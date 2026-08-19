Homenaje a Juan Gabriel: Lotería Nacional emite billete especial por su décimo aniversario luctuoso

El cantante mexicano recibirá un homenaje a 10 años de su muerte. (YouTube: Juan Gabriel)

Guardar

A una década de su fallecimiento, Juan Gabriel continúa presente en la memoria de millones de mexicanos y ahora su imagen recorrerá el país a través de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional.

La institución develó este 18 de agosto una colección especial dedicada al llamado Divo de Juárez, como reconocimiento a su trayectoria y al impacto que tuvo en la cultura mexicana. La emisión forma parte del Sorteo Superior No. 2896, que se celebrará el próximo 28 de agosto.

Lotería Nacional rinde homenaje a Juan Gabriel con una colección de 10 cachitos

La emisión está integrada por una colección de 10 cachitos con diferentes imágenes de Juan Gabriel, con un total de 2 millones 400 mil billetes que ya se encuentran disponibles en todo el país.

PUBLICIDAD

El Sorteo Superior No. 2896 contempla un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, mientras que la bolsa repartible asciende a 51 millones de pesos en premios.

El sorteo se realizará el viernes 28 de agosto y podrá seguirse mediante una transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Así será el cachito. Créditos: Lotería Nacional

La presentación fue encabezada por Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, además de contar con la participación del presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González, así como representantes vinculados con el legado del cantante.

PUBLICIDAD

Entre ellos estuvieron Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel; María José Cuevas, directora del documental sobre el artista, y María Luisa Arcaraz, quien fue productora y amiga del compositor.

El homenaje tiene además un vínculo especial con Michoacán, pues Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, nació en Parácuaro. Por ello, las autoridades estatales destacaron la importancia de mantener vigente la memoria de uno de los artistas más reconocidos que ha dado esa entidad.

Créditos: Lotería Nacional

Ramírez Bedolla señaló que el cantante es patrimonio cultural de los mexicanos y destacó que los sentimientos del pueblo quedaron plasmados en sus letras y canciones.

PUBLICIDAD

La propia Lotería Nacional destacó que el legado de Juan Gabriel trascendió la música. De acuerdo con Olivia Salomón, el artista logró llegar a los hogares y grandes escenarios, cruzó fronteras y consiguió que un México diverso pudiera encontrarse en sus canciones.

También resaltó que su autenticidad y libertad para romper con prejuicios y convencionalismos lo convirtieron en una figura que abrió camino para otras generaciones.

A 10 años de su muerte, Juan Gabriel mantiene vigente su legado

El lanzamiento del billete ocurre en el marco del décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Diez años después, su música permanece como parte de la identidad cultural de México y su figura continúa siendo reconocida por distintas generaciones.

Durante la presentación, Josafat Bautista González, presidente municipal de Parácuaro, recordó las raíces del compositor y señaló que fue en esa tierra donde comenzó a formar sus sueños y conocer la vida de su gente.

PUBLICIDAD

Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación y Museo Juan Gabriel, añadió un detalle particular: el propio cantante había reunido billetes conmemorativos de la Lotería Nacional para la colección que quería conservar en su museo. Ahora, una nueva emisión dedicada a él formará parte de ese legado.

Créditos: Lotería Nacional

También se destacó el valor que la emisión puede adquirir para los seguidores del artista. María Luisa Arcaraz consideró que el billete se convertirá en un objeto de colección, mientras recordó la particularidad de los conciertos de Juan Gabriel, caracterizados por sus improvisaciones y cambios constantes que hacían de cada presentación una experiencia diferente.

PUBLICIDAD

A diez años de su partida, el homenaje de la Lotería Nacional convierte nuevamente a Juan Gabriel en una imagen presente en todo México. Su historia, sus canciones y la conexión que construyó con el público explican por qué el Divo de Juárez permanece como una de las figuras más importantes de la música popular mexicana.