Hallan fosa clandestina con menor de 17 años en Celaya, Guanajuato

Un menor de aproximadamente 17 años fue enterrado clandestinamente en una zona rural de Celaya, Guanajuato. Crédito: Especial

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Los restos de un menor de aproximadamente 17 años fueron localizados en una fosa clandestina situada entre las comunidades de San Cayetano y La Soledad, al norte de Celaya, Guanajuato, durante las últimas 24 horas. El hallazgo se produjo después de que campesinos, al trabajar en las parcelas de alfalfa de la región, notaron tierra removida y observaron una pierna sobresaliendo de la superficie.

El descubrimiento fue reportado de inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar y confirmaron la existencia de un entierro ilegal. El caso ha generado conmoción entre los habitantes y ha activado protocolos de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y la identidad del menor.

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El cadáver se encontraba a menos de 20 centímetros bajo tierra, en posición fetal y con un pantalón de mezclilla. Los restos presentaban un avanzado estado de descomposición y aparentes huellas de violencia física, según confirmaron las autoridades de Guanajuato.

Hallazgo en zona agrícola de Celaya: primeras diligencias de la Fiscalía

La Policía Municipal de Celaya fue la primera corporación en responder al reporte ciudadano. Los elementos acordonaron el perímetro con cinta amarilla para preservar los indicios en el terreno.

Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomaron el control de la escena. Los peritos procesaron la zona y extrajeron los restos con técnicas forenses para integrar la carpeta de investigación penal.

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Los investigadores entrevistaron a vecinos de las comunidades cercanas para cruzar el hallazgo con reportes de personas desaparecidas en el área. La Fiscalía asumió la conducción de las indagatorias para identificar a los responsables del homicidio.

Técnicos del Servicio Médico Forense trasladaron el cuerpo a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley. Los peritos forenses efectuarán estudios genéticos para determinar la identidad oficial de la víctima en las próximas horas.

La versión preliminar de que la víctima tenía alrededor de 17 años deberá ser confirmada mediante los dictámenes periciales correspondientes. La Fiscalía informará con más detalle conforme avancen los resultados científicos.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celaya, entre los municipios de Guanajuato con más personas desaparecidas

El hallazgo ocurre en un municipio con una de las tasas más altas de desapariciones del estado. Un informe publicado en febrero de 2025 por el investigador Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León, documentó que Celaya acumulaba 505 personas desaparecidas al 30 de junio de 2024, la cifra más elevada entre todos los municipios de Guanajuato, según datos de la Fiscalía General del Estado.

El mismo informe registró que, entre 2009 y junio de 2024, Celaya figuraba entre los municipios con mayor número de fosas clandestinas en el estado, junto con Irapuato, Salamanca, Juventino Rosas y Acámbaro, de acuerdo con el seguimiento del Centro de Datos de la Ibero León.

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Guanajuato acumula más de 750 fosas clandestinas desde 2009

El estado de Guanajuato concentra una de las crisis de desapariciones más graves del país. A julio de 2025, Lorusso documentó más de 750 fosas clandestinas en la entidad desde 2009, con al menos 1,245 cuerpos o restos humanos individualizados exhumados hasta junio de 2024, según el informe.

El 82% de esas fosas —546 de las 660 registradas hasta mediados de 2024— fueron localizadas entre 2020 y junio de ese año, lo que refleja una aceleración del fenómeno en los últimos años, de acuerdo con el mismo informe.

Una cinta amarilla con la inscripción "prohibido el paso" cierra una carretera rural en Tabasco durante la noche, con árboles y charcos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer cuatrimestre de 2026, la organización civil Causa en Común registró 157 fosas clandestinas en todo el país a partir de notas periodísticas, con al menos 250 víctimas exhumadas. Guanajuato se ubicó entre los cinco estados con mayor incidencia, junto con Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y el Estado de México, según reportó AM de Guanajuato en mayo de 2026.

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Datos de la Comisión Estatal de Búsqueda en 2026

Solo en lo que va de 2026, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato participó en la localización de 51 contextos de hallazgo, de los cuales 12 corresponden a fosas clandestinas, según información publicada por AM en mayo de 2026. La misma Comisión realizó 275 jornadas de búsqueda en distintas regiones del estado durante ese periodo.

El Registro de Hallazgos de la Fiscalía General del Estado contabilizó 104 cuerpos localizados en 11 municipios entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con datos publicados por AM el 24 de marzo de ese año. Los municipios de Juventino Rosas y Villagrán concentraron 65 de esos cuerpos.

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El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló en un reporte de abril de 2026 que el número de personas desaparecidas en Guanajuato se multiplicó por ocho entre 2017 y abril de 2025, y que actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 5,663 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, según la publicación de AM.

En 30 de los 46 municipios de Guanajuato ya se registran hallazgos de fosas clandestinas, advirtió Lorusso en agosto de 2025 a Milenio. El fenómeno, señaló el investigador, “no para”, dado que las búsquedas activas continúan y cada nueva jornada arroja más sitios con restos humanos.

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