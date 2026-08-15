Camilo Vargas y el Atlas se unen con campaña en México para apoyar a los afectados por el sismo en Colombia

En el marco de su aniversario 110, el club rojinegro y su guardameta colombiano llamaron a la afición y a Guadalajara a respaldar a las familias afectadas. EFE/ Francisco Guasco

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El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia el 10 de agosto dejó una emergencia humanitaria con cientos de víctimas, heridos y decenas de miles de personas sin vivienda.

Ante esta crisis, el portero Camilo Vargas y el Club Atlas de México han convocado a la afición y a la comunidad de Guadalajara para participar en una campaña de apoyo, cuyo punto central será el Estadio Jalisco.

El Estadio Jalisco funcionará como centro de acopio para canalizar el apoyo de la afición para las zonas más afectadas tras el sismo en Colombia. (X/ @AtlasFC)

La iniciativa se formalizó este sábado, antes del partido Atlas vs Tigres. El inmueble funcionará como centro de acopio para reunir ayuda humanitaria destinada a las zonas más afectadas de Colombia.

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Atlas impulsa campaña humanitaria en el Estadio Jalisco

La iniciativa lanzada por Camilo Vargas y Atlas buscó implicar a la afición y a la ciudadanía de Guadalajara en el apoyo a las familias colombianas damnificadas por el sismo.

El guardameta colombiano lanzó un mensaje en sus redes sociales, aprovechando el aniversario 110 del club , solicitando la colaboración de la afición y de todos los habitantes de Guadalajara .

El centro de acopio en el Estadio Jalisco recibirá donaciones este sábado de 18:00 a 21:00 horas , antes del partido ante Tigres .

Los artículos solicitados incluyen alimentos no perecederos, kits de higiene, cobijas, ropa limpia, medicamentos básicos, pañales, linternas, así como insumos para bebés y mascotas.

La iniciativa se realizará este sábado antes del partido Atlas vs Tigres, con recepción de donaciones de 18:00 a 21:00 horas en el Estadio Jalisco. (X/ @AtlasFC)

Con esta acción, la afición de Atlas y la comunidad local tienen la oportunidad de fortalecer el vínculo de solidaridad con Colombia en una fecha emblemática para la institución.

El impacto del sismo en Colombia

La situación en Colombia sigue siendo crítica y las necesidades humanitarias son urgentes, según el último balance oficial.

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó , dejó al menos 294 fallecidos , cerca de 4 mil heridos y más de 320 personas desaparecidas .

Ciudades como Cali y Pereira concentran la mayor parte de las víctimas.

Más de 10 mil 500 viviendas fueron destruidas y alrededor de 74 mil resultaron dañadas.

Se han registrado más de 150 réplicas, lo que dificulta las labores de rescate y atención.

Cali y Pereira concentran la mayor parte de las víctimas, mientras 10 mil 500 viviendas quedan destruidas y alrededor de 74 mil resultan dañadas por el terremoto.REUTERS/Raquel Cunha

Así, la respuesta internacional y de distintos sectores, continúa activa mientras avanzan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas más golpeadas.

Camilo Vargas, referente dentro y fuera de la cancha

El liderazgo de Camilo Vargas se refleja tanto en su trayectoria como en su papel desde su llegada a Atlas y a Guadalajara. Camilo volvió recientemente a México tras disputar con Colombia el Mundial 2026, donde jugó los cinco partidos del torneo.

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El portero ha destacado el trato y la hospitalidad recibidos en Guadalajara, ciudad que considera su hogar desde 2019.

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Ciolombia, Camilo Vargas difundió el llamado en redes durante el aniversario 110 del club Atlas. Reuters/Jay Biggerstaff

En este sentido, la campaña impulsada por Vargas y Atlas representa una oportunidad concreta para que el deporte y la sociedad mexicana extiendan su solidaridad hacia las víctimas.