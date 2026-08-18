“No tenía miedo, eran amigos”: Así era la relación de Arturo Beltrán Leyva con el secretario de la Defensa de Calderón

Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal conocido como los Beltrán Leyva, habría mantenido una relación cercana con el general Galván, según El Grande. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón, habría mantenido una relación cercana con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, de acuerdo con el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, retomado por el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este martes.

Según el relato, el vínculo entre el entonces jefe militar y el líder criminal habría incluido reuniones privadas, comidas, partidas de ajedrez y presuntos pagos millonarios. El testimonio forma parte del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, “Narcocracia”, que comenzará a circular esta semana.

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De Mauleón señala que “El Grande”, exintegrante de la Policía Judicial Federal que terminó convirtiéndose en uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva, fue testigo de cargo en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

En su columna, el periodista explica que, después del juicio, Hernández logró reunirse con Villarreal, quien para entonces ya había cumplido su sentencia en Estados Unidos. De acuerdo con la autora, los fiscales estadounidenses verificaron la información proporcionada por el narcotraficante y la consideraron suficientemente sólida para convertirlo en testigo protegido.

El supuesto vínculo entre Galván y Arturo Beltrán Leyva

Uno de los señalamientos más relevantes del testimonio es el que involucra directamente a Guillermo Galván Galván, quien fue secretario de la Defensa Nacional entre 2006 y 2012.

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El periodista Héctor de Mauleón retomó el tema en su columna de este martes. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con lo publicado por Héctor de Mauleón, “El Grande” aseguró que el general conocía a Arturo Beltrán desde años atrás, cuando Galván se desempeñaba como jefe de la zona militar de Querétaro.

“Se había hecho amigo de Beltrán desde que era jefe de la zona militar de Querétaro”, habría relatado Villarreal, según el texto de De Mauleón.

El narcotraficante sostuvo además que la relación se habría retomado al comienzo del gobierno de Calderón a través de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, hermano de Arturo.

El testimonio sostiene que, una vez que Galván llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional, “se nos abren todas las puertas del Ejército”. Villarreal habría afirmado que el general no trabajaba para todo el Cártel de Sinaloa, sino específicamente para Arturo Beltrán Leyva.

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Según el relato citado por De Mauleón, Galván y Beltrán se reunían en casas de seguridad de la Ciudad de México, el Pedregal y Cocoyoc. El Grande afirmó también que el general habría recibido presuntamente 5 millones de dólares mensuales.

Comidas, ajedrez y presuntos pagos millonarios

La descripción de los encuentros entre el general y el capo constituye uno de los aspectos más llamativos del testimonio.

“El Grande” habría contado que Galván acudía a las reuniones vestido de civil y que, generalmente, las visitas ocurrían los sábados. Según su relato, el general dejaba a sus escoltas en un centro comercial y posteriormente era trasladado hasta el lugar donde se encontraba Arturo Beltrán.

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“No tenía miedo. Eran amigos”, habría dicho Villarreal al describir la relación.

Después de las comidas, según el testimonio, Galván y Beltrán Leyva jugaban ajedrez o baraja. “El Grande” relató que en una ocasión regaló a Arturo un costoso juego de ajedrez elaborado con oro, plata y un tablero de ónix.

El supuesto interés del general por la pieza habría llevado a Villarreal a encargar otro juego similar para Galván. Según su declaración, el ajedrez habría costado alrededor de 100 mil dólares en aquella época.

Arturo Beltrán Leyva murió acribillado en 2009. (Fotografía: Especial)

De acuerdo con la columna de De Mauleón, estos señalamientos forman parte de un relato mucho más amplio sobre la presunta penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad, corporaciones policiacas, estructuras militares y gobiernos.

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El testimonio de “El Grande” también incluye acusaciones sobre Genaro García Luna y otros funcionarios, así como la presunta operación de organizaciones criminales en puertos y aeropuertos durante el sexenio de Calderón.

Héctor de Mauleón advierte que las declaraciones contenidas en “Narcocracia” constituyen un testimonio que puede ser creído o cuestionado, pero que tiene relevancia porque Villarreal no solo habría proporcionado información a Anabel Hernández, sino también a fiscales estadounidenses que investigaron estructuras relacionadas con la llamada narcopolítica mexicana.

Las acusaciones contra Galván y otros funcionarios forman parte de un testimonio periodístico y judicial que deberá ser contrastado con otras evidencias. La columna de De Mauleón no presenta estas afirmaciones como hechos judicialmente acreditados, sino como parte de las declaraciones atribuidas a “El Grande”.

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