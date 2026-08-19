Ariadna Montiel aclara la relación de Morena con el presunto operador de la mafia rumana

Guardar

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero aparece como militante del partido desde 2013, en medio de los señalamientos que lo vinculan con una presunta red financiera relacionada con la llamada mafia rumana y con el proyecto político de Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo.

Ariadna Montiel rectifica sobre la militancia de Alejandro Arcos

La confirmación ocurrió este martes, luego de que la dirigente fuera cuestionada nuevamente sobre el caso. Una semana antes, Montiel había asegurado que Arcos Romero no pertenecía a Morena; sin embargo, explicó que posteriormente recibió información del responsable del padrón partidista que modificó ese dato.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la revisión interna, Arcos Romero permanece registrado como militante desde 2013, aunque no existe constancia de un refrendo reciente.

Alejandro Arcos, en el centro de la polémica por su militancia en Morena.

Montiel señaló que el partido no elimina automáticamente a las personas de sus registros cuando dejan de participar, sino que se requiere que manifiesten expresamente su intención de abandonar la organización.

La dirigente también indicó que Morena cuenta con una amplia base de afiliados, por lo que no tiene conocimiento inmediato sobre la situación individual de cada integrante.

Morena turna el caso a su Comisión de Honestidad y Justicia

Tras confirmar la militancia, Montiel informó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) conocer el expediente y determinar las acciones que correspondan.

PUBLICIDAD

La dirigente sostuvo que el partido no puede retirar a una persona de sus filas sin seguir un procedimiento interno, por lo que será el órgano partidista el encargado de analizar el caso y, en su caso, establecer alguna medida.

La confirmación contradice la declaración previa de Ariadna Montiel y ocurre en medio de señalamientos contra Arcos por presuntos vínculos financieros con la mafia rumana.

Entre los puntos que deberá considerar el órgano interno se encuentran:

La permanencia de Arcos Romero en el padrón desde 2013 .

La ausencia de un refrendo reciente de su afiliación.

Los señalamientos públicos sobre sus presuntos vínculos financieros con la mafia rumana .

Su relación laboral y política con Rafael Marín Mollinedo .

Las posibles medidas que correspondan conforme a las normas internas de Morena.

¿Quién es Alejandro Arcos Romero y qué se le señala?

El nombre de Alejandro Arcos Romero cobró relevancia después de investigaciones periodísticas que lo relacionaron con una estructura financiera atribuida a la organización encabezada presuntamente por Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”.

De acuerdo con la información citada en las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado a Arcos Romero como uno de los operadores financieros de esa red y lo habría relacionado con al menos 14 empresas señaladas como presuntas compañías fachada.

PUBLICIDAD

Alejandro Arcos, señalado por presuntos vínculos con la mafia rumana.

Asimismo, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas en el marco de investigaciones solicitadas por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Estos señalamientos forman parte de expedientes e investigaciones, por lo que no implican por sí mismos una sentencia judicial.

Su cercanía con Rafael Marín Mollinedo

Otro elemento que colocó a Arcos Romero en el centro de la polémica es su relación con Rafael Marín Mollinedo, quien busca posicionarse rumbo al proceso electoral de 2027 en Quintana Roo.

Arcos Romero se desempeñó como secretario particular de Marín Mollinedo durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México y posteriormente apareció junto al político en actividades relacionadas con su proyecto en la entidad.

PUBLICIDAD

Alejandro Arcos y su cercanía con Rafael Marín Mollinedo. Crédito: Cuartoscuro

Investigaciones periodísticas también documentaron su participación en trámites vinculados con el posicionamiento político de Marín Mollinedo, además de su presencia en actos de promoción interna.

Morena deberá definir el futuro de Arcos Romero

Con la rectificación de Montiel, el caso pasó de una negativa sobre su militancia a una revisión formal dentro de Morena.

Ahora corresponderá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia analizar la información disponible y determinar si existe alguna responsabilidad partidista.

La confirmación ocurre además en un contexto de disputa política rumbo a 2027, particularmente en Quintana Roo, donde la cercanía entre Arcos Romero y Marín Mollinedo ha generado cuestionamientos sobre los filtros utilizados por Morena para quienes participan en sus estructuras políticas.

PUBLICIDAD