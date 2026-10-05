Memo Schutz aclara los rumores de coqueteo con Brianda Deyanara tras la final de La Casa de los Famosos México

El comentarista deportivo Memo Schutz desmintió las versiones sobre un presunto romance con la creadora de contenido Brianda Deyanara.

Guardar

El comentarista deportivo Memo Schutz desmintió las versiones sobre un presunto romance con la creadora de contenido Brianda Deyanara tras concluir la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México .

El periodista alcanzó la segunda posición del certamen tras recibir 9,834,625 votos en la gala final del programa, donde la cantante Mariana Ochoa obtuvo el primer lugar con 10,825,542 votos del público.

PUBLICIDAD

Durante las semanas de competencia, la cercanía entre ambos participantes dentro de las instalaciones del programa generó especulaciones en plataformas digitales acerca de un posible interés romántico entre los habitantes, alimentadas por su convivencia en espacios como la Suite del Líder.

Al recuperar el contacto con el exterior al término de la transmisión, el concursante respondió a las interrogantes planteadas sobre su interacción con la creadora de contenido durante las diez semanas de aislamiento.

El comunicador comparó el vínculo afectivo construido dentro del inmueble con un trato familiar y resaltó la estima hacia la participante eliminada en las etapas finales del proyecto.

PUBLICIDAD

“Bueno, mira, Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro y que finalmente, pues ustedes vieron el veinticuatro siete. El cariño es real en el aspecto de que espero que le vaya muy bien en la vida”, declaró el finalista.

La cercanía entre ambos participantes dentro de las instalaciones del programa generó especulaciones en plataformas digitales. (ViX)

El finalista reafirmó el compromiso con su esposa Verónica

Las declaraciones del participante se enfocaron en desmarcar cualquier especulación respecto a su matrimonio con Verónica Fonseca, con quien sostiene una relación de más de 15 años y cuatro hijos en común.

Ante las preguntas sobre su vida personal y el desarrollo de las dinámicas dentro de la casa, el comentarista priorizó el valor de su núcleo familiar frente a las interpretaciones derivadas de la transmisión continua del reality.

PUBLICIDAD

“Pero bueno, mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo. Entonces, pues no sé qué más decirles”, expresó el conductor tras la conclusión del certamen.

Durante su estancia en el programa, la propia esposa del periodista, Verónica Fonseca, manifestó públicamente su respaldo al comunicador y sostuvo que en ningún momento percibió situaciones de incomodidad por la relación de apoyo entre su cónyuge y la joven creadora de contenido.

El comentarista priorizó el valor de su núcleo familiar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Brianda Deyanara calificó como una “barbaridad” los rumores de coqueteo

La postura del segundo lugar de la emisión coincidió con lo expuesto días atrás por la propia Brianda Deyanara, quien abandonó la competencia como la última eliminada previo a la gran final.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido calificó las versiones de romance como una “tremenda barbaridad” y aseguró que las interacciones estuvieron sacadas de contexto por parte de algunos espectadores en redes sociales.

“Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, de sus cuatro hijos preciosos, de su esposa, de su hija que me muero por conocer. Es un caballero que dentro de la casa siempre vio por todos”, afirmó la influenciadora tras su salida.

La participante enfatizó que el conductor asumió un papel de protección con varios habitantes y recordó que durante el encierro él mismo se refería a ella comparándola con la relación que mantiene con sus propios hijos.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido calificó las versiones de romance como una “tremenda barbaridad". (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El periodista celebró el triunfo de Mariana Ochoa

A la par de desmarcarse de las controversias sentimentales, el subcampeón de la temporada respaldó de forma abierta la victoria de Mariana Ochoa, a quien calificó como el “Ave Fénix” del programa tras resurgir del esquema del Exilio.

El comunicador destacó que la exintegrante del grupo OV7 mereció el primer puesto de la competencia por la trayectoria que construyó a lo largo de las diez semanas de encierro.

Memo Schutz respaldó de forma abierta la victoria de Mariana Ochoa, a quien calificó como el “Ave Fénix”. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“Yo creo que la que tenía que ganar, ganó. Ella sufrió, compartió, al igual que todos. Si alguien realmente, por todo lo que pasó, merecía esa victoria, era Mariana”, manifestó el periodista tras el cierre de las votaciones.

PUBLICIDAD

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México concluyó su ciclo con un registro total de 43,152,660 votos contabilizados entre los cinco finalistas que disputaron la definición del programa.