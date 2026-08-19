Fede Vigevani revela la verdadera razón por la que le regaló la camioneta a Karina Torres

Fede Vigevani reveló la razón por la que le regaló la camioneta a Karina Torres. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El creador de contenido, Fede Vigevani reveló en entrevista que la razón detrás del regalo de la camioneta a Karina Torres fue el cariño que le tomó durante su estancia como habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México 2026.

Además la sensación de que, al ser un infiltrado, no merecía quedarse con un premio ganado en igualdad de condiciones con el resto de los concursantes.

El vehículo en cuestión es una Leapmotor B10, un SUV eléctrico de rango extendido con autonomía de hasta 990 km y un precio en el mercado mexicano de 575,000 pesos, el premio más valioso entregado por el reality en sus cuatro temporadas.

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El youtuber uruguayo explicó que la decisión no fue premeditada ni estratégica, surgió el mismo día en que ganó el liderazgo y compartió la Suite del Líder con Torres, quien fue elegida por el público como su acompañante a través de votación en WhatsApp.

En entrevista, Vigevani fue directo sobre lo que lo motivó: “Porque fue mi compañera de la suite y de hecho lo dije ese día, no fue como que lo pensé el último día, me nació, y además, sinceramente, como yo era un infiltrado, también sentía que no, no me lo merecía”.

El creador de contenido también habló del peso que tuvo la historia personal de Torres en su decisión: “Por toda su historia que me contó de todas las cosas que ha atravesado y ha superado, y la verdad me pareció muy admirable. Y además también veo que hace muchos vivos en TikTok, en Instagram, en su auto, manejando. Entonces, también lo pensé todo por ahí”.

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Vigevani aseguró que la historia de La Licenciada contribuyó para que tomará esa decisión. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche en la suite que detonó el gesto

El público eligió a Karina Torres como acompañante de Vigevani en la Suite del Líder mediante votación. Fue en ese espacio donde ambos comenzaron a construir el vínculo que terminaría en el regalo.

Torres propuso una partida de billar para romper el hielo y le confesó al youtuber: “Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto”.

Karina ya había dejado ver su interés en Vigevani desde las primeras horas dentro de la casa.

En una conversación con Gema Garoa, la influencer dijo: “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”.

El vínculo entre ambos fue el primer “shippeo” de la temporada.

Desde el confesionario, Vigevani planteó la posibilidad del regalo ese mismo día: “Me encantaría poder regalarle el auto a Karina. ¿Puedo hacer eso?”.

La Jefa respondió que no era una decisión que debía tomar en ese momento, la conductora Galilea Montijo confirmó horas después, durante el matutino Hoy, que la producción autorizó el obsequio: “Seguramente ya lo harán oficial y está padrísimo por parte de Fede, está increíble”.

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Ambos formaron uno de los primeros "shipeos" de la temporada. (Captura de pantalla)

El primer líder de la temporada

Fede Vigevani ganó el vehículo el lunes 28 de julio al proclamarse primer líder semanal de la temporada en la Prueba de Líder “Movilidad inteligente”.

La dinámica consistía en manejar la Leapmotor B10 usando únicamente lentes de realidad aumentada, guiando el vehículo con el movimiento de la cabeza.

Vigevani fue el primero en completar el reto, avanzó a la final junto a Moisés Peñaloza y Gema Garoa, y activó el sistema de luces del SUV para proclamarse ganador.

El premio generó debate entre seguidores del programa, ya que Vigevani participaba como habitante infiltrado, el primero en la historia del reality, y no como concursante regular.

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Su condición implicaba que no competía por votos, no podía ser eliminado bajo las mismas reglas que sus compañeros y su permanencia era por tiempo limitado.

Como líder Fede obtuvo una camioneta. (RS)

El papel del infiltrado

Vigevani ingresó el domingo 26 de julio como el último de los 18 participantes de la temporada, en ese momento, La Jefa y Galilea Montijo revelaron su verdadero papel frente al público.

Su función dentro de la casa era cumplir misiones secretas asignadas por los seguidores del programa a través del canal oficial de WhatsApp.

Fede Vigevani fue el primer habitante infiltrado en la historia del formato en México. (Captura de pantalla )

La entrega formal de la camioneta a Torres se confirmó tras la salida de Vigevani del reality el martes 11 de agosto tras completar dos semanas dentro de la casa.

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