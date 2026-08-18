Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

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La Jornada 4 del Apertura 2026 llegó a su fin con varios resultados que modificaron el panorama de la Liga MX, luego del regreso de la competencia tras la pausa por la Leagues Cup 2026.

El fin de semana dejó resultados importantes como la goleada de Monterrey sobre FC Juárez, el triunfo de América ante Atlético de San Luis y la victoria de Puebla sobre Pachuca.

Con estos marcadores, los equipos comienzan a perfilar sus posiciones de cara a las siguientes fechas del campeonato.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sábado 15 de agosto

Atlante 0-0 Toluca

Monterrey 6-1 FC Juárez

Atlas 2-1 Tigres

Domingo 16 de agosto

Pumas 0-0 Querétaro

América 3-0 Atlético de San Luis

Santos 0-1 Chivas

Tijuana 2-1 Cruz Azul

Lunes 17 de agosto

Necaxa 1-2 León

Pachuca 2-3 Puebla

Tabla de posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4

(X / Xolos)

1. América

2. Tijuana

3. Monterrey

4. Atlas

5. Toluca

6. Pumas

7. Puebla

8. Querétaro

9. Chivas

10. Cruz Azul

11. León

12. Necaxa

13. Atlante

14. Pachuca

15. Atlético de San Luis

16. Tigres

17. Santos

18. FC Juárez