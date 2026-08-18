México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Isaac del Toro vuelve a la actividad y competirá en el Tour de Alemania

El pedalista mexicano sigue su preparación con miras al Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo en septiembre

El pedalista mexicano sigue su preparación con miras al Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo en septiembre. (EFE/ Alejandro García)
El pedalista mexicano sigue su preparación con miras al Mundial de Ciclismo que se llevará a cabo en septiembre. (EFE/ Alejandro García)
Guardar

Isaac del Toro y el alemán Nils Politt encabezarán al UAE Emirates Team en la Vuelta a Alemania, que se correrá del 19 al 23 de agosto, informó este lunes el equipo.

El ciclista mexicano regresa a la competencia tras terminar en el lugar 43 en la ADAC Cyclassics de Hamburgo este domingo y sigue preparándose con miras a lo que será el Mundial de Ciclismo en Canadá, programado para finales de septiembre.

Las cartas fuertes del UAE Emirates-XRG

Isaac del Toro busca seguir sumando éxitos. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Isaac del Toro busca seguir sumando éxitos. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro llega al Deutschland Tour como uno de los ciclistas más destacados de la temporada. El mexicano ocupa el cuarto lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional y acumula nueve victorias de etapa en 2026, consolidándose como el máximo referente del ciclismo nacional en Europa.

PUBLICIDAD

Tras su actuación en el Tour de France, donde terminó tercero en la general, ganó una etapa y se coronó como mejor joven, Del Toro asume el liderazgo del UAE Emirates-XRG para la cita alemana.

Junto a él estará el alemán Nils Politt, quien aporta experiencia y conocimiento de las rutas locales. Politt, de 32 años, ya sabe lo que es ganar la Vuelta a Alemania, pues conquistó la edición de 2021 tras un triunfo en solitario en la penúltima etapa. Su primer triunfo profesional también llegó en esta competencia, en Stuttgart durante 2018.

El equipo para la Vuelta a Alemania se completa con el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

PUBLICIDAD

La escuadra también anunció su presencia en el Renewi Tour, aunque Del Toro solo participará en la ronda germana.

Ambos ciclistas llegan con objetivos claros: Politt buscará aprovechar la localía y su historial en la competencia, mientras Del Toro apunta a consolidar su temporada con otra actuación destacada.

Formato de La Vuelta a Alemania

Alexander Kristoff (REUTERS/Benoit Tessier)
Alexander Kristoff (REUTERS/Benoit Tessier)

La competencia arrancará con una etapa de apertura de 2.6 kilómetros en Bad Orb y continuará con otras cuatro etapas, la última con salida y meta en Heilbronn.

El recorrido de este año ha sido calificado por los protagonistas como interesante y muy disputado, lo que aumenta las expectativas sobre el desempeño de los principales equipos.

El UAE Emirates-XRG tiene antecedentes sólidos en esta carrera. En los últimos años, la escuadra ha subido al podio con Alexander Kristoff (tercero en 2021), Félix Großschartner (segundo en 2023) y Jonathan Narváez (tercero en 2025).

Además, Kristoff y Narváez han sumado victorias de etapa, consolidando la presencia del equipo en el ciclismo alemán.

Del Toro se prepara para afrontar la Vuelta a Alemania como parte de su camino hacia el Mundial de Ciclismo en Canadá, programado para finales de septiembre.

La ronda germana será su última gran prueba antes de la cita mundialista, donde buscará consolidar una temporada histórica para el ciclismo mexicano.

Temas Relacionados

Isaac del ToroTour de AlemaniaCiclismoAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 18 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 18 de agosto

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 18 de agosto

Productos chinos golpean al comercio formal para este regreso a clases en CDMX: ventas caen hasta el 50%

La Profeco señala que los útiles escolares hasta 70% más baratos suelen fallar pronto y obligan a las familias a reponerlos, lo que convierte el ahorro inicial en gasto doble

Productos chinos golpean al comercio formal para este regreso a clases en CDMX: ventas caen hasta el 50%

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 18 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 18 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

ENTRETENIMIENTO

Boletos al 2x1: quiénes son todos los artistas con descuento en ‘Concert Week 2026’ México

Boletos al 2x1: quiénes son todos los artistas con descuento en ‘Concert Week 2026’ México

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gema es la nueva líder de la semana

Mariana Ochoa desmiente rumores de información externa tras su nominación en La Casa de los Famosos México y revela que no tuvo celular

DEPORTES

David Faitelson se lanza contra influencer que atacó a las jugadoras de Cruz Azul Femenil: “Es un perfecto imbécil”

David Faitelson se lanza contra influencer que atacó a las jugadoras de Cruz Azul Femenil: “Es un perfecto imbécil”

Cruz Azul anuncia acciones legales contra influencers de ‘Pláticas del Mal’ por comentarios misóginos contra su equipo femenil

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

León vence a Necaxa con un hombre menos: goles, jugadas, expulsiones y quién anotó

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup