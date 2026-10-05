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Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario

La preventa de boletos para el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible

La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
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La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible.

El conjunto universitario recibirá a los celestes el próximo domingo 11 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Ciudad Universitaria en lo que promete ser uno de los encuentros más destacados de la jornada tras la pausa en la liga por la Fecha FIFA.

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Precios de los boletos en la preventa

La preventa exclusiva por Banca Mifel señala que los precios de los boletos van desde los 496 pesos el más económico, hasta los 1736 pesos, la entrada más cara.

  • Cabecera Norte | 496 pesos.
  • Cabecera Sur | 620 pesos.
  • Pebetero | 682 pesos.
  • Planta baja general | 806 pesos.
  • Palomar general | 868 pesos.
  • Palomar goya | 992 pesos.
  • Palcos | 1736 pesos.
  • Platea | 1736 pesos.
La preventa exclusiva por Banca Mifel señala que los precios de los boletos van desde los 496 pesos el más económico, hasta los 1736 pesos, la entrada más cara (@PumasMXX)
La preventa exclusiva por Banca Mifel señala que los precios de los boletos van desde los 496 pesos el más económico, hasta los 1736 pesos, la entrada más cara (@PumasMXX)

Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletos. Revise las condiciones de cada tipo de entrada, pues algunos pueden tener un límite diferente.

¿Cómo llegan al partido Pumas y Cruz Azul?

Pumas afrontará este compromiso después de caer 2-3 ante Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, durante la décima jornada. Rodrigo López y Juninho Vieira marcaron para el conjunto universitario, mientras que Sébastien Salles-Lamonge y David Rodrigues anotaron por el cuadro potosino.

El equipo auriazul ocupa el puesto 12 con 12 puntos, tras sumar tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul llega luego de igualar 3-3 con Toluca en la fecha 10, disputada en el Estadio Banorte. El plantel dirigido por Joel Huiqui rescató el empate en el minuto 95 con un tanto de Gabriel Toro Fernández, quien también convirtió otro gol, al igual que Nico Ibáñez. Alexis Vega, con un doblete, y Helinho anotaron para el cuadro escarlata.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Los cementeros permanecen en la séptima posición con 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas.

El antecedente más reciente entre ambos se jugó en mayo, en la final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico, donde La Máquina se consagró campeona tras imponerse 2-1.

Pumas vs Cruz Azul: una rivalidad que crece cada vez más

Pumas y Cruz Azul sostienen una rivalidad marcada por finales, eliminaciones y una cercanía que divide a la Ciudad de México. La Máquina ganó la final de la temporada 1978-79 con un 2-0 global, mientras los universitarios respondieron dos años después al imponerse 4-2 en la serie por el título.

La tensión tomó otra dimensión en las semifinales del Guardianes 2020. Cruz Azul llegó a Ciudad Universitaria con ventaja de 4-0, pero Pumas igualó el marcador global en la vuelta y avanzó por su mejor posición en la tabla. Aquella noche quedó como uno de los episodios que más alimentan las burlas entre ambas aficiones.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez and Erik Lira lifts the trophy as they celebrate with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez and Erik Lira lifts the trophy as they celebrate with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Henry Romero

El cruce también acumula capítulos fuera de la Liga MX. Pumas eliminó a Cruz Azul en las semifinales de la Concachampions 2022 y volvió a colocar la rivalidad en el centro de la conversación. En redes sociales, los seguidores de ambos clubes llaman a la serie el “Clásico de la Obsesión”, un apodo que refleja la confrontación constante entre cementeros y auriazules.

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