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¿Rafael Camara sustituirá a Checo Pérez en 2027? CEO de Cadillac aclara los rumores

Dan Towriss habló sobre las versiones que colocan al joven brasileño en los planes de la escudería estadounidense

Cadillac fijó postura ante las especulaciones que han surgido alrededor de uno de sus posibles movimientos para la próxima temporada. (@invictaracing)
Cadillac fijó postura ante las especulaciones que han surgido alrededor de uno de sus posibles movimientos para la próxima temporada. (@invictaracing)
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Cadillac descartó, por ahora, que tenga contemplado realizar cambios en su alineación de pilotos para la temporada 2027 de Fórmula 1, luego de que surgieran versiones que colocaban al brasileño Rafael Câmara como una de las opciones de la escudería para ocupar uno de sus asientos.

Dan Towriss, CEO de Cadillac, negó que existan conversaciones avanzadas para incorporar al piloto de Invicta Racing, aunque reconoció que la situación podría modificarse en el futuro.

El brasileño Rafael Câmara ha destacado durante su primera temporada en la Fórmula 2. (@ferraridriveracademy)
El brasileño Rafael Câmara ha destacado durante su primera temporada en la Fórmula 2. (@ferraridriveracademy)

El automovilista brasileño de 21 años enfrenta un destacado primer año en Fórmula 2 después de proclamarse campeón de Fórmula 3. Câmara ha conseguido cuatro pole positions en las últimas seis fechas y suma dos victorias, resultados que lo mantienen tercero en el campeonato, a 22 puntos del líder Nikola Tsolov.

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Cadillac mantiene su confianza en Checo Pérez y Valtteri Bottas

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Ante la posibilidad de que Câmara llegara a Cadillac en 2027, uno de los principales afectados sería uno de los dos pilotos experimentados de la escudería: Sergio “Checo” Pérez o Valtteri Bottas. Sin embargo, Towriss aseguró que actualmente existe satisfacción con ambos integrantes de la alineación.

“Tenemos dos pilotos experimentados con los que estamos muy contentos, que están empujando al equipo, y seguiremos empujándolos”, señaló el directivo durante la conferencia de prensa de este 12 de agosto.

Towriss también fue cuestionado directamente sobre los rumores relacionados con pilotos jóvenes y, aunque reconoció que Cadillac analiza la posibilidad de incorporar talento de menor edad en algún momento, negó que Câmara sea actualmente una prioridad.

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“Sé que ha habido algunos rumores por ahí con algunos de los pilotos jóvenes. No están fundamentados, así que no es algo en lo que me centraría. No estamos centrados en eso en este momento”, afirmó.

¿Checo Pérez seguirá en Cadillac para 2027?

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

Por ahora, Cadillac no contempla cambios en su dupla de pilotos para el próximo campeonato, por lo que Checo Pérez y Valtteri Bottas mantienen sus respectivos lugares, con contratos vigentes hasta el final de la temporada 2027.

No obstante, Towriss dejó abierta la posibilidad de que la situación cambie conforme avance la temporada y se acerque la definición de la alineación para 2027.

“No hay cambios previstos por el momento para el ’27, pero las cosas siempre pueden cambiar”, puntualizó el CEO de Cadillac.

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