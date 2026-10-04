México

El PRI también se mueve rumbo a 2027: perfila nombres en Zacatecas, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa

El tricolor mueve sus fichas de manera prematura, siguiendo la pauta de Morena: perfila nombres en diversos estados mientras consolida su estructura

El tricolor mueve sus fichas de manera prematura, siguiendo la pauta de Morena: perfila nombres en Zacatecas, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa mientras consolida su estructura de base en distintas entidades del país. (Foto: X/@alitomorenoc)
El tricolor mueve sus fichas de manera prematura, siguiendo la pauta de Morena: perfila nombres en Zacatecas, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa mientras consolida su estructura de base en distintas entidades del país. (Foto: X/@alitomorenoc)
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El PRI también está en modo electoral. Con la vista puesta en 2027, el tricolor ya deja ver los nombres con los que buscaría competir en varios estados, al tiempo que arma su estructura territorial. El movimiento ocurre de manera anticipada, igual que en Morena.

Zacatecas: respaldo abierto a “Fito” Bonilla

El representante partidista destaca que el empresario ha recorrido los 58 municipios de la entidad, al argumentar que esa trayectoria lo posiciona para encabezar el proyecto electoral hacia los comicios de 2027
El representante partidista destaca que el empresario ha recorrido los 58 municipios de la entidad, al argumentar que esa trayectoria lo posiciona para encabezar el proyecto electoral hacia los comicios de 2027

El delegado del PRI en Zacatecas, José Olvera Acevedo, planteó que la ruta del partido para 2027 pasa por una alianza ciudadana en torno a Adolfo “Fito” Bonilla.

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Olvera llamó a los zacatecanos a sumarse a un bloque encabezado por Bonilla como “coordinador de defensores”, con el objetivo de recuperar, según dijo, la paz y el desarrollo del estado.

Lo presentó como el perfil que requiere la entidad:

  • Empresario, con experiencia en los sectores público y privado.
  • Con territorio caminado en los 58 municipios de Zacatecas.

El delegado pidió “blindarlo”, es decir, que nadie “amarre navajas” al interior del partido, y que el proyecto sea de planeación y no de dádivas.

Otros estados: nombres sobre la mesa

Además de Zacatecas, el panorama que se perfila en otras entidades es el siguiente:

  • Nuevo León: el PRI va con Adrián de la Garza.
PAN PRI Monterrey Nuevo León Alejandro Moreno Jorge Romero Informe de Gobierno Adrián De la Garza
Los líderes del PRI y PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, en el informe de gobierno del alcalde Adrián De la Garza (@alitomorenoc/X)
  • Guerrero: el propio dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, destapó a Manuel Añorve.
Manuel Añorve acusó que el retiro del artículo 109 es una distracción. | X- Manuel Añorve
Manuel Añorve acusó que el retiro del artículo 109 es una distracción. | X- Manuel Añorve
  • Sinaloa: el nombre se define entre la senadora Paloma Sánchez y Mario Zamora.
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No se trata de un mapa completo de las entidades en disputa en 2027, sino de una muestra de que el partido se mueve con anticipación.

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Trabajo territorial: protestas y encuentros

Paralelamente, el PRI ha mostrado actividad en el terreno. Alejandro Moreno difundió en redes sociales varios eventos de estructura y cercanía:

  • Sinaloa: el partido tomó protesta a representantes seccionales y se reunió con ejidatarias y ejidatarios de Santa Rosa, en Salvador Alvarado, para escuchar sus necesidades y construir propuestas para el campo. En una convivencia organizada por la ONMPRI de ese municipio, el partido acompañó a la senadora Paloma Sánchez.
  • Veracruz: el presidente estatal del partido, Adolfo Ramírez, tomó protesta a las mesas de representación electoral de los comités municipales de Orizaba, Córdoba, Fortín, Río Blanco y Zongolica.

En su mensaje, Moreno afirmó que el partido trabaja en la construcción de “un PRI preparado, unido y con presencia”, y que su fuerza está “en su gente”.

Morena también se adelantó: ya tiene coordinadores en los 17 estados

De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)
De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Morena ya presentó a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, perfiles que están, no oficialmente, en la antesala de convertirse en abanderados de la alianza para la elección del 6 de junio de 2027. El partido hizo públicos los resultados de las encuestas internas en una conferencia con siete casas encuestadoras, un ejercicio que le dio mayor visibilidad al proceso. Sin embargo, aún no son candidatos: las precampañas comienzan oficialmente el 4 de enero. Según el consejero del INE Martín Faz, estas actividades forman parte de las actividades ordinarias de promoción de la participación ciudadana de los partidos, por lo que no se consideran una candidatura.

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