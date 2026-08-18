Un niño fue golpeado en Edoméx y sólo cuando murió lo llevaron al hospital

Juan Carlos y su pareja Silvia Marlén, esperaron cuatro días para llevar al hijo de ella al hospital pero ya había muerto Foto: Fiscalía Edomex

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La FGJEM detuvo a Silvia Marlén ‘N’ y Juan Carlos ‘N’ por el homicidio calificado de un menor de edad en el Estado de México (Edoméx), después de que el niño permaneció cuatro días en estado delicado sin atención médica tras una golpiza que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

La indagatoria señaló que la violencia infantil ocurrió el pasado 3 de agosto en un inmueble del municipio de Morelos, donde el menor se encontraba con su madre biológica y su padrastro. Después del ataque, el niño quedó inconsciente y presentó complicaciones de salud durante los días posteriores.

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Fue hasta el pasado 7 de agosto cuando la pareja trasladó al menor a un hospital para que recibiera atención médica. El personal del nosocomio confirmó que ya no contaba con signos vitales, hecho que dio paso a la notificación a las autoridades y al inicio formal de la investigación.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los estudios practicados al cuerpo establecieron que la causa determinante de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo. Los peritajes también detectaron signos compatibles con maltrato físico constante.

Las diligencias del Ministerio Público permitieron establecer que el menor habría sido golpeado dentro de la vivienda. De acuerdo con las pruebas recabadas, la madre y el padrastro fueron identificados como probables responsables de la agresión que derivó en la muerte del niño.

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La carpeta de investigación se abrió tras el reporte del fallecimiento en un centro médico. A partir de esa notificación, agentes de la Fiscalía del Estado de México reunieron datos de prueba, documentaron las lesiones y solicitaron a un juez las órdenes de aprehensión contra ambos imputados.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja quedó presa mientras se define su situación jurídica

Con el mandamiento judicial concedido, elementos de la FGJEM capturaron a Silvia Marlén ‘N’ y Juan Carlos ‘N’ por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio del menor. Ambos fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

La autoridad ministerial les atribuyó un vínculo familiar directo con la víctima, al tratarse de su madre biológica y su padrastro. Ese dato formó parte de los elementos integrados en la investigación por los hechos ocurridos en territorio mexiquense.

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Hasta ahora no se había informado el motivo de la agresión contra el menor ni si existían más personas involucradas. Lo que sí quedó asentado en el expediente fue que el niño sufrió una golpiza, permaneció sin atención hospitalaria durante 4 días y murió después de que las lesiones avanzaron.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que un juez los declarara culpables, Silvia Marlén ‘N’ y Juan Carlos ‘N’ podrían recibir una pena de hasta 70 años de prisión cada uno. Su situación jurídica quedaría definida por la autoridad judicial en las próximas etapas del proceso.

La investigación también estableció que el cuerpo del menor presentaba diversos indicios de maltrato físico. Ese hallazgo reforzó la hipótesis ministerial de que no se trató de un solo episodio aislado, sino de agresiones previas o constantes detectadas por los estudios periciales.

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La FGJEM detuvo a la madre y al padrastro de un menor por su presunta responsabilidad en homicidio calificado.

El niño fue golpeado el 3 de agosto, quedó inconsciente y fue llevado al hospital hasta el 7 de agosto, cuando ya había muerto.

El dictamen pericial estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo y detectó signos de maltrato físico constante.