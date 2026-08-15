México
Agregar Infobae enGoogle

Delgadez extrema en redes sociales: cómo afecta la salud mental de los adolescentes

Cuando una moda amenaza el bienestar de las personas, es necesario advertir sobre sus riesgos, debido a que el verdadero problema es la construcción de estándares

Delgadez extrema en redes sociales
Delgadez extrema en redes sociales
Guardar

El debate sobre estereotipos físicos, salud mental y juventud ha cobrado fuerza en el entorno digital. Aunque en los últimos años se observó una mayor difusión hacia distintas formas corporales, la proliferación de imágenes que ensalzan la delgadez extrema ha encendido alertas en la sociedad. Este fenómeno afecta principalmente a las y los adolescentes, quienes están expuestos de manera constante a modelos inalcanzables.

En este contexto, surge una pregunta urgente sobre cómo abordar la problemática sin caer en juicios sobre la apariencia de individuos que pueden estar atravesando cambios físicos.

La Dra. Perla Leal Galicia, especialista de la Universidad Iberoamericana, señaló que la discusión debe centrarse en los modelos que difunden los medios y las redes sociales, en lugar de opinar sobre cuerpos ajenos.

PUBLICIDAD

La experta propone un enfoque preventivo: evitar comentarios sobre la salud o físico de personas específicas y enfocar el diálogo en los patrones aspiracionales que circulan en la publicidad y plataformas digitales. Así, se busca proteger el bienestar colectivo sin reforzar prácticas invasivas ni estigmatizantes.

El impacto de los ideales de belleza y la delgadez extrema

El principio “De los cuerpos no se habla” marca un límite frente a la costumbre de opinar libremente sobre transformaciones corporales ajenas. Sin embargo, resulta esencial abrir este debate cuando una tendencia puede influir negativamente sobre la salud pública.

Cuando una moda amenaza el bienestar, es necesario advertir sobre sus riesgos, debido a que el verdadero problema, no es la apariencia de una persona en una fotografía, sino la construcción de estándares que se presentan como indispensables para ser aceptados o admirados.

PUBLICIDAD

La exposición continua a ciertas imágenes puede modificar la percepción propia y alimentar la creencia de que solo un tipo de cuerpo es valioso.

“Estas imágenes que vemos repetitivamente en iconos que las personas jóvenes idealizan funcionan como un espejo: veo esto y quisiera parecerme a esa persona”, señaló la académica.

Infografía sobre ideales de belleza con mujer mirándose en espejo roto, teléfono con modelos, mujer con dolor de cabeza, personas en terapia, figuras corporales diversas.
La infografía detalla los riesgos de los ideales de belleza y ofrece claves para una autoimagen saludable, incluyendo la importancia de cuidar el contenido digital y buscar ayuda profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concentrar los esfuerzos en tener un cuerpo sano y funcional, en vez de perseguir formas irreales promovidas en redes sociales, es la recomendación principal. Esta perspectiva ayuda a resistir la presión de modelos volátiles y a priorizar la salud mental y física.

La mayoría de los sitos web intensifican estas creencias al mostrar transformaciones y rutinas que no representan la realidad de la mayoría de las personas, quienes difunden estos contenidos suelen dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de su imagen, algo inaccesible para personas con otras responsabilidades.

Consecuencias psicológicas y estrategias de autocuidado

Cuando la comparación entre cuerpos deja de ser esporádica y comienza a borrar la identidad, aparecen señales de alerta: abandono de intereses personales, modificación de valores o dependencia de la autoestima del peso o la apariencia. Este proceso puede propiciar pensamientos obsesivos, ansiedad, alteraciones del sueño y trastornos alimentarios.

En casos graves, como la anorexia, los efectos sobrepasan lo superficial y pueden afectar órganos vitales, advirtió la especialista. Por ello, resulta fundamental prestar atención a las señales de malestar y buscar ayuda cuando sea necesario.

Una medida preventiva consiste en seleccionar conscientemente el contenido que se consume en internet. Si ciertos perfiles o publicaciones generan malestar o rechazo hacia la apariencia, conviene dejar de seguirlos para frenar el ciclo de insatisfacción.

“Si identificas que un contenido te genera ansiedad porque no tienes determinado peso corporal, deja de verlo. Le quitas lo más importante que le estás dando: tu atención”, recomendó Leal Galicia.

Temas Relacionados

delgadezredes socialessalud mentaladolescentesestereotipos de bellezadietacuerpos realesIBEROmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡La cartelera comienza a tomar forma! Poncho de Nigris pide a sus seguidores propuestas de combates para Ring Royale

El conductor lanzó una convocatoria entre sus seguidores para definir quiénes podrían subir al cuadrilátero en marzo

¡La cartelera comienza a tomar forma! Poncho de Nigris pide a sus seguidores propuestas de combates para Ring Royale

Repelentes caseros para cucarachas: recetas tradicionales y lo que sí funciona según expertos

Soluciones tradicionales para el hogar enfrentan la lupa de la ciencia en el manejo de plagas domésticas

Repelentes caseros para cucarachas: recetas tradicionales y lo que sí funciona según expertos

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 07:32 horas, a una distancia de 135 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 8.9 km

Chiapas registra sismo de 4.0 de intensidad en Cd Hidalgo

Sinaloa enfrenta récord de homicidios y una grave crisis forense en 2026

El 13 de agosto, Sinaloa concentró el 35% de todos los homicidios dolosos del país en una jornada que el gobierno federal presumió como la más pacífica de la administración Sheinbaum

Sinaloa enfrenta récord de homicidios y una grave crisis forense en 2026

López-Dóriga le desea a Luisa María Alcalde que no sufra lo que él vivió con AMLO: “Es el riesgo de las listas”

El periodista tuvo un tenso debate con la Consejera Jurídica sobre la lista de periodistas

López-Dóriga le desea a Luisa María Alcalde que no sufra lo que él vivió con AMLO: “Es el riesgo de las listas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa enfrenta récord de homicidios y una grave crisis forense en 2026

Sinaloa enfrenta récord de homicidios y una grave crisis forense en 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: balacera entre militares y civiles deja tres muertos en La Piedad, Michoacán

Enfrentamiento entre civiles y militares deja tres muertos y un adolescente herido en La Piedad, Michoacán

Edomex evita pago de más de 5.5 millones de pesos por intentos de extorsión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto: Detienen al director y tres elementos de la policía de José Sixto Verduzco, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Moisés Peñaloza se salva a sí mismo

¡La cartelera comienza a tomar forma! Poncho de Nigris pide a sus seguidores propuestas de combates para Ring Royale

Alejandra Guzmán, Banda Ms y Moenia daran conciertos gratis en la Feria de Tlaxcala 2026: fechas, detalles y horarios

Qué es Emsculpt, la tecnología de los “20 mil abdominales”

La Casa de los Famosos México 2026: ¿quién es el habitante que logró la salvación?

DEPORTES

¿A qué hora juega México hoy? Semifinales femenil y varonil de Flag Football 2026

¿A qué hora juega México hoy? Semifinales femenil y varonil de Flag Football 2026

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

Cadillac no garantiza la continuidad de Checo Pérez para 2027: “Es la F1 y las cosas pueden cambiar”

Tigres iría por la exfigura argentina Barros Schelotto como su nuevo entrenador

Esta es la millonaria cifra que habría cobrado Grupo Frontera por presentación en la fiesta de Lamine Yamal