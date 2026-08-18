Isaac del Toro, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano en el Tour de Alemania 2026

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Guardar

Isaac del Toro volverá a la actividad internacional este miércoles 19 de agosto, cuando participe con el UAE Team Emirates-XRG en la Vuelta a Alemania 2026, competencia que se disputará del 19 al 23 de agosto.

El ciclista mexicano, nacido en Ensenada, Baja California, es una de las principales figuras para seguir durante la competencia alemana. Del Toro compartirá equipo con Nils Politt, con quien buscará pelear por los primeros puestos en una carrera que tendrá especial atención en sus jornadas de montaña.

La actividad comenzará con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb, antes de dar paso a las cuatro etapas que definirán al campeón de la Vuelta a Alemania 2026.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora es el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 será el miércoles 19 de agosto, en Bad Orb, con una contrarreloj individual de apenas 2.6 kilómetros.

La competencia arrancará a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, en una prueba corta y explosiva que servirá para establecer las primeras diferencias de la clasificación general.

Aunque el recorrido será reducido, el prólogo representa la primera oportunidad para que los favoritos comiencen a marcar territorio antes de las cuatro etapas en línea.

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 1?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026 se disputará el jueves 20 de agosto, con salida en Bad Orb y llegada en Schwäbisch, después de completar un recorrido de 215.3 kilómetros.

PUBLICIDAD

La jornada será la más larga de esta edición y contará con aproximadamente 3 mil metros de desnivel acumulado, por lo que los constantes ascensos y descensos podrían generar diferencias entre los principales contendientes.

El tramo final también podría ser determinante, ya que los corredores que se mantengan en el grupo delantero buscarán lanzar ataques para conseguir los primeros puestos de la clasificación.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026?

(REUTERS/Jean Bizimana)

El prólogo y las cuatro etapas de la Vuelta a Alemania 2026 podrán seguirse en México mediante la multiplataforma de Claro Sports, tanto a través de su sitio web como de su canal oficial de YouTube.

PUBLICIDAD

Las transmisiones están programadas para comenzar alrededor de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, y extenderse hasta aproximadamente las 09:00 horas, dependiendo del desarrollo de cada jornada.