Julián Quiñones regresa imparable a Arabia y podría sumar compañero de lujo del Manchester City

El Al-Qadisiya de Brendan Rodgers arrancó con autoridad la temporada, con un Quiñones que apunta a repetir su histórica marca de 33 tantos el curso pasado. (Instagram/ @fcqadsiah)

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El regreso de la Saudi Pro League tuvo como gran protagonista una vez más a Julián Quiñones, quien volvió al Al-Qadisiya tras el Mundial 2026 con gol y asistencia en la victoria 3-1 sobre Al Shabab.

Su regreso confirma que mantiene la voracidad ofensiva que lo llevó a ser campeón de goleo la temporada pasada y a consolidarse como el máximo anotador mexicano en la fiesta mundialista.

Julián Quiñones llega como el máximo anotador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, con 4 tantos. REUTERS/Raquel Cunha

Al mismo tiempo, el club árabe trabajaría en un movimiento de mercado que podrá darle un socio de lujo: el neerlandés Tijjani Reijnders, mediocampista del Manchester City, cuyo fichaje ya contaría con un acuerdo verbal según reportes del experto Fabrizio Romano.

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Regreso goleador y liderazgo ofensivo de Quiñones

El debut de Julián fue una demostración de jerarquía y saber aprovechar las oportunidades, reafirmando su papel como líder ofensivo del Al-Qadisiya.

Gol al minuto 80 : apareció en el área para marcar el 2-1.

Asistencia final : habilitó a Turki Al-Ammar para el 3-1 definitivo.

Defensa del título de goleo : inicia la temporada con la misión de repetir o superar los 33 tantos de la campaña pasada.

Figura del Tri: llega tras ser máximo anotador de México en el Mundial 2026 con 4 goles.

Quiñones anotó al minuto 80 el 2-1 tras aparecer en el área y reafirmar su papel como líder ofensivo del Al-Qadisiya. (X/ @Alqadsiah)

Así, el regreso de Quiñones no sólo reafirma su condición de estrella, sino que lo coloca como referente natural de un equipo que busca trascender y consolidarse en Arabia.

La posibilidad de sumar a Reijnders

El fichaje de Tijjani Reijnders aún dependería de la decisión del jugador, pero la oferta saudí ya habría sido aceptada por el City, lo que abre un escenario de ilusión para el club árabe.

Oferta aceptada por el City : 61 millones de euros, seis más de lo que pagaron al AC Milan en 2025.

Decisión pendiente : el jugador debeRÁ elegir entre Arabia o continuar en la Premier con interés del Nottingham Forest .

Perfil del neerlandés : conducción, llegada al área y visión de juego; mundialista en 2026.

Complemento ideal: su estilo encajaría con la potencia ofensiva de Quiñones.

El Manchester City ya habría aceptado la oferta de 61 millones del Al-Qadisiya para el fichaje de Tijjani Reijnders, mediocampista neerlandés. Reuters/Paul Childs

Aunque aún falta la confirmación oficial, la llegada de Reijnders sería un salto de calidad para el Al-Qadisiya y abriría la puerta a una sociedad ofensiva de gran impacto en la Saudi Pro.

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Un proyecto cada vez más ambicioso

El Al-Qadisiya ya cuenta con nombres de peso como Nahitan Nández, Julian Weigl, Nacho y Mateo Retegui, bajo la dirección de Brendan Rodgers.

En este sentido, la posible llegada de Reijnders elevaría aún más el nivel competitivo de un plantel que busca consolidarse como el gran protagonista de Arabia.

El mexicano inicia la temporada con la meta de defender su título de goleo y repetir o superar los 33 tantos de la campaña pasada. (X/ @Alqadsiah)

Para la Pantera significa no sólo reafirmar su condición de estrella, sino la oportunidad de liderar un proyecto reforzado con talento europeo, capaz de competir al máximo nivel en la Saudi Pro League y más allá.