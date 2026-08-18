¿Memo Schutz se molestó con Mariana Ochoa? Este fue el ácido comentario de la cantante en contra del periodista deportivo

Memo y Mariana - (Instagram/@lacasafamososmx)

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Mariana Ochoa se convirtió en la primera nominada de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 después de que Gema Garoa, como nueva líder, utilizara su beneficio para mandarla directamente a la placa. Tras conocer la decisión, la cantante se acercó a Memo Schutz y protagonizó un momento que terminó entre risas.

Mientras conversaba con Yahir, Memo recordó el encuentro con Mariana y contó que, cuando fue a abrazarla tras su nominación, ella le soltó una frase que tomó por sorpresa al comentarista deportivo: “Sí, voy a estar contigo nominado”. La respuesta de Memo fue inmediata y, aunque en tono de broma, no ocultó su deseo de evitar compartir la placa con ella.

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“Chinga tu”, soltó Memo entre risas, antes de matizar su reacción: “No, ya, no, ya. Por lo menos una semana, una semana”. El intercambio dejó una duda divertida dentro de la convivencia.

Mariana Ochoa recibe nominación directa de Gema Garoa

(Captura de pantalla YouTube)

Mariana Ochoa manifestó en el confesionario que no esperaba ser elegida como candidata a abandonar la competencia, aunque aseguró comprender los argumentos de Gema Garoa. La líder de la semana justificó su decisión desde una perspectiva estratégica, descartando cualquier conflicto personal con Mariana.

Según Gema, la reciente reincorporación de Mariana al reality podría significar una ventaja, ya que el público le concedió una segunda oportunidad al permitirle volver al juego. Por ello, consideró posible que dicha preferencia se reflejara nuevamente en la votación.

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La situación se desencadenó cuando Gema, tras obtener el liderazgo semanal, decidió ejercer su beneficio y nominar directamente a Mariana pocos días después del regreso de la cantante, intensificando así la tensión dentro de la casa.

El regreso de Mariana genera dudas entre los habitantes

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa volvió al programa el 11 de agosto tras pasar 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera. El público la eligió para regresar a la competencia con 5 millones de votos, lo que la convirtió en la primera participante en obtener una segunda oportunidad bajo este formato.

Su reincorporación alteró la percepción de algunos habitantes, ya que estuvo fuera del juego mientras la competencia seguía su curso. Esta ausencia temporal alimentó la sospecha de que Mariana podría haber accedido a información externa que los demás participantes no conocen.

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La posibilidad de que Mariana esté al tanto de eventos ocurridos fuera de la casa se convirtió en uno de los principales argumentos para poner en duda su regreso. Aunque esta idea responde a la percepción de los habitantes y no necesariamente implica que tenga datos concretos, sí explica la inquietud estratégica que su presencia provoca entre los concursantes.

Memo Schutz responde con humor ante la posibilidad de compartir placa

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

En medio de ese escenario apareció el momento entre Mariana y Memo. Después de que ella fuera nominada, se acercó al comentarista y le dijo que estaría nominada junto con él. La respuesta de Memo, según el contenido mostrado de La Casa de los Famosos México, provocó risas entre quienes presenciaron el intercambio.

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“Mariana, cuando la nominan, voy y la abrazo y me dice: ‘Sí, voy a estar contigo nominado’”, relató Memo mientras conversaba con Yahir. Después llegó su peculiar reacción: “Chinga tu”. Sin embargo, inmediatamente aclaró el tono de sus palabras y añadió: “Por lo menos una semana, una semana”.

El intercambio mostró la confianza y el tono de broma entre ambos frente a una posibilidad que podría cambiar el juego: terminar juntos en la placa. Ahora Mariana deberá enfrentar la decisión del público mientras los habitantes siguen observando con atención su regreso.