Imelda Tuñón evita notificación judicial por demanda de José Manuel Figueroa: juzgado ordena acceso forzado a su domicilio

Imelda Garza evita notificación judicial por demanda de José Manuel Figueroa: juzgado ordena acceso forzado a su domicilio (RS)

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Imelda Tuñón enfrenta una orden judicial para permitir el ingreso de actuarios a su domicilio, luego de que autoridades determinaran que ha evitado en repetidas ocasiones ser notificada formalmente sobre la demanda por daño moral presentada en su contra por José Manuel Figueroa.

La decisión se toma este agosto de 2026, tras varios intentos infructuosos documentados por la abogada del cantante, según reveló en entrevista para el programa Ventaneando. El motivo del litigio es la filtración de un audio donde Garza atribuye a Figueroa el supuesto abuso sexual de su medio hermano, Julián Figueroa, cuando era menor de edad.

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Juzgado ordena acceso al domicilio de Imelda Tuñón

La abogada María Díaz, representante de José Manuel Figueroa, explicó que se han presentado obstáculos continuos para notificar a la famosa. Personal del juzgado y del despacho legal acudieron en varias ocasiones al edificio donde reside la demandada, pero la administración recibió instrucciones de no permitirles el acceso.

La letrada detalló al programa de Pati Chapoy: “Estamos teniendo dificultades para notificar a la señora Imelda, ya que en repetidas ocasiones hemos acudido a su domicilio, con presencia o en acompañamiento del personal del juzgado. Ella ha dado la indicación al personal de vigilancia del edificio que no se nos permite el acceso”.

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Ante la negativa reiterada, el juzgado giró un oficio dirigido a la administración del inmueble para que los actuarios pudieran ingresar y cumplir con la notificación judicial. Díaz precisó: “El juzgado ordenó que se girara un oficio a la administración del inmueble para que precisamente nos permitan el acceso y se pueda realizar la, la notificación”.

La abogada María Díaz, representante de José Manuel Figueroa, explicó que se han presentado obstáculos continuos para notificar a la famosa (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

El audio filtrado y disculpa pública de Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa

La demanda surge tras la filtración de una conversación privada en febrero de 2026. En ese audio, Imelda Tuñón comenta que su difunto esposo, Julián Figueroa, le confió haber sufrido abuso sexual por parte de su medio hermano José Manuel Figueroa cuando era niño. La polémica viuda afirmó después que sus declaraciones no tenían intención de ser públicas y ofreció disculpas, calificando la difusión del audio como un error.

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Imelda señaló que nunca existió una denuncia formal ni buscó que el tema trascendiera el ámbito familiar. Reconoció públicamente: “Emitir esos comentarios constituyó un error”.

Demandas de José Manuel Figueroa: daño moral y repercusiones económicas

José Manuel Figueroa rechazó los señalamientos desde el inicio. Además de la demanda por daño moral, presentó denuncias por violencia mediática y violencia familiar en contra de Imelda Garza, derivadas de las mismas acusaciones.

Sobre el impacto económico, la abogada Díaz informó que existe una afectación cuantificable para el cantante: “Es la afectación tanto a su imagen, su dignidad, su honor, su reputación, que evidentemente todo esto afecta en su carrera profesional. Sí hay un daño económico cuantificable, pero esa es una información reservada que en su momento ya el juzgado tendrá que resolver lo conducente”.

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El audio filtrado y disculpa pública de Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa (Cuartoscuro)

Proceso legal separado de otras denuncias

La abogada subrayó que este procedimiento por daño moral es independiente de los procesos abiertos por violencia mediática y familiar. Ambos derivan de las declaraciones filtradas, pero se tramitan por vías distintas ante la autoridad judicial.

Imelda Garza podría incurrir en obstrucción a la justicia

El impedimento para notificar a Imelda Garza podría implicar una obstrucción al proceso judicial. El juzgado ha instruido formalmente a la administración de su edificio a permitir el acceso de los actuarios, lo que marca un precedente sobre la obligación de los particulares de recibir notificaciones en procesos civiles y familiares.