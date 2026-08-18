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Zarahí fue a comprar antojitos, abordó un taxi y apareció muerta en Veracruz

La mujer de 42 años fue vista en un puesto de antojitos cuando desapareció, luego su cuerpo fue lallado en bolsas negras sobre carretera Tuxpan-Veracruz

La mujer de 42 años desapareció en Cutláhuac tras abordar un taxi Foto: Fichas de búsqueda
La mujer de 42 años desapareció en Cutláhuac tras abordar un taxi Foto: Fichas de búsqueda
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Los restos de Zarahí Chávez Morales, mujer de 42 años, fueron localizados dentro de bolsas negras en el kilómetro 36 de la carretera Córdoba-Veracruz, después de que su familia la reportó como desaparecida en el municipio de Cuitláhuac, al centro de Veracruz.

La última vez que sus familiares supieron de ella fue cuando la vieron en un puesto de antojitos, donde se detuvo antes de abordar un taxi; a partir de ese momento perdieron comunicación y comenzaron una campaña de búsqueda sin resultados.

La desaparición se reportó desde el pasado 3 de agosto, luego de que Zarahí salió de su vivienda con dirección a Puebla, de acuerdo con los datos que sus seres queridos proporcionaron en el reporte oficial. Con el paso de los días, la familia solicitó apoyo para localizarla y difundió sus señas particulares.

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El hallazgo de restos humanos se registró el 10 de agosto, cuando bolsas negras con partes humanas aparecieron abandonadas en el kilómetro 36 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, cerca del rancho Garma, en el municipio de Cuitláhuac. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para las diligencias.

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De acuerdo con el reporte del operativo, personal de seguridad confirmó el hallazgo y realizó la cadena de custodia correspondiente. Posteriormente, peritos en criminalística y elementos de la Policía Ministerial Acreditable tomaron conocimiento y ordenaron el levantamiento de los restos para su traslado al Semefo, donde se practicó la necropsia de ley.

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La identificación no fue inmediata por el estado en el que se encontraban los restos, descritos como en avanzado estado de descomposición, lo que complicó el proceso y prolongó la confirmación. La determinación final se logró tras pruebas de ADN y la verificación de un tatuaje con el nombre de “Benito” en el lado izquierdo del pecho, una de las señas particulares incluidas en su ficha de búsqueda.

Una vez confirmada la identidad, la FGE notificó a la familia de Zarahí Chávez Morales para realizar los trámites correspondientes y continuar con las diligencias legales relacionadas con el caso. El procedimiento incluyó la preparación para la entrega de los restos a sus seres queridos.

El caso fue señalado como un feminicidio y generó indignación en redes sociales, mientras familiares y personas cercanas exigieron su esclarecimiento. La difusión del caso se intensificó conforme avanzaron los días sin noticias y tras la localización de los restos en la carretera federal.

El cuerpo de Zarahí fue hallado en el km 36, a 22 minutos de donde abordó el taxi y desapareció Foto: Maps
El cuerpo de Zarahí fue hallado en el km 36, a 22 minutos de donde abordó el taxi y desapareció Foto: Maps

Hasta ese momento, la FGE no había informado públicamente detalles sobre una posible línea de investigación ni reportó detenciones relacionadas con el crimen. Tampoco se precisó si existían indicios sobre el trayecto que realizó la víctima rumbo a Puebla o sobre el taxi que abordó tras detenerse en el puesto de comida.

La familia había mantenido la búsqueda desde la fecha de la desaparición, con reportes y solicitudes de apoyo para ubicarla con vida, pero el hallazgo del 10 de agosto modificó el curso del caso hacia la identificación forense y las diligencias ministeriales. La confirmación, basada en el ADN y el tatuaje, cerró la etapa de localización y abrió la fase formal de investigación por el homicidio.

  • Fueron hallados restos en bolsas negras en el kilómetro 36 de la carretera Córdoba-Veracruz, identificados como los de Zarahí Chávez Morales.
  • La desaparición se reportó desde el 3 de agosto; la última vez que la vieron fue en un puesto de antojitos antes de abordar un taxi.
  • La identificación se confirmó con pruebas de ADN y un tatuaje con el nombre de “Benito”; la FGE notificó a la familia para los trámites de entrega y diligencias.

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