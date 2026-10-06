Mujer destruye a golpes piñata de Mariana Ochoa tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

Una mujer golpea repetidamente una piñata con la cara de Mariana Ochoa mientras observa la transmisión de la gala final de La Casa de los Famosos México. TikTok: @salvador.escalant76

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Una mujer destruyó a golpes una piñata con el rostro de Mariana Ochoa en un video viral grabado tras anunciarse la victoria de la cantante en la final de La Casa de los Famosos México.

La grabación se difundió a través de la red social TikTok desde la cuenta del usuario @salvador.escalant76 y acumuló más de 255,000 me gusta y miles de reproducciones en sus primeras horas de publicación.

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En la escena de 23 segundos se observa a una mujer en el interior de una habitación mientras sostenía un zapato con el que golpeó de manera repetida la figura de cartón colocada sobre el suelo.

Frente al lugar donde ocurrió la agresión a la piñata, una pantalla de televisión transmitía la gala en vivo del reality show en el preciso momento en que se anunció el resultado definitivo del reality.

La piñata contaba con una fotografía con el rostro de la exintegrante del grupo OV7 pegada en la parte superior y portaba un vestido de color rosa.

Durante la secuencia de imágenes, la mujer asestó golpes e impuso patadas a la figura mientras en la pantalla se observó la reacción de emoción de la participante vencedora.

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La publicación del video estuvo acompañada por un mensaje en el que quien compartió la grabación calificó el desenlace del certamen televisivo como un supuesto fraude en el recuento de los votos.

El contenido detonó un amplio debate entre los usuarios de las plataformas digitales, donde las posturas se dividieron entre la burla, la empatía y el rechazo a la agresión.

Un sector de la audiencia tomó el incidente con sentido del humor y aseguró en la sección de comentarios sentirse representados por el enojo expresado ante la pantalla.

Diversos usuarios manifestaron que el resultado final del programa no coincidía con sus preferencias respecto a los habitantes que debían obtener el primer lugar del certamen.

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Comentarios adicionales condenaron la reacción violenta y los insultos dirigidos contra la representación de la artista mexicana.

Seguidores de La Casa de los Famosos México defendieron el triunfo de la participante y consideraron que las manifestaciones de rechazo exponían la frustración de los fanáticos de otros concursantes.

Una mujer reacciona al anuncio de la victoria de Mariana Ochoa golpeando y pateando una piñata con el rostro de la cantante. (Captura de pantalla )

Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México con más de 10 millones de votos

La conductora Galilea Montijo dio a conocer el balance de votos ante las cámaras durante la emisión estelar realizada en la Ciudad de México.

El sistema de registro acumuló un total de 48,000,000 de votos emitidos por el público entre la totalidad de los finalistas que alcanzaron la última jornada.

La cantante se consolidó en la primera posición del certamen tras acumular 10,825,542 votos individuales a favor de su triunfo.

El comentarista deportivo Memo Schutz ocupó el segundo lugar de la competencia al quedar como el último habitante en disputar el maletín estelar.

La obtención del primer lugar otorgó a la triunfadora un premio económico de 4,000,000 de pesos establecido por la producción del programa.

Con este resultado, la artista se sumó a la lista de vencedores del reality show en México, sucediendo a los ganadores de las ediciones anteriores.

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La cantante se consolidó en la primera posición del certamen tras acumular 10,825,542 votos individuales a favor de su triunfo. (Captura de pantalla YouTube)

El recorrido de la cantante abarcó un proceso de eliminación y reingreso

La permanencia de la concursante dentro de las instalaciones del programa se extendió a lo largo de 71 días de encierro continuo ante las cámaras.

Durante las primeras semanas de la contienda, la intérprete recibió una votación desfavorable de la audiencia y se convirtió en la primera habitante eliminada.

Tras su salida del foro principal, la celebridad tuvo una nueva oportunidad de ingresar al reality por la sección denominada El Exilio a la espera de un mecanismo de rescate por parte de los televidentes.

la celebridad tuvo una nueva oportunidad de ingresar al reality por la sección denominada El Exilio. (ViX)

El público votó de forma favorable para otorgarle el reingreso formal a las instalaciones junto al resto de sus compañeros de competencia.

En el tramo decisivo del certamen, la cantante consiguió su boleto directo a la etapa culminante tras imponerse en la dinámica llamada La Boutique.

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El triunfo en esa prueba le permitió obtener una chamarra dorada que garantizó su inmunidad y el pase automático a la semana final.

En ese desafío decisivo, la concursante superó el rendimiento de sus compañeros Gema Garoa y Ese Pérez para amarrar el boleto a la fase estelar.

Mariana Ochoa ganó la dinámica "La Boutique" y se convirtió en finalista. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La tabla de posiciones cerró con cinco finalistas en la gala de clausura

La emisión de cierre contó con la presencia de cinco competidores que permanecieron dentro de La Casa de los Famosos México hasta la noche del domingo.

La actriz Gema Garoa concluyó su participación en el quinto puesto del certamen al ser la primera revelada durante la gala final.

El creador de contenido Ese Pérez se ubicó en el cuarto lugar del tablero tras la revelación de los recuentos parciales de sufragios.

La figura de redes sociales Karina Torres conquistó el tercer peldaño del podio y abandonó las instalaciones entre muestras de apoyo de los asistentes.

El segundo lugar fue para el periodista deportivo Memo Schutz, abandonando el reality luego de 71 días de competencia.

La emisión de cierre contó con la presencia de cinco competidores que permanecieron dentro de La Casa de los Famosos México hasta la noche del domingo.

En las instancias previas a la semana decisiva, el cantante Yahir y el actor Ernesto Laguardia finalizaron su trayecto en el sexto y séptimo puesto.

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El material audiovisual sumó reproducciones en plataformas digitales mientras la ganadora asimiló los resultados y el premio de la competencia.