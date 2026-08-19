Checo Pérez ve reducidas sus opciones en Williams tras renovación de Alex Albon

El piloto Sergio Pérez listo para volver a la competencia tras concluir el parón de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Checo Pérez volverá al ruedo este fin de semana tras concluir sus vacaciones familiares de media campaña de la Fórmula Uno. El volante nacional tiene la mira puesta en sumar unidades con la escudería Cadillac, con quien vive su año de retorno al máximo circuito.

Al aceptar el proyecto que le planteo el equipo de los Estados Unidos, Checo lidera la escudería junto al finlandés, Valteri Bottas, a quien ha derrotado tanto en carrera (6-3), como en clasificación (6-5) que sus resultados lo colocarían cerca de Williams.

La información del medio japones AutoSport, mencionó que los representantes de Checo Pérez estarían explorando otras opciones en el paddock, incluyendo una posible llegada a la escudería Williams, aunque esas posibilidades se estarían limitando para el tapatío.

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Este martes 18 de agosto, el equipo histórico de la Fórmula Uno extendió su relación con el piloto tailandés Alexander Albon, a quien Checo Pérez le ganó el asiento de Red Bull Racing rumbo al 2021, gracias a su victoria en el GP de Sakhir con Racing Point en 2020.

¿Checo Pérez podría salir de Cadillac?

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es cierto que la escudería norteamericana confirmó que Sergio Pérez y Valtteri Bottas correrán para la temporada 2027, sin embargo el CEO, Dan Towriss, en entrevista con Sky Sports, aclaró que en la Fórmula Uno “ las cosas pueden cambiar” en cualquier instante al tocar el tema de contratar a un piloto juvenil que “pueda presionar al equipo”, mencionando al brasileño Rafael Camara.

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“Si un piloto más joven podría llegar a presionar al equipo. Sin duda, es algo que tenemos en cuenta”, dijo Dan Towriss. “Tenemos dos pilotos experimentados con los que estamos muy contentos, que están impulsando al equipo y seguirán haciéndolo”, agregó.

“Sin embargo, debo aclarar que se trata de la Fórmula Uno y las cosas siempre pueden cambiar. Por el momento no hay cambios previstos para 2027, pero las cosas siempre pueden cambiar”, recalcó el director ejecutivo de Cadillac Fórmula 1 Team.

¿Cadillac se preocupa por los rumores que colocan a Checo Pérez en Williams?

El piloto mexicano pide más desarrollo a Cadillac para la segunda mitad de la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conferencia de prensa, tras anunciar al nuevo jefe del equipo Cadillac, el CEO Dan Towriss, dijo estar “muy confiado” en que Sergio Pérez continuará con ellos y afirma que no le distrae la rumorología del piloto mexicano a la escudería Williams.

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“Estoy muy confiado en que Checo (Pérez) se quedará con Cadillac y no nos distraen los rumores de Williams ni por un segundo. Estamos muy confiados en la relación aquí y en que lo verán conduciendo el auto de Cadillac”, declaró el director ejecutivo.

¿Es posible que Checo Pérez corra en Williams?

El piloto mexicano espera sumar puntos en la segunda mitad del campeonato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes actuales, las probabilidades de mirar a Sergio Checo Pérez con el nomex de Williams Racing para la campaña 2027 es muy baja. El equipo británico ya renovó a Alex Albon y podría hacer lo mismo con el español Carlos Sainz Jr.

Por su parte, Cadillac F1 y su directiva han sido claros en que consideran a Sergio Checo Pérez para las próximas temporadas. Incluso, esperan que cumpla su contrato hasta 2028 y afirman no estar preocupados por lo que se dijo antes del regreso de la Fórmula Uno.

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Además, expertos en la materia señalan que el movimiento de Checo Pérez a Williams sería complicado por temas económicos y de rendimiento, ya que Williams atraviesa problemas internos y sus dos pilotos actuales tienen contratos vigentes.

Resultados parciales de Checo Pérez en 2026

El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de celebrar el Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos, el mexicano Sergio Pérez Mendoza corrió once veces en la actual temporada de la Fórmula Uno, aunque sus marcadores no son los mejores al concluir fuera de la zona de puntos.

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º puesto. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º casilla. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º espacio. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.