Barcelona vs Al Ahly: cuándo y dónde ver EN VIVO el Trofeo Joan Gamper desde México

Esta será la primera oportunidad que tengan los aficionados culés de ver a refuerzos como el Anthony Gordon, Karim Adeyemi, entre otros. (Infobae México: Jovani Pérez)

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El FC Barcelona inicia su temporada con la disputa del Trofeo Joan Gamper, enfrentando al Al Ahly de Egipto este miércoles 19 de agosto a las 12:00 horas, duelo que marca el arranque oficial del ciclo futbolístico para el conjunto blaugrana, que mantiene la tradición de presentar a su plantel ante la afición en este torneo amistoso.

Tras lograr el bicampeonato en la Liga Española, el cuadro blaugrana fija ahora su objetivo en la UEFA Champions League.

La tradición del Trofeo Joan Gamper

Pumas en el trofeo Joan Gamper 2022. (REUTERS/Albert Gea)

El Trofeo Joan Gamper se consolida como una de las tradiciones más emblemáticas del FC Barcelona, realizándose cada año antes del inicio oficial de la temporada, en el cual el club suele presentar a sus refuerzos y dar la bienvenida a su afición, en una jornada que rinde homenaje al fundador de la institución.

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A lo largo de su historia, el certamen ha contado con la participación de equipos internacionales, incluyendo clubes mexicanos como Pumas y León.

Joan Gamper, fundador del Barcelona el 27 de noviembre de 1899, fue jugador hasta 1904 y presidió el club en varias etapas, siendo pieza clave en la consolidación de la entidad.

El trofeo lleva su nombre desde 1966, cuando por iniciativa del entonces presidente Enric Llaudet se celebró la primera edición. En sus inicios, la competencia reunía a cuatro equipos bajo el formato de semifinales y final, con Barcelona y tres invitados.

A partir de 1997, el formato cambió a partido único, conservando siempre al Barcelona como anfitrión y fijo en la competencia.

El Camp Nou suele ser la sede habitual del evento, aunque en años específicos, como 1990, 1996, 2023 y 2024, el partido se trasladó al Estadio Olímpico de Montjuic debido a trabajos de remodelación en el estadio blaugrana.

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Para 2021, el encuentro se disputó en el Estadio Johan Cruyff por restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.

El Trofeo Joan Gamper se celebra generalmente en la segunda mitad de agosto, días antes del arranque de la competencia oficial en España.

Más allá de lo deportivo, representa una oportunidad para que los aficionados conozcan a la nueva plantilla y se fortalezca el sentido de pertenencia alrededor del club.

Palmarés del torneo

Malcolm celebra un gol contra Boca Juniors en el Trofeo Joan Gamper 2018. (EFE/Alejandro García)

El Fútbol Club Barcelona es el claro dominador del Trofeo Joan Gamper. El equipo azulgrana lo ha conquistado en 46 de las 59 ocasiones. El Colonia alemán es el único equipo que lo ha ganado en dos ocasiones.

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Hasta la caída 0-3 contra el AS Monaco en el 2024, el dueño de casa llevaba 11 triunfos al hilo y no perdía desde 2012, cuando Sampdoria lo venció 1-0.

1966: F. C. Barcelona (España) 3-1 F. C. Colonia (Alemania)

1967: F. C. Barcelona (España) 2-1 Atlético de Madrid (España)

1968: F. C. Barcelona (España) 5-4 C. R. Flamengo (Brasil)

1969: F. C. Barcelona (España) 2-1 Real Zaragoza (España)

1970: Újpest Dózsa S. C. (Hungría) 3-1 F. C. Dinamo Moscú (Unión Soviética)

1971: F. C. Barcelona (España) 1-0 C. A. Chacarita Juniors (Argentina)

1972: B. Mönchengladbach (Alemania) 3-2 CSKA Sofía (Bulgaria)

1973: F. C. Barcelona (España) 2-2 (5-3 p.) B. Mönchengladbach (Alemania)

1974: F. C. Barcelona (España) 4-1 Rangers F. C. (Escocia)

1975: F. C. Barcelona (España) 2-1 Feyenoord Róterdam (Países Bajos)

1976: F. C. Barcelona (España) 2-0 Eintracht Fráncfort (Alemania)

1977: F. C. Barcelona (España) 4-1 F. C. Schalke 04 (Alemania)

1978: F. C. Colonia (Alemania) 5-0 S. K. Rapid Viena (Austria)

1979: F. C. Barcelona (España) 3-2 F. C. Colonia (Alemania)

