Julián Quiñones regresa imparable a Arabia y podría sumar compañero de lujo del Manchester City

El regreso de la Saudi Pro League tuvo como gran protagonista una vez más a Julián Quiñones, quien volvió al Al-Qadisiya tras el Mundial 2026 con gol y asistencia en la victoria 3-1 sobre Al Shabab.
Su regreso confirma que mantiene la voracidad ofensiva que lo llevó a ser campeón de goleo la temporada pasada y a consolidarse como el máximo anotador mexicano en la fiesta mundialista.
Al mismo tiempo, el club árabe trabajaría en un movimiento de mercado que podrá darle un socio de lujo: el neerlandés Tijjani Reijnders, mediocampista del Manchester City, cuyo fichaje ya contaría con un acuerdo verbal según reportes del experto Fabrizio Romano.
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Regreso goleador y liderazgo ofensivo de Quiñones
El debut de Julián fue una demostración de jerarquía y saber aprovechar las oportunidades, reafirmando su papel como líder ofensivo del Al-Qadisiya.
- Gol al minuto 80: apareció en el área para marcar el 2-1.
- Asistencia final: habilitó a Turki Al-Ammar para el 3-1 definitivo.
- Defensa del título de goleo: inicia la temporada con la misión de repetir o superar los 33 tantos de la campaña pasada.
- Figura del Tri: llega tras ser máximo anotador de México en el Mundial 2026 con 4 goles.
Así, el regreso de Quiñones no sólo reafirma su condición de estrella, sino que lo coloca como referente natural de un equipo que busca trascender y consolidarse en Arabia.
La posibilidad de sumar a Reijnders
El fichaje de Tijjani Reijnders aún dependería de la decisión del jugador, pero la oferta saudí ya habría sido aceptada por el City, lo que abre un escenario de ilusión para el club árabe.
- Oferta aceptada por el City: 61 millones de euros, seis más de lo que pagaron al AC Milan en 2025.
- Decisión pendiente: el jugador debeRÁ elegir entre Arabia o continuar en la Premier con interés del Nottingham Forest.
- Perfil del neerlandés: conducción, llegada al área y visión de juego; mundialista en 2026.
- Complemento ideal: su estilo encajaría con la potencia ofensiva de Quiñones.
Aunque aún falta la confirmación oficial, la llegada de Reijnders sería un salto de calidad para el Al-Qadisiya y abriría la puerta a una sociedad ofensiva de gran impacto en la Saudi Pro.
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Un proyecto cada vez más ambicioso
El Al-Qadisiya ya cuenta con nombres de peso como Nahitan Nández, Julian Weigl, Nacho y Mateo Retegui, bajo la dirección de Brendan Rodgers.
En este sentido, la posible llegada de Reijnders elevaría aún más el nivel competitivo de un plantel que busca consolidarse como el gran protagonista de Arabia.
Para la Pantera significa no sólo reafirmar su condición de estrella, sino la oportunidad de liderar un proyecto reforzado con talento europeo, capaz de competir al máximo nivel en la Saudi Pro League y más allá.
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