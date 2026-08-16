Esposa de José Ramón López Beltrán comparte estilo de vida en Estados Unidos. en medio de escándalo de Andy. ( Foto: Instagram/Carolyn121212)

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En medio del escándalo por la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, su cuñada, Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, compartió una serie de fotografías y momentos a través de un video en sus redes sociales, donde destacó el estilo de vida en “libertad” al que tiene acceso en Estados Unidos.

Carolyn Adams comparte extenso mensaje y fotografía en Disney

Entre los momentos que destaca de la publicación, se encuentra una imagen familiar en el parque de Disney, además del recorrido que realizó en el parque de diversiones donde también aparece su esposo, José Ramón López Beltrán.

En la descripción del video, la mujer escribió un mensaje de varias líneas, donde asegura que sus hijos “están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular”.

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Ante el escándalo que ha caído sobre la familia del exmandatario mexicano, la empresaria detalló que en este “mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender”.

Con fotografías que destacan su vida en el extranjero, Carolyn Adams destaca que busca que sus hijos se desarrollen en libertad, lejos del escrutinio público, “Libres para soñar en grande. Libres para estudiar donde quieran. Libres para conocer el mundo. Libres para trabajar por sus metas. Libres para disfrutar el fruto de su esfuerzo, sin culpa y con gratitud”.

Carolyn Adams salió en defensa de su esposo, José Ramón López Beltrán. (Instagram/X)

Tras los distintos posicionamientos que ya generan presión en el gobierno de México y el partido que fundó su suegro, Morena; la esposa de José Ramón López Beltrán finaliza su mensaje con un consejo futuro para sus hijos:

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“Que sus actos hablen más fuerte que cualquier mentira, que su paz valga más que cualquier juicio y que nunca olviden que el amor con el que son criados siempre será más fuerte que el ruido del mundo”.

Escándalo de Andy sacude a su familia, a Morena y al gobierno federal

El gobierno de Donald Trump retiró la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de organización de Morena, así confirmó la medida en una carta publicada en Instagram, dirigida directamente al mandatario estadounidense, en la que acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau de ordenar la revocación.

La cual calificó como una decisión “politiquera y propagandística, al estilo hitleriana” y aseguró que ninguna de las dos autoridades cuenta con pruebas de actos ilícitos en su contra.

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al hijo de su antecesor y calificó la medida como un acto de “injerencia en la política mexicana” con un “sentido esencialmente político”. Descartó que la FGR abra una investigación en su contra: “No porque Estados Unidos le quite la visa vamos a investigarlo”.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Mientras que el partido oficialista, tanto dirigencia, legisladores y gobernadores, salieron a fijar postura apoyando al hijo de AMLO, refrendando el mensaje de Palacio Nacional, donde aseguran que se trata de un movimiento político de la administración de Trump que busca tener injerencia en la política mexicana y que da impulso al golpeteo político de la derecha.

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