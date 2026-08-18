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Así va la Tabla de Posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Varios equipos aprovecharon la cuarta jornada para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares

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La Jornada 4 del Apertura 2026 llegó a su fin con varios resultados que modificaron el panorama de la Liga MX, luego del regreso de la competencia tras la pausa por la Leagues Cup 2026.

El fin de semana dejó resultados importantes como la goleada de Monterrey sobre FC Juárez, el triunfo de América ante Atlético de San Luis y la victoria de Puebla sobre Pachuca.

Con estos marcadores, los equipos comienzan a perfilar sus posiciones de cara a las siguientes fechas del campeonato.

Resultados de la Jornada 4 del Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sábado 15 de agosto

  • Atlante 0-0 Toluca
  • Monterrey 6-1 FC Juárez
  • Atlas 2-1 Tigres

Domingo 16 de agosto

  • Pumas 0-0 Querétaro
  • América 3-0 Atlético de San Luis
  • Santos 0-1 Chivas
  • Tijuana 2-1 Cruz Azul

Lunes 17 de agosto

  • Necaxa 1-2 León
  • Pachuca 2-3 Puebla

Tabla de posiciones de la Liga MX tras la Jornada 4

El jugador de 17 años volvió tras el Mundial 2026
(X / Xolos)
  • 1. América
  • 2. Tijuana
  • 3. Monterrey
  • 4. Atlas
  • 5. Toluca
  • 6. Pumas
  • 7. Puebla
  • 8. Querétaro
  • 9. Chivas
  • 10. Cruz Azul
  • 11. León
  • 12. Necaxa
  • 13. Atlante
  • 14. Pachuca
  • 15. Atlético de San Luis
  • 16. Tigres
  • 17. Santos
  • 18. FC Juárez

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