Isaac del Toro vuelve a la actividad y competirá en el Tour de Alemania

El pedalista mexicano sigue su preparación con miras al Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo en septiembre. (EFE/ Alejandro García)

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Isaac del Toro y el alemán Nils Politt encabezarán al UAE Emirates Team en la Vuelta a Alemania, que se correrá del 19 al 23 de agosto, informó este lunes el equipo.

El ciclista mexicano regresa a la competencia tras terminar en el lugar 43 en la ADAC Cyclassics de Hamburgo este domingo y sigue preparándose con miras a lo que será el Mundial de Ciclismo en Canadá, programado para finales de septiembre.

Las cartas fuertes del UAE Emirates-XRG

Isaac del Toro busca seguir sumando éxitos. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro llega al Deutschland Tour como uno de los ciclistas más destacados de la temporada. El mexicano ocupa el cuarto lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional y acumula nueve victorias de etapa en 2026, consolidándose como el máximo referente del ciclismo nacional en Europa.

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Tras su actuación en el Tour de France, donde terminó tercero en la general, ganó una etapa y se coronó como mejor joven, Del Toro asume el liderazgo del UAE Emirates-XRG para la cita alemana.

Junto a él estará el alemán Nils Politt, quien aporta experiencia y conocimiento de las rutas locales. Politt, de 32 años, ya sabe lo que es ganar la Vuelta a Alemania, pues conquistó la edición de 2021 tras un triunfo en solitario en la penúltima etapa. Su primer triunfo profesional también llegó en esta competencia, en Stuttgart durante 2018.

El equipo para la Vuelta a Alemania se completa con el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

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La escuadra también anunció su presencia en el Renewi Tour, aunque Del Toro solo participará en la ronda germana.

Ambos ciclistas llegan con objetivos claros: Politt buscará aprovechar la localía y su historial en la competencia, mientras Del Toro apunta a consolidar su temporada con otra actuación destacada.

Formato de La Vuelta a Alemania

Alexander Kristoff (REUTERS/Benoit Tessier)

La competencia arrancará con una etapa de apertura de 2.6 kilómetros en Bad Orb y continuará con otras cuatro etapas, la última con salida y meta en Heilbronn.

El recorrido de este año ha sido calificado por los protagonistas como interesante y muy disputado, lo que aumenta las expectativas sobre el desempeño de los principales equipos.

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El UAE Emirates-XRG tiene antecedentes sólidos en esta carrera. En los últimos años, la escuadra ha subido al podio con Alexander Kristoff (tercero en 2021), Félix Großschartner (segundo en 2023) y Jonathan Narváez (tercero en 2025).

Además, Kristoff y Narváez han sumado victorias de etapa, consolidando la presencia del equipo en el ciclismo alemán.

Del Toro se prepara para afrontar la Vuelta a Alemania como parte de su camino hacia el Mundial de Ciclismo en Canadá, programado para finales de septiembre.

La ronda germana será su última gran prueba antes de la cita mundialista, donde buscará consolidar una temporada histórica para el ciclismo mexicano.