Detienen a cuatro agentes de la Fiscalía Edomex por presunta extorsión y secuestro exprés: les aseguran armas, cartuchos y drogas sintéticas

Benito “N”, María Fernanda “N”, Efraín “N” y Mario “N” fueron capturados durante un operativo coordinado por autoridades federales. (Crédito: FGJEM)

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Cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro exprés en los municipios de Texcoco y Ecatepec, durante un operativo coordinado por autoridades federales.

Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43 años, quienes presuntamente se desempeñaban como agentes investigadores de la FGJEM.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas de manera simultánea: tres de los funcionarios fueron asegurados en Texcoco y uno en Ecatepec, como resultado de una investigación contra servidores públicos por su probable relación con actividades ilícitas.

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El despliegue formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de elementos de la Fuerza de Tarea Marina de Ecatepec, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información difundida sobre el operativo, las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre las instituciones participantes, que dieron seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con servidores públicos.

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Durante las diligencias fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de drogas sintéticas, teléfonos celulares y equipos de cómputo. (Crédito: FGJEM)

Les aseguraron armas, drogas y equipos electrónicos

Durante las diligencias también fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos útiles, dosis de drogas sintéticas, teléfonos celulares y equipos de cómputo.

Un comunicado de la Secretaría de Marina detalló que el operativo permitió asegurar seis armas de fuego, además de cargadores, teléfonos, computadoras y documentación diversa. El despliegue involucró a cerca de 200 elementos de las distintas corporaciones, quienes establecieron perímetros de seguridad y proporcionaron cobertura para ejecutar las órdenes judiciales.

Las autoridades realizaron las capturas en distintos puntos de Ecatepec y Texcoco, con el objetivo de ejecutar de manera simultánea los mandamientos judiciales y evitar posibles fugas durante las diligencias.

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Tras su detención, los cuatro funcionarios fueron trasladados ante la FEMDO, donde quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar con las investigaciones.

Información difundida por medios mexiquenses señala que los cuatro fueron vinculados a proceso por los delitos que se les atribuyen.

En el operativo participaron elementos de la Marina, la FEMDO, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Crédito: FGJEM)

La extorsión, bajo la lupa de las autoridades en el Estado de México

El caso ocurre mientras las autoridades mexiquenses mantienen abiertas investigaciones contra servidores públicos señalados por posibles actos de extorsión.

En enero de este año, la FGJEM informó que investigaba denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión atribuidos a personal de la institución en Tecámac y municipios de la región. En aquella investigación aparecían un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, mientras la Fiscalía buscaba establecer la posible participación de funcionarios o personas ajenas a la institución.

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En otro caso reciente, la propia FGJEM judicializó una investigación contra exservidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, señalados por un presunto esquema de extorsión contra propietarios de verificentros.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los implicados presuntamente exigían cuotas mensuales de 200 mil pesos a propietarios de estos establecimientos a cambio de permitirles continuar con sus actividades, además de otros cobros relacionados con las líneas y vehículos verificados.

Así, Raul “N” Y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y vinculados a proceso el 16 de agosto: uno por extorsión agravada y otro por abuso de autoridad. El esquema habría recaudado cientos de millones de pesos de manera ilícita y buscaba obtener más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.

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Estos casos son distintos entre sí y no existe información que permita vincularlos directamente con los cuatro agentes detenidos en Ecatepec y Texcoco. Sin embargo, muestran que la participación de servidores públicos en posibles esquemas de extorsión se ha convertido en una línea de investigación para las autoridades del Estado de México.