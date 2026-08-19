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Estos son los habitantes más amados de La Casa de los Famosos México hasta ahora, según encuesta

Estos son los números de popularidad de la semana cuatro del reality

Aldo Rendón
Aldo Rendón en el top 2 de La Casa (Facebook La Casa de los Famosos México)
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Karina Torres lidera la preferencia del público en la semana 4 de La Casa de los Famosos México con 20% de los votos en la encuesta de Vaya Vaya, seguida de cerca por Memo Schutz con 18% y Aldo Rendón con 17%. En el extremo opuesto, Moisés Peñaloza no acumula ningún porcentaje de apoyo.

La encuesta, que mide a los habitantes más queridos por el público —no a los nominados de la semana—, revela una concentración del favoritismo en cinco nombres que juntos concentran el 76% del total de los votos.

Karina Torres, Memo Schutz y Aldo Rendón acaparan el favoritismo

Una mujer sonriente con manos en el rostro, flanqueada por dos figuras humanas difuminadas, con una cámara de seguridad blanca en primer plano. Fondo rojo y azul con texto borroso
Karina Torres en el primer lugar de las más queridas de La Casa (Infobae México/ especial)

Torres encabeza el listado con 20%. A 2 puntos de distancia aparece Memo Schutz con 18%, y Aldo Rendón cierra el podio con 17%. Los tres suman más de la mitad de todas las preferencias registradas en la encuesta.

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En cuarto lugar se ubica Massad con 11%, y Yahir completa el top 5 con 10%. El cantante sonorense, que ha protagonizado polémicas dentro de la casa por su consumo de huevos y su control sobre la despensa, mantiene un piso de apoyo sólido entre el público pese a las críticas en redes.

Flor Vigna y Gema Garoa, los más queridos fuera del top 5

Acusaron a Flor Vigna de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”
Flor Vigna , querida pero fuera del top 5

Inmediatamente por debajo del top 5, Flor Vigna registra 6% y Gema Garoa 5%. Ambas se separan del resto del grupo, que no supera el 3% individual.

Yanet García obtiene 3%, mientras que Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia se ubican en 2% cada uno. Ese Pérez y Brianda comparten el penúltimo lugar con 1% cada uno.

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Moisés Peñaloza, el habitante con 0% de apoyo, según encuesta de Vaya Vaya

Moisés Peñaloza asegura que no escupió a Masad Altamimi durante la prueba
Moisés Peñaloza, tiene 0% de apoyo (Captura de pantalla )

Moisés Peñaloza cierra el listado con 0% de las preferencias. El resultado contrasta con su desempeño estratégico dentro de la casa: en la semana 3 ganó el reto de salvación y utilizó el beneficio para sacarse de la placa de nominados, lo que le permitió continuar en la competencia pese a estar en riesgo.

La encuesta no mide quién debe salir, sino quién genera más afecto entre los seguidores del reality. En ese terreno, Peñaloza no tiene respaldo registrado hasta ahora.

Torres y Schutz, los nombres que el público quiere ver más lejos de la placa

El favoritismo hacia Karina Torres y Memo Schutz adquiere más peso si se considera que Schutz estuvo nominado en la semana 3 y encabezó las encuestas de salvación con cerca del 29% de los votos en ese momento, según sondeos no oficiales que circularon en redes. El público lo salvó, y la encuesta de popularidad de Vaya Vaya confirma que su posición entre los favoritos se mantiene.

Torres, por su parte, no ha estado en placa y acumula el porcentaje más alto de la encuesta general. Su presencia dentro de la casa ha generado una base de apoyo que la coloca por encima de todos los demás habitantes en este corte de la semana 4.

La distancia entre el primero y el último es de 20 puntos porcentuales. Entre Karina Torres con 20% y los seis habitantes que no superan el 2%, el favoritismo en esta temporada se concentra en un grupo pequeño mientras la mayoría de los participantes compite por fracciones mínimas del apoyo del público.

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