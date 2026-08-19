Paty Navidad comparte desgarrador mensaje y confirma la muerte de su perro Bruno

La actriz confirmó el fallecimiento de Bruno Navidad, su perrito que la acompañó los últimos 14 años (Redes Sociales)

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La actriz Paty Navidad conmovió a sus fans y al mundo del espectáculo al compartir una triste noticia este martes 18 de agosto, cuando confirmó el fallecimiento de su perrito Bruno, quien fue su fiel compañero los últimos 14 años.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un emotivo mensaje de despedida para su perrito Bruno Navidad, asegurando que dejará un “vacío” grande y una “ausencia que no sabrá cómo superar”, conmoviendo a su audiencia y a otras celebridades que le mandaron comentarios de apoyo.

El cariño de Paty Navidad por su mascota era algo del conocimiento público, ya que la actriz subía constantemente fotos y videos con él, demostrando que viajaba con ella y la acompañaba también en su trabajo, incluso entró unas horas a La Casa de los Famosos de Telemundo, cuando la actriz estaba participando.

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Paty Navidad (Foto: Instagram@patynavidadbella)

El emotivo mensaje de Paty Navidad en redes sociales confirmando la muerte de Bruno

La actriz subió un video en el que recopiló una serie de fotos y momentos que compartió con él, aunado a un emotivo mensaje de despedida. Paty Navidad abrió la conversación asegurando que “el amor nunca muere”.

“Gracias mi Brunito hermoso por estos más de 14 años compartiendo y caminando juntos. Recuerdo perfecto como si fuera ayer el día que llegaste a mi vida, una linda tarde del 2012 y desde ese día te convertiste en mi ángel de luz que no sólo iluminó mis días, sino también me enseñaste lo que realmente es la lealtad y el amor puro e incondicional”, compartió la actriz.

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Además, Paty agregó que el vacío y ausencia que dejará en su vida será algo complicado de superar, pero enaltece la huella que deja en su familia, recordando que Bruno estuvo más de 14 años con la familia Navidad.

(Redes Sociales)

“Dejas un vacío y un silencio enorme en casa, una gran ausencia que no sé cómo podré superar, pero también miles de recuerdos extraordinarios y hermosos, una imborrable huella que permanecerá por siempre en mi corazón y en el corazón de toda la familia. Vuela alto mi bello compañero de vida, me quedaré abrazando cada recuerdo y cada bendición que viví a tu lado. ¡Gracias por tanto, te amo infinitamente!“, concluyó.

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Dania Mendez reacciona al fallecimiento de Bruno Navidad

Una de las primeras reacciones que recibió esta noticia fue por parte de la modelo y conductora Dania Mendez, con quien Paty Navidad compartió temporada en La Casa de los Famosos de Telemundo, Dania comentó: “Paty te abrazo, fortaleza y mucho amor! Gracias por todo Brunito”.

La actriz venezolana Liliana Rodríguez Morillo también escribió un mensaje de apoyo para Paty Navidad ante el difícil duelo que atraviesa: “hermana cuánto lo siento, te abrazo fuerte! Sigue siendo mamá perruna adopta y salva otra vida cuando estés lista! Te quiero”,

El día que Bruno sorprendió a Paty Navidad en La Casa de los Famosos

El perro de Paty Navidad, Bruno, visitó La Casa de los Famosos durante la tercera temporada del reality de Telemundo. La mascota permaneció 24 horas dentro de las instalaciones junto a la actriz y cantante, como parte de una de las sorpresas de la producción.

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En la edición All-Star del reality, el perro Bruno volvió a entrar a La Casa de los Famosos, esto durante una dinámica de tentaciones, en la que Paty decidió sacarlo de una cabina con una llave para poder convivir con él.