1980: F. C. Barcelona (España) 2-1 C. R. Vasco da Gama (Brasil)

1981: F. C. Colonia (Alemania) 4-0 F. C. Barcelona (España)

1982: S. C. Internacional (Brasil) 3-1 Manchester City F. C. (Inglaterra)

1983: F. C. Barcelona (España) 2-1 Borussia Dortmund (Alemania)

1984: F. C. Barcelona (España) 3-1 F. C. Bayern Múnich (Alemania)

1985: F. C. Barcelona (España) 3-1 Hamburgo S. V. (Alemania)

1986: F. C. Barcelona (España) 1-0 PSV Eindhoven (Países Bajos)

1987: F. C. Porto (Portugal) 2-0 F. C. Bayern Múnich (Alemania)

1988: F. C. Barcelona (España) 3-1 F. C. Steaua Bucarest (Rumania)

1989: R. K. V. Malinas (Bélgica) 2-1 F. C. Sochaux (Francia)

1990: F. C. Barcelona (España) 3-1 R. S. C. Anderlecht (Bélgica)

1991: F. C. Barcelona (España) 3-0 Olympique de Marsella (Francia)

1992: F. C. Barcelona (España) 2-0 Feyenoord Róterdam (Países Bajos)

1993: C. D. Tenerife (España) 3-1 F. C. Barcelona (España)

1994: Valencia C. F. (España) 4-1 F. C. Barcelona (España)

1995: F. C. Barcelona (España) 5-1 C. A. San Lorenzo (Argentina)

1996: F. C. Barcelona (España) 2-1 F. C. Internazionale (Italia)

1997: F. C. Barcelona (España) 2-2 (6-5 p.) U. C. Sampdoria (Italia)

1998: F. C. Barcelona (España) 2-2 (5-4 p.) Santos F. C. (Brasil)

1999: F. C. Barcelona (España) 3-1 Sporting de Lisboa (Portugal)

2000: F. C. Barcelona (España) 2-1 PSV Eindhoven (Países Bajos)

2001: F. C. Barcelona (España) 3-2 Parma A. C. (Italia)

2002: F. C. Barcelona (España) 1-0 Estrella Roja (Yugoslavia)

2003: F. C. Barcelona (España) 1-1 (5-3 p.) C. A. Boca Juniors (Argentina)

2004: F. C. Barcelona (España) 2-1 A. C. Milan (Italia)

2005: Juventus F. C. (Italia) 2-2 (4-2 p.) F. C. Barcelona (España)

2006: F. C. Barcelona (España) 4-0 F. C. Bayern Múnich (Alemania)

2007: F. C. Barcelona (España) 5-0 F. C. Inter de Milán (Italia)

2008: F. C. Barcelona (España) 2-1 C. A. Boca Juniors (Argentina)

2009: Manchester City F. C. (Inglaterra) 1-0 F. C. Barcelona (España)

2010: F. C. Barcelona (España) 1-1 (3-1 p.) A. C. Milan (Italia)

2011: F. C. Barcelona (España) 5-0 S. S. C. Napoli (Italia)

2012: U. C. Sampdoria (Italia) 1-0 F. C. Barcelona (España)

2013: F. C. Barcelona (España) 8-0 Santos F. C. (Brasil)

2014: F. C. Barcelona (España) 6-0 León (México)

2015: F. C. Barcelona (España) 3-0 A. S. Roma (Italia)

2016: F. C. Barcelona (España) 3-2 U. C. Sampdoria (Italia)

2017: F. C. Barcelona (España) 5-0 Chapecoense (Brasil)

2018: F. C. Barcelona (España) 3-0 C. A. Boca Juniors (Argentina)

2019: F. C. Barcelona (España) 2-1 Arsenal F. C. (Inglaterra)

2020: F. C. Barcelona (España) 1-0 Elche C. F. (España)

2021: F. C. Barcelona (España) 3-0 Juventus F. C. (Italia)

2022: F. C. Barcelona (España) 6-0 Pumas UNAM (México)

2023: F. C. Barcelona (España) 4-2 Tottenham Hotspur (Inglaterra)

2024: A. S. Mónaco (Francia) 3-0 F. C. Barcelona (España)

2025: F. C. Barcelona (España) 5-0 Como 1907 (Italia)

Así, también equipos de la Liga Mx también han tenido la oportunidad de participar en dicho trofeo.

Cuándo y dónde ver en México

Lamentablemente no hay una transmisión gratuita en México para disfrutar del partido, por lo que si quieres verlo hay que hacerlo a través de la plataforma de Barca Play o el Youtube del Barcelona, ambos con suscripción.