Nahuel Guzmán y Diego Lainez reciben fuerte sanción de la Leagues Cup tras pelea con jugadores del Vancouver

El 'Patón' tiene un historial polémico. Mandatory Credit: John Jones-USA TODAY Sports

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La participación de Tigres UANL en la Leagues Cup sigue generando secuelas de alto impacto deportivo. Tras quedar fuera del certamen binacional de manera prematura, el Comité Disciplinario del torneo formalizó los castigos para el guardameta Nahuel Guzmán y el atacante mexicano Diego Lainez, producto de las tarjetas rojas que ambos recibieron durante el convulso cierre de su encuentro frente a Vancouver Whitecaps en la tercera jornada de la fase de grupos.

Los incidentes se desencadenaron en los minutos finales del compromiso disputado en la cancha del Estadio Universitario. Pese a que el cuadro felino había avanzado en sus compromisos previos desde la vía de los penales, el desarrollo del partido ante la escuadra canadiense se tornó tenso al escaparse la victoria en el tiempo reglamentario, desencadenando reclamos y conatos de bronca con el cuerpo arbitral.

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El futbolista azteca también fue expulsado del encuentro. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Qué sanciones tendrán los futbolistas?

El veredicto disciplinario determinó medidas diferenciadas para cada futbolista según la gravedad de las infracciones asentadas en el informe oficial de los silbantes:

Nahuel Guzmán: Recibió una suspensión de tres partidos . La sanción responde a un dictamen de conducta violenta después de que el arquero empujó al colegiado al intentar despejar un balón al minuto 92. Adicionalmente, el reporte señaló que al abandonar el terreno de juego con dirección a los vestidores, el guardameta pateó y empujó objetos en el túnel de acceso.

Diego Lainez: Fue castigado con un partido de suspensión tras ser expulsado al minuto 88 debido a una falta de respeto, de carácter verbal o gesticular, dirigida hacia los oficiales del encuentro.

Debido a que Tigres no logró superar la etapa de grupos y quedó eliminado del torneo, ambos futbolistas deberán cumplir la totalidad de sus suspensiones en la edición 2027 de la Leagues Cup. En el caso particular de Guzmán, el castigo implica perderse la fase de grupos completa del próximo año, requiriendo que la escuadra auriazul avance hasta las instancias de eliminación directa para que pueda volver a tener actividad en dicha competición.

El arquero es conocido por sus recurrentes reclamos a los árbitros. (REUTERS/Cristian De Marchena)

No es la primera vez que sancionan al ‘Patón’

La resolución del organismo rector de la Leagues Cup vuelve a poner bajo la lupa el expediente disciplinario del guardameta sudamericano. Apenas meses atrás, Guzmán se vio involucrado en un severo castigo por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), organismo que le otorgó una suspensión de siete compromisos debido a faltas de respeto contra los oficiales durante la final de la Liga de Campeones ante el Club Deportivo Toluca.

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Del mismo modo, el marco normativo del fútbol profesional ha mantenido precedentes rígidos en el balompié mexicano e internacional cuando ocurren agresiones hacia los árbitros. De acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el Código Disciplinario de la FIFA, cualquier intento de agresión física contra la autoridad dentro de la cancha contempla sanciones que parten desde suspensiones severas hasta varios meses de inhabilitación general, dependiendo de la tipificación del incidente.

Para el cuerpo técnico de Tigres, las bajas condicionan el margen de maniobra internacional a largo plazo. Aunque las sanciones no afectan directamente la participación de los futbolistas en el Torneo Apertura de la Liga MX, obligan a la directiva y al cuerpo técnico a prever esquemas alternativos en la portería y el ataque para la primera fase del torneo interligas del próximo año, en un certamen que continúa endureciendo los criterios éticos y de conducta sobre la cancha.

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