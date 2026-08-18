El Malilla dará concierto en Festival de la Juventud 2026: lugar, fecha y horario

El Malilla tendrá concierto con canciones sinfónicas en el Palacio de los Deportes. (Mar L./Infobae México)

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El Malilla y Passion Vallenata se presentarán en el Festival de la Juventud 2026 de Apodaca. El evento es organizado por la Dirección General de la Juventud de Apodaca, por el momento no se ha especificado un costo de acceso por lo que se prevee, la entrada sea completamente gratuita, sin embargo es importante estar atentos a los canales del instituto de la Juventud del municipio.

La convocatoria oficial, difundida a través de la cuenta @apodacajuventud, menciona que la cita es el domingo 30 de agosto a partir de las 16:00h en la Plaza Principal.

Historias Instagram/@elmalilla_

Qué habrá en el Festival de la Juventud de Apodaca

Además de los conciertos en vivo, la programación incluye lucha libre, photobooth, foodtrucks y una rifa, entre otras actividades anunciadas por la organización.

El gobierno municipal promociona el festival bajo el lema “El futuro vive aquí” y lo presenta como una tarde de música, diversión y sorpresas para la comunidad.

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Un diseño gráfico promociona el Festival de la Juventud 2026 en Apodaca, con detalles sobre los artistas y las actividades programadas para el 30 de agosto. (Dirección General de la Juventud/Gobierno municipal de Apodaca N.L)

Dónde y cuándo es el concierto de El Malilla en Apodaca

El concierto se realizará en la Plaza Principal de Apodaca, Nuevo León, el domingo 30 de agosto de 2026 a las 16:00h.

Para más información, la organización remite al portal oficial apodaca.gob.mx y a las redes sociales @apodacajuventud.

Quién es El Malilla, el artista que llega a Apodaca

El Malilla (Instagram)

Fernando Hernández Flores, conocido artísticamente como El Malilla, es uno de los principales exponentes del reggaetón mexa. Nació el 26 de agosto de 1999 en Valle de Chalco, Estado de México, y comenzó a hacer música a los 15 años.

Antes de dedicarse al género urbano, estudió Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La pandemia de Covid-19 fue el punto de quiebre que lo llevó a abandonar la carrera y enfocarse de lleno en la música.

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Su nombre artístico surgió porque un productor solía llamarlo “vato malilla” en el estudio de grabación. Entre sus canciones más conocidas están Mami Tú, con más de 212 millones de reproducciones en Spotify, y B de Bellako.

Una carrera que llegó a Coachella y París

En 2025, Hernández Flores se convirtió en uno de los primeros exponentes del reggaetón mexicano en presentarse en el festival Coachella, en el escenario Sonora. Ese mismo año participó en el festival Tecate Pa’l Norte, en Monterrey.

En 2026, desfiló en la Semana de la Moda de París para el diseñador Willy Chavarria y realizó una gira por Estados Unidos que incluyó ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Houston.

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Ha colaborado con artistas como J Balvin, Dani Flow, Bellakath y Yeri Mua, y opera su propio sello discográfico, La Esquina INC., con el que apoya a talentos de la periferia del Estado de México.

Un cantante que se reinventa

El Malilla observa su reflejo en un espejo de un baño con paredes texturizadas rojas, mientras una persona de cabello rizado se sitúa frente a él. (Danna y El Malilla Captura de pantalla TikTok)

El paso más reciente de Hernández Flores hacia nuevos géneros llegó con “Si Se Acaba El Mundo”, su colaboración con Danna, lanzada el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción mezcla reggaetón con pop contemporáneo y fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer.

El vínculo entre los dos artistas tiene antecedentes: en 2025, El Malilla apareció como figura secundaria en el video de “Khe Calor” de Danna, un cameo que encendió la expectativa de sus audiencias. El videoclip oficial de “Si Se Acaba El Mundo” se estrenó el 29 de julio y acumuló más de 91 mil reproducciones en YouTube en sus primeras 24 horas.

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El debut en vivo de la colaboración ocurrió el 30 de junio durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México, donde Danna invitó a El Malilla de forma sorpresiva al escenario y lo despidió con un “¡Gracias Mali!”. El propio cantante reconoció ante la prensa en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy que trabajar con Danna lo introdujo formalmente al pop: “Una cosa es hacer pop solo y otra cosa es hacer pop con una cara del pop en México”, declaró.

Los proyectos de El Malilla más allá de la música

En julio de 2024, Hernández Flores lanzó su álbum debut ÑEROSTARS, un disco de 13 canciones que mezcla reggaetón, rap, mambo y house. Entre los temas del álbum destacan Dime, Mali Sácatela, Niña Santa y Coronada, además de B de Bellako, que ya circulaba antes del lanzamiento.

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El cantante también incursionó en los negocios con la taquería Los Pacientes, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Según declaró a Forbes México, al terminar su gira por Estados Unidos planea abrir una florería.

En cuanto a su próximo material discográfico, el artista adelantó que trabaja en un nuevo álbum al que hace referencia como “Don Malilla”, para el cual toma clases de composición de boleros. “Me he atrevido a hacer más cosas”, declaró al mismo medio.