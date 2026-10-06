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Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026

La productora de La Casa de los Famosos México defiende la legitimidad de las votaciones que hicieron ganadora a Mariana Ochoa

Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026
Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026
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Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, confiesa que Yahir era su habitante favorito de la cuarta temporada y admite estar inconforme con el sexto lugar del cantante en la competencia. La declaración llega días después de la polémica final del reality, ganado por Mariana Ochoa.

“Yo también estoy inconforme con la salida de Yahir. Me hubiera encantado que llegara a la final. Yo lo veía como un potencial ganador, declaró Noguerón a POSTA Entretenimiento. El cantante sonorense quedó en sexto lugar pese a las expectativas de la producción.

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La productora explica que el cantante perdió por un margen mínimo de votos. “Los votos de la gente sorprendentemente lo dejaron un mínimo abajo”, señala, y agrega que Yahir “ganó mucho más que eso” al conquistar al público.

Yahir se gana el corazón del público pese a quedar en sexto lugar

Una mujer con tatuajes en los brazos abraza por el cuello a un hombre vestido con un saco gris a rayas
Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Facebook)

Noguerón describe al cantante como una persona “entrañable” más allá de su imagen pública. “No solo del hombre guapo que se quitaba la camisa para cocinar o hacer ejercicio, sino del ser humano, de ese gran corazón que tiene este norteño encantador”, afirma la productora en la entrevista con POSTA Entretenimiento.

La salida de Yahir generó descontento entre la audiencia, con celebridades como Lucero y Carín León manifestándose en redes sociales antes de su eliminación del reality. Noguerón reconoce que la producción proyectaba al cantante como finalista, en primero o segundo lugar.

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“Hoy por hoy, ¿cuántas mujeres en México están enamoradas del ser humano que es Yahir?”, cuestiona la productora, al insistir en que el reconocimiento del público trasciende el resultado numérico de la competencia.

Noguerón atribuye el triunfo de Mariana Ochoa a la entrega emocional femenina

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)
Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

La productora aborda también el segundo triunfo femenino en la historia del formato. “Segunda vez gana una mujer”, apunta, y descarta que el resultado responda a una dinámica de “machismo o feminismo”.

“Las mujeres somos mucho más entregadas, somos más fans”, sostiene Noguerón, quien compara la intensidad del voto femenino con el comportamiento del público en conciertos. “Tú lo ves en los conciertos de los hombres que le avientan hasta a veces hasta la ropa interior y las mujeres gritamos más y nos entregamos más”, explica.

La productora atribuye a este patrón de consumo la mayoría de triunfos masculinos registrados en ediciones anteriores del reality, producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog.

La productora responde a las críticas tras la polémica final

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Ante las acusaciones de fraude y los señalamientos recibidos en redes sociales, Noguerón pide comprensión sobre la naturaleza del formato. “Ofensas innecesarias. Es un programa de televisión. Tendrán que empezar por entender que es un programa de televisión”, declara.

La productora insiste en que el resultado “depende cien por ciento de los votos” del público, sin intervención de la producción en el desenlace de la competencia. Esta postura coincide con declaraciones previas de Noguerón a otros medios, donde defendió la transparencia del sistema de votación con 10,825,542 votos registrados a favor de Mariana Ochoa.

Quinta temporada confirmada para 2027 con convocatoria abierta al público

Noguerón confirma la continuidad del proyecto para una quinta edición programada en 2027. “Si nos da una quinta temporada y estamos felices, esperamos sorprenderlos también en la quinta, a los de dentro y a los de afuera”, afirma.

La cantante salió triunfante del reality de Televisa. (Infobae)

La productora abre una convocatoria directa a la audiencia para sugerir perfiles de cara a la próxima edición. “Empezamos a recibir propuestas, por favor, que nos escriban por redes sociales quiénes son sus candidatos para esta quinta temporada”, pide.

Describe el proceso de producción como “desgastante” tras casi tres meses de grabación continua. “Llegamos a los tres meses casi, casi quedándonos dormidos parados”, reconoce, aunque atribuye la energía del equipo a la respuesta del público.

“Somos un gran equipo de gente entregadísima que trabaja veinticuatro siete”, sostiene Noguerón sobre el equipo de producción que sostiene el formato desde 2023, cuando la productora originaria de Veracruz quedó al frente del reality para TelevisaUnivision.

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