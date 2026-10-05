Seguirán en prisión 5 presuntos traficantes de personas que operan para La Línea en Juárez: hay un funcionario de Quintana Roo detenido

Erik Gutiérrez Cossío, exservidor público de Quintana Roo, figura entre los cinco vinculados a proceso por presunto tráfico de personas. (Crédito: X | @FGR)

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, entre ellas Erik Gutiérrez Cossío, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística de Benito Juárez, Quintana Roo.

Los otros cuatro imputados son Jumilca Sandivel “N”, Reyna Manuela “N”, Eva “N” y Ernesto “N”.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y comenzó en 2025. Según la FGR, los cinco posiblemente forman parte de una red dedicada al tráfico de personas con operaciones en Chiapas, en la frontera con Guatemala, Chihuahua y la zona fronteriza con Estados Unidos.

El proceso judicial se inició después de una serie de cateos realizados en tres inmuebles de Chiapas y Quintana Roo. Las diligencias fueron autorizadas por un juez y contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Durante los operativos fueron detenidas las cinco personas, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión. También fueron asegurados un arma larga, ocho cartuchos útiles, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Erik Gutiérrez Cossío, mando de la Policía Turística de Cancún

Entre los vinculados a proceso se encuentra Erik Gutiérrez Cossío, quien hasta su detención se desempeñaba como titular de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística del municipio de Benito Juárez.

Documentos oficiales del Ayuntamiento de Benito Juárez lo identifican como encargado del despacho de la Dirección de la Policía Turística, adscrita a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Su detención había trascendido desde finales de septiembre, cuando fue capturado durante un operativo federal en Cancún y posteriormente trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese momento, el Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura, aunque todavía no se habían hecho públicos los delitos que se le atribuían. Versiones periodísticas señalaban que el caso estaba relacionado con una investigación federal iniciada en 2025.

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La investigación comenzó en 2025 y apunta a una red que habría operado desde la frontera de Chiapas con Guatemala, Chihuahua y la zona limítrofe con Estados Unidos. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

Con la audiencia celebrada posteriormente, la FGR confirmó que Gutiérrez Cossío se encuentra entre las cinco personas procesadas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Jumilca Sandivel Hernández, señalada en una investigación internacional

El caso de Jumilca Sandivel “N” tiene antecedentes en Estados Unidos. En julio de 2024, un gran jurado federal del Distrito de Nuevo México la acusó, junto con otros integrantes de la organización “López”, de participar en una conspiración para transportar y albergar migrantes en situación irregular. El Departamento de Justicia estadounidense señaló entonces que integrantes de esa red coordinaban el traslado de personas desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a Jumilca Sandivel en marzo de 2025 y la identificó como una integrante vinculada a la “Lopez Human Smuggling Organization”, organización que Washington considera una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes.

De acuerdo con versiones periodísticas sobre la investigación que ahora lleva la FGR, Jumilca Sandivel “N” sería una de las personas que presuntamente encabezaban la estructura de “Los López”, con operaciones en Ciudad Juárez y presencia en Guatemala y Estados Unidos. Esa versión también apunta a una relación de la organización con integrantes de “La Línea”.

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La acusación estadounidense de 2024 sí documentó una relación entre integrantes de la organización “López” y un miembro identificado como parte del Cártel de La Línea, quien presuntamente colaboraba para facilitar el cruce de migrantes desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

La red de “Los López” fue investigada por Estados Unidos desde 2024

El Departamento del Tesoro estadounidense informó en julio de 2024 que la organización “López” tenía su base en Guatemala y había trasladado a miles de personas desde ese país, a través de México, hacia Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, la estructura utilizaba documentos mexicanos falsificados y pagaba cuotas a organizaciones criminales para facilitar el tránsito de migrantes por territorio mexicano. También contaba con autobuses para transportar a grupos numerosos y utilizaba inmuebles en la frontera suroeste de Estados Unidos para alojar a las personas antes de continuar su recorrido.

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En esa misma investigación, el Departamento de Justicia señaló que Ronaldo Galindo López Escobar, conocido como “Tío Roni”, encabezaba la organización desde Guatemala y que otros integrantes coordinaban con traficantes mexicanos, entre ellos Jumilca Sandivel “N”, para trasladar personas desde Guatemala hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Los cinco permanecerán en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y posteriormente resolvió vincular a proceso a las cinco personas después de que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba relacionados con la investigación.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Los hombres fueron enviados al CERESO número 3 y las mujeres al CERESO Femenil número 2, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá reunir nuevos elementos para determinar la posible participación de cada uno de los imputados y profundizar en la estructura de la red investigada.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha informado públicamente qué función específica habría desempeñado cada uno de los cinco procesados dentro de la presunta organización.