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El ‘Farmeo de Aura’ conquista a la Liga MX: Jesús Gallardo y el Toluca se unen a la tendencia viral

Con su característico humor, el futbolista se robó el corazón de la afición mexicana y encabeza la lista de los personajes con más puntaje en este trend

El defensor mexicano no dudó en mostrar sus puntos para esta tendencia de redes sociales.
El defensor mexicano no dudó en mostrar sus puntos para esta tendencia de redes sociales. (Captura de video IG Toluca)
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En las últimas horas, el Club Toluca desató una ola de interacciones en redes sociales tras publicar un metraje protagonizado por el lateral mexicano Jesús Gallardo, sumándose de forma cómica a una de las tendencias más populares de las redes sociales: las batallas para “farmear aura”, dejando claro que la Liga MX es un lugar con mucho material.

El fenómeno de “farmear aura” se basa en una métrica humorística inventada por las audiencias jóvenes y usuarios de plataformas de videos cortos. En estas dinámicas, dos o más personas se enfrentan cara a cara proyectando actitud, poses, expresiones faciales o gestos llamativos para acumular “puntos de presencia y carisma” ante los espectadores. Por el contrario, cometer un acto vergonzoso o falto de actitud resulta en la pérdida inmediata de dichos puntos.

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La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.
La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

El “Haaland Tabasqueño” desata los memes

A diferencia de los duelos habituales en los que dos competidores cruzan miradas y ademanes, el Toluca apostó por una ejecución minimalista. En el breve videoclip difundido por el club, se aprecia a Jesús Gallardo sentado conversando descuidadamente con alguien fuera de cámara; segundos después, el futbolista voltea directamente hacia la lente y esboza una sonrisa usando una peluca rubia.

La respuesta de la afición y de los cibernautas fue inmediata. De forma unánime, los usuarios aseguraron que la interacción del lateral le otorgó una puntuación simbólica de “+999 de aura”, catapultando el metraje a los primeros lugares de tendencia. La ocurrencia detonó una lluvia de sobrenombres cómicos para el seleccionado nacional, renombrándolo en redes como el “Haaland tabasqueño”, “He-Man Gallardo”, “Gallardo Targaryen” o la “güerita de fuego”.

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El famoso futbolista es conocido por su personalidad irreverente y presencia en la cancha. (IG Toluca)

La “Batalla de Farmeo de Aura” llega a la CDMX

El fervor por esta tendencia digital no se ha limitado únicamente a las interacciones de los futbolistas y clubes profesionales. La fiebre por la acumulación de “aura” ha escalado a tal grado que ya se preparan encuentros masivos presenciales en la capital del país.

Bajo la organización de la cuenta de Instagram de Proyecto Escolar, se ha lanzado oficialmente la convocatoria para participar en la “Batalla de Farmeo de Aura CDMX”, un encuentro urbano que promete reunir a creadores de contenido, jóvenes y entusiastas de la cultura de internet en uno de los puntos más emblemáticos del sector poniente de la Ciudad de México.

La cita está programada para el próximo domingo 23 de agosto a las 3:00 PM, teniendo como sede la Explanada del Parque México, ubicada en la colonia Condesa. De acuerdo con el cartel promocional difundido digitalmente, la competencia contará con la supervisión de un réferi oficial identificado como Josuesy, encargado de impartir justicia y determinar la dinámica de los enfrentamientos entre los asistentes.

Este evento tendrá lugar en el centro de la capital mexicana.
Este evento tendrá lugar en el centro de la capital mexicana. (IG Proyecto Escolar)

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del público es la forma en que se anunció el estímulo para el ganador de la jornada en el Parque México. La organización destaca en letras de gran tamaño un premio principal para el primer lugar de $300,000 centavos mexicanos.

Para evitar malentendidos entre los futuros participantes, la misma publicidad aclara entre paréntesis que la cifra equivale a 3,000 pesos mexicanos reales ($3,000 MXN), recurriendo al humor característico de los memes y las dinámicas virales para enganchar a las audiencias jóvenes.

El contraste entre la creatividad de los clubes de la Liga MX para enganchar con sus aficionados y la organización de eventos comunitarios en espacios públicos demuestra el profundo impacto que las tendencias de internet continúan teniendo en la cultura popular contemporánea.

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