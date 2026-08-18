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Kenia Os se consolida como una de las mexicanas más escuchadas en plataformas digitales, a pesar de escándalos

La sinaloense suma casi dos millones de escuchas al día en Spotify y se mantiene entre las voces mexicanas con mayor alcance digital en un panorama dominado por el regional

La cantante Kenia Os mira directamente a la cámara; a su derecha, una imagen circular muestra la portada de su álbum 'K de Karma' en rojo con un diseño oscuro
La cantante sinaloense genera cerca de dos millones de reproducciones diarias en Spotify y mantiene aproximadamente 7.4 millones de oyentes mensuales activos (Instagram: @keniaos)
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Kenia Os acumula más de 3,860 millones de reproducciones en Spotify, alcanzó el número 1 en álbumes latinos en Apple Music México con K de Karma y se afirma como una de las artistas mexicanas de pop contemporáneo con mayor presencia en plataformas de streaming en 2026, en un mercado dominado por el regional mexicano y los corridos tumbados.

La cantante sinaloense genera cerca de dos millones de reproducciones diarias en Spotify y mantiene aproximadamente 7.4 millones de oyentes mensuales activos, según datos de Soundcharts al 18 de agosto de 2026. Su catálogo abarca 137 pistas y la posiciona como una de las pocas voces del pop mexicano de la generación digital con audiencia sostenida en ambas plataformas.

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Kenia Os Playa del Carmen/Instagram

Malas Decisiones encabeza su discografía con más de 360 millones de reproducciones, seguida por TOMMY & PAMELA —en colaboración con Peso Pluma— con 264 millones, y Por Dentro, junto a Rels B, con 194 millones. Completan el grupo de canciones con más de 100 millones de streams Llévatelo (110M) y La Invitación (108M).

El ritmo diario de sus lanzamientos más recientes muestra un crecimiento acelerado. Slay registra 94 mil 179 reproducciones diarias, Días Tristes acumula 80 mil 439 y Una y Otra Vez suma 73 mil 074, cifras que superan en actividad cotidiana a varios de sus temas con mayor historial acumulado.

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Una persona de cabello rubio largo, con un vestido rosa brillante y una estola de piel rosa, posa en un escenario con dos hombres semidesnudos a los lados
Kenia Os: La OG (Sony Music/Cinemex)

K de Karma llega al número 1 en Apple Music México

El 19 de marzo de 2026, Kenia Os lanzó K de Karma, álbum que alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México. La edición especial de la plataforma reúne 19 canciones e incluye colaboraciones con Carla Morrison en Días Tristes y con la española Lola Índigo en Fifty Fifty.

Esta última canción trascendió fronteras: figura en el top 15 de canciones de artistas españolas más escuchadas fuera de España durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos publicados por Spotify. El 15 de julio, Sony Music México lanzó además Éxitos 2026, una compilación disponible en Apple Music.

Pop femenino mexicano frente al dominio del regional

En el ranking general de artistas mexicanos por oyentes mensuales en Spotify, el top está copado por exponentes del regional mexicano y los corridos tumbados, con Fuerza Regida (46M) y Peso Pluma (45M) a la cabeza. En ese contexto, Kenia Os representa uno de los perfiles de pop femenino con mayor volumen de streams acumulados dentro de su generación.

Su presencia en plataformas se sostiene además con actividad en vivo: se presentó el 7 de agosto en Rosarito y tiene fechas confirmadas para el 20 de agosto en la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí, y el 12 de noviembre en Acapulco, según información de Soundcharts.

El K de Karma Tour y el poder de convocatoria en vivo

Kenia OS en un escenario con luces rojas y humo, vistiendo un sostén rojo, bragas blancas y una chaqueta. Una bailarina desenfocada se ve en primer plano
La cantante Kenia OS cautiva al público con su energía y espectacular atuendo durante su presentación en el Tecate Emblema 2026. (Merary Nuñez)

La gira que acompaña al álbum dejó una de las imágenes más contundentes del año: el 28 de julio de 2026, Kenia Os congregó a más de 45 mil personas en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, Quintana Roo, en un concierto gratuito por el aniversario del municipio.

El K de Karma Tour continúa activo. Tras su presentación del 20 de agosto en la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí, la artista tiene confirmada una fecha el 12 de noviembre en Acapulco, en La Playa Bonfil. La gira recorrió también Ciudad del Carmen, Rosarito e Hidalgo en las semanas previas.

Una carrera construida en cuatro álbumes

K de Karma es el cuarto álbum de estudio de la cantante sinaloense, nacida en Mazatlán el 15 de julio de 1999. Surgida en 2018 como creadora de contenido, su trayectoria discográfica arranca con Cambios de Luna (2022), seguido por K23 y Pink Aura (2024), el proyecto que antecedió a su etapa actual tras casi dos años de trabajo creativo.

En 2022 obtuvo su primer disco de oro de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), y ese mismo año realizó su primera gira por México y Estados Unidos. Su cortometraje Universo K23 recibió una nominación al Latin Grammy y fue reconocido en el Festival de Cine Indie de Berlín, de acuerdo con Hola.

Premios y nominaciones que consolidan su posición

Para la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, obtuvo dos nominaciones: Mejor Combinación Femenina y Artista Pop Femenina del Año, según La Gorda Magazine (RS)
Para la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, obtuvo dos nominaciones: Mejor Combinación Femenina y Artista Pop Femenina del Año, según La Gorda Magazine (RS)

En 2024, Kenia Os se convirtió por segundo año consecutivo en la mujer mexicana más escuchada en Spotify a nivel mundial, según consignó Hola. A ese registro se suman galardones en los Premios MTV MIAW, Kids’ Choice Awards México, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro, donde en 2025 ganó junto a Belinda por el dueto Jackpot.

Para la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, obtuvo dos nominaciones: Mejor Combinación Femenina y Artista Pop Femenina del Año, según La Gorda Magazine. En julio de 2026 sumó además una nominación a los Premios Juventud 2026, en plena vigencia de la era K de Karma, de acuerdo con Magazine PR.

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