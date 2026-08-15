Delgadez extrema en redes sociales: cómo afecta la salud mental de los adolescentes

Delgadez extrema en redes sociales

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El debate sobre estereotipos físicos, salud mental y juventud ha cobrado fuerza en el entorno digital. Aunque en los últimos años se observó una mayor difusión hacia distintas formas corporales, la proliferación de imágenes que ensalzan la delgadez extrema ha encendido alertas en la sociedad. Este fenómeno afecta principalmente a las y los adolescentes, quienes están expuestos de manera constante a modelos inalcanzables.

En este contexto, surge una pregunta urgente sobre cómo abordar la problemática sin caer en juicios sobre la apariencia de individuos que pueden estar atravesando cambios físicos.

La Dra. Perla Leal Galicia, especialista de la Universidad Iberoamericana, señaló que la discusión debe centrarse en los modelos que difunden los medios y las redes sociales, en lugar de opinar sobre cuerpos ajenos.

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La experta propone un enfoque preventivo: evitar comentarios sobre la salud o físico de personas específicas y enfocar el diálogo en los patrones aspiracionales que circulan en la publicidad y plataformas digitales. Así, se busca proteger el bienestar colectivo sin reforzar prácticas invasivas ni estigmatizantes.

El impacto de los ideales de belleza y la delgadez extrema

El principio “De los cuerpos no se habla” marca un límite frente a la costumbre de opinar libremente sobre transformaciones corporales ajenas. Sin embargo, resulta esencial abrir este debate cuando una tendencia puede influir negativamente sobre la salud pública.

Cuando una moda amenaza el bienestar, es necesario advertir sobre sus riesgos, debido a que el verdadero problema, no es la apariencia de una persona en una fotografía, sino la construcción de estándares que se presentan como indispensables para ser aceptados o admirados.

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La exposición continua a ciertas imágenes puede modificar la percepción propia y alimentar la creencia de que solo un tipo de cuerpo es valioso.

“Estas imágenes que vemos repetitivamente en iconos que las personas jóvenes idealizan funcionan como un espejo: veo esto y quisiera parecerme a esa persona”, señaló la académica.

La infografía detalla los riesgos de los ideales de belleza y ofrece claves para una autoimagen saludable, incluyendo la importancia de cuidar el contenido digital y buscar ayuda profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concentrar los esfuerzos en tener un cuerpo sano y funcional, en vez de perseguir formas irreales promovidas en redes sociales, es la recomendación principal. Esta perspectiva ayuda a resistir la presión de modelos volátiles y a priorizar la salud mental y física.

La mayoría de los sitos web intensifican estas creencias al mostrar transformaciones y rutinas que no representan la realidad de la mayoría de las personas, quienes difunden estos contenidos suelen dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de su imagen, algo inaccesible para personas con otras responsabilidades.

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Consecuencias psicológicas y estrategias de autocuidado

Cuando la comparación entre cuerpos deja de ser esporádica y comienza a borrar la identidad, aparecen señales de alerta: abandono de intereses personales, modificación de valores o dependencia de la autoestima del peso o la apariencia. Este proceso puede propiciar pensamientos obsesivos, ansiedad, alteraciones del sueño y trastornos alimentarios.

En casos graves, como la anorexia, los efectos sobrepasan lo superficial y pueden afectar órganos vitales, advirtió la especialista. Por ello, resulta fundamental prestar atención a las señales de malestar y buscar ayuda cuando sea necesario.

Una medida preventiva consiste en seleccionar conscientemente el contenido que se consume en internet. Si ciertos perfiles o publicaciones generan malestar o rechazo hacia la apariencia, conviene dejar de seguirlos para frenar el ciclo de insatisfacción.

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“Si identificas que un contenido te genera ansiedad porque no tienes determinado peso corporal, deja de verlo. Le quitas lo más importante que le estás dando: tu atención”, recomendó Leal Galicia.