarlo del campo, Quiñones dejó claro que su respaldo fue fundamental para su consolidación como figura del Tri y como uno de los delanteros mejor valorados de la Copa Mundial.

Quiñones bromeó con que Aguirre se equivocó al sacarlo del campo, pero sostiene que su apoyo impulsó su consolidación como referente del Tri. (Redes Sociales)

De esta manera, su testimonio se convierte en un espejo de lo que significó para México competir al máximo nivel y quedarse con la sensación de que había margen para lograr más.