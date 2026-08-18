México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Isaac del Toro, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano en el Tour de Alemania 2026

La actividad comenzará con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb, antes de dar paso a las cuatro etapas que definirán al campeón de la Vuelta a Alemania

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Guardar

Isaac del Toro volverá a la actividad internacional este miércoles 19 de agosto, cuando participe con el UAE Team Emirates-XRG en la Vuelta a Alemania 2026, competencia que se disputará del 19 al 23 de agosto.

El ciclista mexicano, nacido en Ensenada, Baja California, es una de las principales figuras para seguir durante la competencia alemana. Del Toro compartirá equipo con Nils Politt, con quien buscará pelear por los primeros puestos en una carrera que tendrá especial atención en sus jornadas de montaña.

La actividad comenzará con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb, antes de dar paso a las cuatro etapas que definirán al campeón de la Vuelta a Alemania 2026.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora es el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 será el miércoles 19 de agosto, en Bad Orb, con una contrarreloj individual de apenas 2.6 kilómetros.

La competencia arrancará a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, en una prueba corta y explosiva que servirá para establecer las primeras diferencias de la clasificación general.

Aunque el recorrido será reducido, el prólogo representa la primera oportunidad para que los favoritos comiencen a marcar territorio antes de las cuatro etapas en línea.

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 1?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026 se disputará el jueves 20 de agosto, con salida en Bad Orb y llegada en Schwäbisch, después de completar un recorrido de 215.3 kilómetros.

PUBLICIDAD

La jornada será la más larga de esta edición y contará con aproximadamente 3 mil metros de desnivel acumulado, por lo que los constantes ascensos y descensos podrían generar diferencias entre los principales contendientes.

El tramo final también podría ser determinante, ya que los corredores que se mantengan en el grupo delantero buscarán lanzar ataques para conseguir los primeros puestos de la clasificación.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026?

(REUTERS/Jean Bizimana)
(REUTERS/Jean Bizimana)

El prólogo y las cuatro etapas de la Vuelta a Alemania 2026 podrán seguirse en México mediante la multiplataforma de Claro Sports, tanto a través de su sitio web como de su canal oficial de YouTube.

Las transmisiones están programadas para comenzar alrededor de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, y extenderse hasta aproximadamente las 09:00 horas, dependiendo del desarrollo de cada jornada.

Temas Relacionados

Isaac del ToroTour de AlemaniaCiclismoAtletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum ‘usa la soberanía’ para ocultar crímenes  como en regímenes autoritarios, acusa Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, edil de Cuauhtémoc, llamó a la ciudadanía a elevar la conciencia y no dejarse confundir por el uso político de la soberanía nacional

Sheinbaum ‘usa la soberanía’ para ocultar crímenes  como en regímenes autoritarios, acusa Rojo de la Vega

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: truco fácil con un ingrediente de cocina

Un ingrediente de cocina elimina el olor a humedad de la ropa sin productos industriales ni gastos extras, y la ciencia explica por qué funciona

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa: truco fácil con un ingrediente de cocina

Detienen a cuatro agentes de la Fiscalía Edomex por presunta extorsión y secuestro exprés: les aseguran armas, cartuchos y drogas sintéticas

Los servidores públicos fueron capturados en Texcoco y Ecatepec durante un operativo federal; posteriormente fueron trasladados ante la FEMDO y vinculados a proceso por su probable participación en actividades ilícitas

Detienen a cuatro agentes de la Fiscalía Edomex por presunta extorsión y secuestro exprés: les aseguran armas, cartuchos y drogas sintéticas

El Malilla dará concierto en Festival de la Juventud 2026: lugar, fecha y horario

El cantante de reggaetón mexa se presenta este domingo 30 de agosto en la Plaza Principal de Apodaca, donde también habrá lucha libre, foodtrucks, photobooth y una rifa para el público

El Malilla dará concierto en Festival de la Juventud 2026: lugar, fecha y horario

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum confirma que Fernando Farías será extraditado a México desde Argentina

Sheinbaum confirma que Fernando Farías será extraditado a México desde Argentina

Hallan fosa clandestina con menor de 17 años en Celaya, Guanajuato

Zarahí fue a comprar antojitos, abordó un taxi y apareció muerta en Veracruz

De Casino Caliente a Plaza Galerías: la ruta de cuatro cadáveres encontrados en Tijuana en una sola jornada

“No tenía miedo, eran amigos”: Así era la relación de Arturo Beltrán Leyva con el secretario de la Defensa de Calderón

ENTRETENIMIENTO

De qué murió Germán Medina y quién fue el joven cantante de regional mexicano

De qué murió Germán Medina y quién fue el joven cantante de regional mexicano

¿Gala Montes y Emiliano Aguilar juntos en una canción? Esto dijo la actriz

El Malilla dará concierto en Festival de la Juventud 2026: lugar, fecha y horario

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

¿Memo Schutz se molestó con Mariana Ochoa? Este fue el ácido comentario de la cantante en contra del periodista deportivo

DEPORTES

Barcelona vs Al Ahly: cuándo y dónde ver EN VIVO el Trofeo Joan Gamper desde México

Barcelona vs Al Ahly: cuándo y dónde ver EN VIVO el Trofeo Joan Gamper desde México

‘Pláticas del Mal’, otra vez en problemas: reviven polémica de Criss Ángel ‘Babuino’ al atacar a creadora de contenido de Pumas

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Edson Álvarez cerca de llegar a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey

Nahuel Guzmán y Diego Lainez reciben fuerte sanción de la Leagues Cup tras pelea con jugadores del Vancouver