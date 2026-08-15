Mueren más de 9 mil huevos de tortuga golfina en Oaxaca, logran rescatar 82 de una tortuga laúd, que es la más grande del mundo

FOTO DE ARCHIVO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

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En el Santuario Playa Morro Ayuta, en Oaxaca, la más reciente temporada de anidación deja un saldo alarmante: 9 mil 500 huevos de tortuga golfina se perdieron por manipulación indebida al ser abandonados en costales dentro de la vegetación de las dunas costeras del Santuario, ello impide su desarrollo y obliga a proceder a su entierro en una zona libre de anidación, como medida de control sanitario y ambiental.

Sin embargo, lograron resguardarse 82 huevos de tortuga laúd, la especie de tortuga marina más grande del mundo y una de las más amenazadas.

Durante los operativos de vigilancia, realizados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre el 4 y el 9 de agosto, el santuario, ubicado en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, registró la llegada de 31 mil 370 ejemplares de tortuga marina golfina para desovar. Estos datos confirman la magnitud del fenómeno en la temporada de anidación 2026-2027.

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Mueren más de 9 mil huevos de tortuga golfina por manipulación indebida (Profepa)

Más de 31 mil tortugas golfina desovan en una semana

El Santuario Playa Morro Ayuta es uno de los principales sitios de anidación para la tortuga marina golfina, especie catalogada dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 en peligro de extinción. Durante la segunda arribada, en apenas seis días, más de 31 mil hembras salen a la playa para depositar sus huevos.

El operativo de protección implica recorridos diurnos y nocturnos, con la participación de personal de la Profepa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes se encargan de la vigilancia y la protección de los ejemplares y sus nidos.

La recuperación de los más de 9 mil huevos abandonados de tortuga golfina se realizó tras detectar su presencia en costales ocultos entre la vegetación. Se determinó que el movimiento brusco y el cambio de ubicación afectaron la viabilidad de los huevos, por lo que se decidió enterrarlos en una zona libre de desove.

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Resguardan huevos de tortuga laúd, la más grande del mundo

El 6 de agosto, durante los recorridos nocturnos, personal de vigilancia observó el arribo de una tortuga laúd adulta a la playa de anidación. La especie, reconocida como la más grande de las tortugas marinas del planeta, enfrenta un alto nivel de amenaza y su presencia en las costas mexicanas es cada vez menos frecuente.

El ejemplar desovó 82 huevos, los cuales fueron recolectados y trasladados a un espacio seguro para su incubación. El resguardo de estos huevos busca garantizar la eclosión y la posterior liberación de las crías, como parte de las acciones de conservación que se implementan en el santuario.

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El acompañamiento y protección de la tortuga laúd durante el proceso de desove se realiza de manera estricta, con el fin de evitar cualquier tipo de perturbación o daño, dadas las condiciones críticas en las que se encuentra la especie.

Mueren más de 9 mil huevos de tortuga golfina por manipulación indebida (Profepa)

Acciones de protección continuarán en temporada 2026-2027

La temporada de arribadas y anidación en la costa de Oaxaca se extiende durante varios meses, con picos de actividad que movilizan a autoridades ambientales y cuerpos de seguridad para reforzar la vigilancia y el resguardo de huevos y ejemplares.

Las acciones de protección y monitoreo continuarán en el Santuario Playa Morro Ayuta durante el resto de la temporada 2026-2027, con énfasis en la prevención de saqueos, el resguardo de especies en peligro y la recuperación de huevos viables.

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Las estadísticas de desove y recuperación de huevos permiten dimensionar la presión que enfrenta la tortuga marina golfina y la laúd ante las amenazas de saqueo, manipulación indebida y pérdida de hábitat, así como la relevancia de los operativos para mantener la viabilidad de las especies en peligro.