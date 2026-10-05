Fraude o éxito: los números que defiende Televisa tras la polémica final de La Casa de los Famosos México 2026

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México cerró con 135 millones de espectadores en toda la temporada, pese a que el triunfo de Mariana Ochoa desató acusaciones de fraude entre seguidores y exparticipantes del reality de TelevisaUnivision.

Durante la Gala Final del domingo 4 de octubre, la cantante obtuvo 10,825,542 votos, equivalentes al 25.09% del total, frente a Memo Schutz con 9,834,625 y Karina Torres con 9,718,852, según cifras difundidas por la producción. La Gala Final acumuló más de 15.1 millones de personas en televisión abierta.

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El regreso de Mariana Ochoa tras ser la primera eliminada alimentó las sospechas

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la temporada el 26 de julio, pero reingresó semanas después mediante la dinámica del Exilio, con 5.5 millones de votos a su favor frente a Ximena Herrera. El episodio marcó el inicio del descontento entre seguidores de otros participantes.

Nadie esperaba verla entrar con una licuadora: Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras 48 horas en El Exilio. (Captura de pantalla YouTube)

A ese regreso se sumó la controversia por la compra de inmunidad con el 40% del presupuesto semanal de alimentos de la casa, y la difusión de un fragmento del programa de Maxine Woodside, quien afirmó: “Me chismosearon, una comadre de allí dentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa. Que regresó porque le dijeron: regresa y ganas”.

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Amigas de Karina Torres acusan un contrato previo con la producción

Paola Suárez, integrante del círculo de Wendy Guevara y amiga cercana de Karina Torres, declaró en un video difundido en redes: “A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”. Su compañera Vanessa Labios 4K añadió que Ochoa “presuntamente no había aceptado los 4 millones de pesos del premio”.

La creadora de contenido Sol León, ganadora de La Mansión VIP, también calificó de injusto el sistema de votación del programa, al señalar que en su reality “sí se respetó la opinión del público”, a diferencia del resultado de esta temporada.

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Según el sondeo digital de Vaya Vaya, Karina Torres llegaba a la final como favorita con 36% de las preferencias, frente a 29% de Mariana Ochoa. La producción de Televisa aclaró que esas mediciones no forman parte de los mecanismos oficiales de votación, los cuales se definen por el sitio del reality y un código QR mostrado en transmisión.

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La conductora Galilea Montijo explicó la discrepancia en los porcentajes de la gala

Durante la transmisión de la final, parte de la audiencia detectó que los porcentajes mostrados no sumaban el 100%, lo que derivó en nuevos señalamientos de fraude. La conductora Galilea Montijo explicó después que el 11% faltante correspondía a los votos de Ernesto Laguardia y Yahir, quienes no fueron finalistas pero mantuvieron votación activa.

La salida de Yahir como sexto finalista, decidida el jueves 1 de octubre, generó un fuerte rechazo porque buena parte del público lo consideraba dentro del top 3 del reality.

¿Galilea Montijo no quiere que Mariana Ochoa gane La Casa de los Famosos México? Video desata incertidumbre (RS)

Masad Altamimi y la salida de Gala Montes se sumaron a la lista de episodios polémicos de la temporada

El séptimo eliminado, Masad Altamimi, salió el 13 de septiembre tras 50 días de convivencia, en un resultado que distintas cuentas de seguimiento señalaron como contrario a las mediciones previas, que lo colocaban por encima de Brianda Deyanara.

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Gala Montes ingresó a la casa para ocupar el lugar de Aldo Rendón, quien abandonó por motivos de salud el 1 de septiembre, pero ella misma dejó la competencia menos de 48 horas después. Yanet García, por su parte, fue eliminada en la quinta salida tras ser señalada por sus propios compañeros como la habitante más “mueble” del encierro.

TelevisaUnivision reporta cifras históricas de audiencia y patrocinio

Pese a toda la polémica que se desató a lo largo de la temporada, y los señalamientos por la “falta de contenido” dentro del encierro, Televisa presumió cifras históricas de rating y de patrocinios.

Televisa presume sorprendentes números de rating (@@TUPrensa)

La producción, a cargo de EndemolShine Boomdog, reunió a más de 600 personas del equipo durante los 71 días de transmisión ininterrumpida. El reality acumuló 178.9 millones de votos totales en todas sus eliminatorias y 340 millones de horas consumidas en plataformas digitales.

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En redes sociales, el programa registró más de 14,900 millones de video views distribuidos entre TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. La temporada contó con el respaldo de 70 marcas patrocinadoras, el 60% de ellas nuevas, y generó más de 27,000 notas en medios de comunicación de México y Latinoamérica.

Hasta el cierre de esta nota, TelevisaUnivision no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de un presunto acuerdo contractual con Mariana Ochoa para definir el resultado de la temporada.