México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Nahuel Guzmán y Diego Lainez reciben fuerte sanción de la Leagues Cup tras pelea con jugadores del Vancouver

Los jugadores del cuadro regiomontano fueron señalados por realizar actos violentos durante el encuentro de fase de grupos

El 'Patón' tiene un historial polémico. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports
El 'Patón' tiene un historial polémico. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports
Guardar

La participación de Tigres UANL en la Leagues Cup sigue generando secuelas de alto impacto deportivo. Tras quedar fuera del certamen binacional de manera prematura, el Comité Disciplinario del torneo formalizó los castigos para el guardameta Nahuel Guzmán y el atacante mexicano Diego Lainez, producto de las tarjetas rojas que ambos recibieron durante el convulso cierre de su encuentro frente a Vancouver Whitecaps en la tercera jornada de la fase de grupos.

Los incidentes se desencadenaron en los minutos finales del compromiso disputado en la cancha del Estadio Universitario. Pese a que el cuadro felino había avanzado en sus compromisos previos desde la vía de los penales, el desarrollo del partido ante la escuadra canadiense se tornó tenso al escaparse la victoria en el tiempo reglamentario, desencadenando reclamos y conatos de bronca con el cuerpo arbitral.

PUBLICIDAD

El futbolista azteca también fue expulsado del encuentro. (REUTERS/Cristian De Marchena)
El futbolista azteca también fue expulsado del encuentro. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Qué sanciones tendrán los futbolistas?

El veredicto disciplinario determinó medidas diferenciadas para cada futbolista según la gravedad de las infracciones asentadas en el informe oficial de los silbantes:

  • Nahuel Guzmán: Recibió una suspensión de tres partidos. La sanción responde a un dictamen de conducta violenta después de que el arquero empujó al colegiado al intentar despejar un balón al minuto 92. Adicionalmente, el reporte señaló que al abandonar el terreno de juego con dirección a los vestidores, el guardameta pateó y empujó objetos en el túnel de acceso.
  • Diego Lainez: Fue castigado con un partido de suspensión tras ser expulsado al minuto 88 debido a una falta de respeto, de carácter verbal o gesticular, dirigida hacia los oficiales del encuentro.

Debido a que Tigres no logró superar la etapa de grupos y quedó eliminado del torneo, ambos futbolistas deberán cumplir la totalidad de sus suspensiones en la edición 2027 de la Leagues Cup. En el caso particular de Guzmán, el castigo implica perderse la fase de grupos completa del próximo año, requiriendo que la escuadra auriazul avance hasta las instancias de eliminación directa para que pueda volver a tener actividad en dicha competición.

Árbitro de fútbol levanta una tarjeta roja, rodeado por jugadores con camisetas verde, blanca y azul en un estadio con público
El arquero es conocido por sus recurrentes reclamos a los árbitros. (REUTERS/Cristian De Marchena)

No es la primera vez que sancionan al ‘Patón’

La resolución del organismo rector de la Leagues Cup vuelve a poner bajo la lupa el expediente disciplinario del guardameta sudamericano. Apenas meses atrás, Guzmán se vio involucrado en un severo castigo por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), organismo que le otorgó una suspensión de siete compromisos debido a faltas de respeto contra los oficiales durante la final de la Liga de Campeones ante el Club Deportivo Toluca.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el marco normativo del fútbol profesional ha mantenido precedentes rígidos en el balompié mexicano e internacional cuando ocurren agresiones hacia los árbitros. De acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el Código Disciplinario de la FIFA, cualquier intento de agresión física contra la autoridad dentro de la cancha contempla sanciones que parten desde suspensiones severas hasta varios meses de inhabilitación general, dependiendo de la tipificación del incidente.

Para el cuerpo técnico de Tigres, las bajas condicionan el margen de maniobra internacional a largo plazo. Aunque las sanciones no afectan directamente la participación de los futbolistas en el Torneo Apertura de la Liga MX, obligan a la directiva y al cuerpo técnico a prever esquemas alternativos en la portería y el ataque para la primera fase del torneo interligas del próximo año, en un certamen que continúa endureciendo los criterios éticos y de conducta sobre la cancha.

Temas Relacionados

Nahuel GuzmánDiego LainezClub TigresLiga MXLeagues Cupmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 18 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 18 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Cambio climático y pérdida de hábitat amenazan a la fauna: poblaciones animales cayeron 95% en México y América Latina

El país cuenta con más de 200,000 especies, lo que lo convierte en una de las naciones más ricas en biodiversidad del mundo

Cambio climático y pérdida de hábitat amenazan a la fauna: poblaciones animales cayeron 95% en México y América Latina

Salma Hayek enternece con video dónde habla en español con su nieto y lo llama “Panchito”

La actriz mexicana compartió un tierno momento con el bebé de la familia Pinault, nieto de su esposo, dónde lo llama con un apodo y muestra una faceta íntima cómo abuela mientras atraviesa un periodo intenso de trabajo en dos películas

Salma Hayek enternece con video dónde habla en español con su nieto y lo llama “Panchito”

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Varios equipos aprovecharon la cuarta jornada para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan que Fernando Farías esté en proceso de extradición a México: así va su caso en Argentina

Niegan que Fernando Farías esté en proceso de extradición a México: así va su caso en Argentina

Hombre ataca a policías con arco de cacería en Tijuana y termina detenido: su mamá lo denunció

Detienen a dos custodios por fuga de reo condenado por homicidio en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek enternece con video dónde habla en español con su nieto y lo llama “Panchito”

Salma Hayek enternece con video dónde habla en español con su nieto y lo llama “Panchito”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: en qué habitación quedó cada jugador tras cierre de Cuarto Ibiza

¿Televisa vetó a Mariana Echeverría? La conductora responde y aclara el rumor

Imelda Tuñón podría pelear la mitad de la herencia del nieto de Maribel Guardia y la cantante interpone amparo

Reaparece mujer que sustrajo a bebé en bolsa de regalo de Hospital General hace 17 años: así luce hoy

DEPORTES

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Edson Álvarez cerca de llegar a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: horarios y canales para ver las Series de Zona

América vuelve a apostar por sus fuerzas básicas: ¿Cuándo fue la última vez que jugó con 7 canteranos?

WWE RAW: listas las semifinales de luchadores mexicanos ante Roman Reigns en CDMX: Rey Fénix y Dragón Lee avanzan