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Valtteri Bottas ve progresos en Cadillac junto a Checo Pérez pese a su complicada temporada debut

El piloto finlandés habló sobre los retos que ha enfrentado la escudería estadounidense en su debut en la máxima categoría

(REUTERS/Mark Peterson)
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Valtteri Bottas reconoció que Cadillac ha mostrado avances durante su primera temporada en la Fórmula 1, pese a los problemas de fiabilidad y los abandonos que han marcado el debut de la escudería estadounidense en la máxima categoría.

Cadillac se incorporó a la parrilla en 2026 como el undécimo equipo y apostó por una dupla experimentada con Bottas y Sergio “Checo” Pérez. Sin embargo, la escudería todavía no ha conseguido sumar su primer punto y ha enfrentado diversos problemas técnicos a lo largo de la temporada.

A pesar de este complicado escenario, el piloto finlandés consideró que el equipo ha logrado mejorar tanto el rendimiento del monoplaza como su fiabilidad conforme han avanzado las carreras.

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Bottas destaca la evolución de Cadillac

(REUTERS/Go Nakamura)
(REUTERS/Go Nakamura)

Bottas aseguró que Cadillac tenía previsto enfrentar dificultades durante su primera temporada y señaló que los problemas técnicos forman parte del proceso de aprendizaje de una escudería que acaba de incorporarse a la F1.

“Sabíamos que iba a haber desafíos. Ha habido unas cuantas carreras que no hemos terminado por problemas técnicos. Sabíamos que era posible y que forma parte de la curva de aprendizaje”, explicó recientemente en entrevista para el portal de la máxima categoría.

El finlandés destacó que uno de los principales objetivos ha sido aprender de cada inconveniente y trasladar esas experiencias al desarrollo del equipo.

“Sabía que podíamos mejorar a lo largo del año; podemos ver que lo hemos hecho. Hemos podido coger ritmo y hemos podido hacer que el coche sea más fiable”, señaló.

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Bottas también resaltó la evolución en la manera de trabajar dentro de la escudería estadounidense y reconoció que todavía existe un largo camino por recorrer.

“Cómo opera el equipo, estamos mejorando cada vez más. Ha sido un gran viaje hasta ahora, pero todavía queda mucho trabajo por hacer”, afirmó.

La relación con Checo Pérez también avanza

(REUTERS/Go Nakamura)
(REUTERS/Go Nakamura)

El piloto finlandés explicó que uno de los retos de comenzar un proyecto desde cero ha sido establecer una relación de trabajo con prácticamente todos los integrantes de la escudería.

“Solo había un par de personas en el equipo a las que conocía del pasado cuando me incorporé. Con casi todos los miembros has tenido que construir esta relación sobre cómo puedes trabajar mejor con él o ella, y cómo sacar también el máximo de la gente que te rodea”, comentó.

Bottas aseguró que este proceso también se ha dado con Checo Pérez, con quien comparte la alineación de Cadillac.

“Todavía estoy conociendo cada vez mejor al equipo, a la gente con la que trabajo. Es lo mismo con Checo, en realidad. Todo ha empezado ya realmente bien y es agradable trabajar con él”, apuntó.

El equipo también atraviesa cambios en su estructura directiva, luego de anunciar esta semana la salida de Graeme Lowdon como jefe de equipo. Su lugar será ocupado por Marcin Budkowski, exdirector ejecutivo de Alpine, en una nueva etapa para el proyecto estadounidense.

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