Pollo con almendras estilo oriental: receta fácil para una comida llena de sabor

El pollo con almendras combina pechuga de pollo, verduras y frutos secos en una receta de inspiración oriental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo con almendras es una de esas recetas que consiguen transformar ingredientes sencillos en un plato lleno de contrastes. La suavidad de la carne se encuentra con el toque crujiente de los frutos secos y las verduras, mientras una salsa de sabor intenso se encarga de unir cada elemento.

Esta preparación de inspiración oriental resulta atractiva para quienes buscan variar el menú sin complicarse demasiado en la cocina. Además, su combinación de colores, aromas y texturas hace que sea una alternativa ideal para compartir durante una comida familiar o disfrutar de una cena diferente.

La personalidad del plato está en el equilibrio. El pollo aporta suavidad, las verduras agregan frescura y las almendras ofrecen ese toque crujiente que aparece en cada bocado. La salsa, por su parte, aporta el carácter necesario para que todos los ingredientes formen una sola preparación.

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Una combinación sencilla que convierte el pollo en protagonista

La receta de pollo con almendras apuesta por el equilibrio entre la suavidad del pollo, la frescura de las verduras y el toque crujiente de las almendras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos de esta receta es que no necesita una larga lista de ingredientes para conseguir un resultado apetitoso. La pechuga de pollo funciona como base y permite incorporar diferentes sabores sin perder protagonismo. El corte en cubos también facilita una cocción uniforme y ayuda a que la salsa cubra cada pieza.

Las verduras aportan una segunda capa de textura. La zanahoria, el pimiento verde y la cebolla pueden cocinarse durante pocos minutos para conservar parte de su firmeza. Así, el resultado no queda plano y cada ingrediente mantiene una característica propia al momento de servir.

Las almendras cumplen un papel fundamental en la experiencia. Al tostarlas ligeramente antes de incorporarlas, adquieren un sabor más marcado y mantienen mejor su consistencia. Añadirlas al final permite conservar ese contraste crujiente que distingue a este plato y hace que cada porción tenga un detalle diferente.

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Ingredientes y preparación del pollo con almendras

Cortar la pechuga de pollo en cubos medianos ayuda a una cocción uniforme y a que la salsa cubra cada pieza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar esta receta en casa solo necesitas organizar los ingredientes antes de comenzar. Tener el pollo cortado, las verduras listas y la salsa previamente mezclada permite avanzar con mayor facilidad y evita detener la cocción para preparar cada elemento.

Ingredientes:

500 g de pechuga de pollo

100 g de almendras

1 zanahoria

1 pimiento verde

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de miel

1 cucharada de aceite de sésamo

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharadita de fécula de maíz

100 ml de agua

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación:

Corta la pechuga de pollo en cubos medianos y sazona con sal y pimienta. Tuesta las almendras en una sartén a fuego medio durante unos minutos, moviéndolas constantemente. Retira y reserva. En la misma sartén, agrega el aceite vegetal y cocina el pollo hasta que esté dorado por fuera y bien cocido. Retira y reserva. Corta la zanahoria, el pimiento y la cebolla en tiras. Pica finamente los dientes de ajo. Añade las verduras a la sartén y saltéalas durante unos minutos, procurando que conserven una textura ligeramente crujiente. Mezcla en un recipiente la salsa de soya, la miel, el aceite de sésamo, el agua y la fécula de maíz. Regresa el pollo a la sartén y vierte la mezcla anterior. Cocina a fuego medio hasta que la salsa espese. Incorpora las almendras tostadas, mezcla durante unos instantes y retira del fuego.

El toque final para llevarlo directo a la mesa

El arroz blanco funciona como acompañamiento para el pollo con almendras y permite que la salsa tenga mayor presencia en el plato. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez terminada la preparación, el pollo con almendras puede servirse inmediatamente para aprovechar la combinación de temperaturas y texturas. La salsa debe envolver los ingredientes sin ocultar por completo las verduras ni las almendras, de modo que cada componente pueda distinguirse al comer.

El arroz blanco es un acompañamiento sencillo que combina especialmente bien con este tipo de preparación. Su sabor neutro permite que la salsa tenga mayor presencia y, al mismo tiempo, ayuda a completar el plato. También puedes colocar el pollo en una fuente y distribuir las almendras por encima para darle una presentación más atractiva.

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El resultado es una receta casera con una mezcla de sabores que puede renovar el menú sin exigir una elaboración complicada. Pollo dorado, vegetales, salsa y almendras forman una combinación equilibrada, colorida y reconfortante, perfecta para quienes quieren llevar a su mesa un plato de inspiración oriental preparado en casa.