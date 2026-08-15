Auditorio Nacional abuchea a Pati Chapoy y ovaciona a Verónica Castro en show de Cristian

El video muestra una pantalla grande dentro de un auditorio con una audiencia presente. En la pantalla se observa un escenario con iluminación de colores donde una persona. El evento corresponde a un concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, donde la presentadora Pati Chapoy fue recibida con abucheos.

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El más reciente concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, realizado el pasado 14 de agosto, se convirtió en escenario de momentos inesperados y contrastantes para dos figuras clave en la vida y carrera del cantante: Pati Chapoy y Verónica Castro.

Lo que parecía una noche de celebración musical terminó por viralizarse gracias a lo ocurrido en el público durante las presentaciones de ambas personalidades.

Así fue el momento: abuchean a Pati Chapoy y ovacionan a Verónica Castro

Durante el show, Cristian Castro tomó un momento para reconocer a Pati Chapoy entre los asistentes.

“Ha sido la dueña de la nota, la señora, Pati Chapoy, fuerte el aplauso”, pronunció el cantante desde el escenario.

Las cámaras del recinto enfocaron a la conductora, quien fue proyectada en las pantallas gigantes del Auditorio Nacional.

(Captura de pantalla/X)

Chapoy se puso de pie y sonrió, pero la reacción del público no fue la esperada: comenzaron los abucheos y expresiones de desaprobación. A pesar de la situación, Pati Chapoy agradeció con las manos y se sentó rápidamente en su lugar.

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El contraste llegó cuando Cristian Castro presentó a su madre, Verónica Castro, quien también se encontraba entre el público. En esta ocasión, el auditorio entero estalló en aplausos y ovaciones, reconociendo la trayectoria y el carisma de la actriz y conductora.

Las cámaras captaron la emoción de Verónica, quien saludó sonriente mientras el público le demostraba su cariño.

La diferencia en la reacción hacia ambas figuras no pasó desapercibida y se viralizó en redes sociales, donde usuarios comentaron ampliamente el contraste entre el abucheo a Chapoy y la ovación a Castro.

Qué enfermedad padece Verónica Castro y por qué necesita usar tanque de oxígeno (RS)

Pati Chapoy, invitada a la graduación de Cristian Castro y lo que contó en Ventaneando

No es la primera vez que Pati Chapoy es parte de momentos significativos en la vida de Cristian Castro. Recientemente, la periodista fue invitada a la fiesta de graduación del cantante, evento del que habló en su programa Ventaneando.

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Chapoy relató que la ceremonia fue emotiva y que tanto ella como otros invitados especiales presenciaron el orgullo de Verónica Castro por el logro académico de su hijo.

(Foto: captura de Ventaneando)

La titular del vespertino de TV Azteca también compartió detalles sobre la convivencia familiar y el ambiente festivo que se vivió en el evento, así como la interpretación de la canción Estudiar por parte de Cristian.

En una de las transimisiones se mostró cómo fue la fiesta que Véronica le organizó a su hijo con motivo de su graduación.