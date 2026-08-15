Así fue el robo a un bar de Cuautitlán Izcalli: saltó la barda, cortó candados y huyó con pantalla, bocinas y efectivo

Un hombre delgado con gorra y buzo sujeta un parlante inalámbrico y unos alicates dentro de un bar con poca luz, en una imagen captada por una cámara de seguridad infrarroja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre saltó la barda perimetral de un bar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cortó los candados de las puertas con una pinza mecánica y sustrajo bocinas inalámbricas, una pantalla LED y dinero en efectivo del establecimiento. El robo ocurrió durante la noche de ayer y fue captado por una cámara de vigilancia con tecnología infrarroja, cuyo material difundió el periodista Carlos Jiménez, conocido en redes como @c4jimenez.

El hecho quedó registrado en video y fue el propio Jiménez quien lo hizo público a través de su cuenta en la plataforma X. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades del Estado de México no se habían pronunciado al respecto y el presunto ladrón permanecía prófugo.

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El robo al bar de Cuautitlán Izcalli: cómo ocurrió el 14 de agosto de 2026

El inmueble estaba rodeado por una barda que el sujeto saltó para acceder al interior del negocio. Una vez en el perímetro, usó una pinza mecánica —visible en su mano derecha durante el video— para romper los candados que aseguraban las puertas del bar.

Al ingresar, el hombre recorrió el interior del establecimiento en busca de objetos de valor. El bar contaba con botellas de licor, aparatos electrónicos y electrodomésticos varios en su interior.

El presunto ladrón localizó un par de bocinas inalámbricas conectadas y las tomó. Tras revisar el resto del lugar sin encontrar otros artículos de interés inmediato, procedió a desmontar una pantalla LED de las instalaciones.

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Un hombre utiliza grandes alicates para intentar forzar la entrada de un bar en México durante la noche, cerca de un panel LED y altavoces desmontados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el periodista Carlos Jiménez, el sujeto también habría sustraído dinero en efectivo correspondiente a las ventas del establecimiento. El hombre se retiró del lugar con las bocinas, la pantalla y el dinero sin que ningún elemento policial lo interceptara.

La descripción del sospechoso según el video de Carlos Jiménez

El video, grabado con cámara infrarroja, impide distinguir con precisión los colores de la ropa del individuo. No obstante, el material permite identificar que el sujeto era de complexión delgada y vestía un pantalón ajustado, una sudadera y una gorra clara con el logotipo de los Athletics de Oakland, equipo de béisbol de Estados Unidos con sede en Sacramento, California.

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El hombre portaba la pinza mecánica durante toda la secuencia registrada en el video. La tecnología infrarroja de la cámara confirma que el robo se produjo en horas nocturnas.

Jiménez difundió el material con el mensaje: “SE BUSCA, RATA. Así se metió este delincuente a un bar de Cuautitlán para saquearlo. Se brincó una barda, cortó candados… salió con una pantalla, bocinas, $$… y la policía de Izcalli ni se enteró”. En el mismo tuit, el periodista pidió a quienes reconocieran al individuo que dieran aviso a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la Fiscalía del Estado de México.

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La Policía de Cuautitlán Izcalli y la Fiscalía del Estado de México sin respuesta oficial

Ni la administración municipal de Cuautitlán Izcalli ni las autoridades estatales de seguridad emitieron un pronunciamiento oficial sobre el robo al cierre de esta nota. La Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía estatal tampoco confirmaron la apertura de una carpeta de investigación por el hecho.

Un hombre delgado con sudadera, pantalones y gorra claros sostiene un altavoz y unas tenazas mecánicas en el interior de un bar captado por una cámara de seguridad infrarroja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de respuesta institucional fue señalada directamente por Jiménez en su publicación, al indicar que la policía local “ni se enteró” del robo. El periodista dirigió su mensaje a la cuenta oficial del gobierno de Izcalli y a su presidente municipal.

El presunto ladrón seguiría en libertad, de acuerdo con la información disponible al momento de la publicación del video. No existe hasta ahora ningún reporte de detención relacionado con este caso.

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El robo al bar de Cuautitlán Izcalli se suma a una serie de hechos delictivos registrados en el municipio mexiquense en fechas recientes. El mismo municipio fue escenario, en días anteriores, de un triple homicidio en la colonia La Quebrada, según reportes del mismo medio.

La difusión del video por parte de Carlos Jiménez convirtió el caso en un asunto de atención pública en redes sociales. La publicación acumuló interacciones de usuarios que señalaron la falta de presencia policial en el área donde se ubica el bar.

El periodista Jiménez es una figura reconocida en la cobertura de seguridad en la zona metropolitana del Valle de México. Su cuenta en X funciona como un canal de alerta ciudadana al que recurren habitantes de la región para reportar y visibilizar hechos delictivos.

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El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de establecimientos comerciales ante robos nocturnos en el municipio. La barda perimetral del bar, que en principio debía funcionar como barrera de seguridad, no resultó suficiente para impedir el acceso del sospechoso.