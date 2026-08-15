Sinaloa enfrenta récord de homicidios y una grave crisis forense en 2026

Elementos navales armados con uniforme y vehículos tipo pick-up controlan una calle urbana de México durante la noche, donde los reflectores iluminan el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 13 de agosto de 2026, Sinaloa encabezó el registro nacional de homicidios dolosos con siete víctimas en un solo día: el 35 por ciento de los 20 asesinatos contabilizados en todo el país. El dato lo divulgó el Gabinete de Seguridad en su informe del jueves, en el que también presumió que esa jornada fue la de menor violencia letal de la administración de Claudia Sheinbaum.

La contradicción es elocuente: mientras México alcanzaba su mínimo histórico reciente, Sinaloa concentraba más de un tercio de todas las muertes del país en un día en que 21 entidades no reportaron ni un solo asesinato.

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Los siete homicidios de Sinaloa superaron por sí solos los registros de Chihuahua, el Estado de México y Michoacán, que contabilizaron dos víctimas cada uno. La brecha entre el estado y el resto del país no fue marginal: fue la diferencia entre una jornada de reducción histórica y una de concentración letal.

Sinaloa acumula 49 asesinatos en los primeros 13 días de agosto

La cifra del jueves 13 no fue un hecho aislado. Durante los primeros 13 días de agosto, Sinaloa acumuló 49 personas asesinadas, con Mazatlán y Culiacán como los municipios con más víctimas del periodo.

Sinaloa concentró el 35% de los homicidios dolosos de México el 13 de agosto de 2026, lo que indica un repunte de violencia en el estado, particularmente en Mazatlán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapa de violencia en el estado se modificó en las últimas semanas. Culiacán concentró históricamente ocho de cada 10 asesinatos y desapariciones en los últimos dos años, pero Mazatlán emergió como un nuevo frente: en la primera semana de agosto se reportaron ahí 32 eventos violentos, 14 homicidios y ocho personas heridas, tres de ellas policías estatales atacados con drones en el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo.

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La disputa entre las facciones identificadas como Los Chapitos y Los Mayos por el control del puerto impulsó ese escalamiento. El conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa arrancó en septiembre de 2024 y no ha cesado.

La Operación Sable y sus alcances en Mazatlán

La Secretaría de Marina (Semar) respondió al repunte con el despliegue de más de 1.700 elementos en Mazatlán y el sur de Sinaloa. El operativo, denominado Operación Sable, arrancó el 8 de agosto y no tiene fecha de conclusión definida.

El dispositivo incluye 65 vehículos tipo patrulla, 25 drones, motocicletas, embarcaciones y motos acuáticas para recorridos terrestres, marítimos y aéreos. La cobertura abarca desde Piaxtla, en San Ignacio, hasta Teacapán, en Escuinapa, con presencia en colonias, accesos carreteros, comunidades rurales y la franja costera.

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Una cinta amarilla con la inscripción "prohibido el paso" cierra una carretera rural en Tabasco durante la noche, con árboles y charcos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las primeras horas del operativo, elementos navales detuvieron a tres personas en el fraccionamiento Real del Valle y aseguraron dos vehículos, un arma de fuego y 4.425 dosis de presuntas drogas, entre ellas metanfetamina, cocaína y mariguana. Días antes, un operativo del Grupo Interinstitucional en la comunidad de El Roble detuvo a 28 presuntos sicarios —incluidas dos mujeres— y decomisó 15 armas largas, 94 cargadores y 2.964 cartuchos de distintos calibres.

El Gabinete de Seguridad y los datos nacionales del 13 de agosto

Frente al panorama de Sinaloa, el Gabinete de Seguridad presentó sus cifras nacionales con un tono distinto. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, señaló que el promedio diario de julio de 2026 —42.5 homicidios— representó 44 asesinatos menos al día frente al arranque de la administración el 1 de octubre de 2024.

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Figueroa añadió que julio de 2026 tuvo el menor promedio diario de homicidios para ese mes desde 2015, y que el indicador de enero a julio se ubicó en 48.6 asesinatos diarios, el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016. La presidenta Sheinbaum lo resumió en su conferencia matutina: “En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”.

Siete estados concentraron el 49% de los homicidios registrados entre enero y julio: Guanajuato con 8.6%, Baja California con 8.2%, Chihuahua con 8.1%, Sinaloa con 7.1%, el Estado de México con 6%, Guerrero con 5.6% y Morelos con 5.5%. Sinaloa bajó 52% desde el máximo de 6.9 asesinatos diarios de junio de 2025 hasta 3.3 en julio de 2026, pero ese descenso no lo sacó de la lista de los estados más violentos del país.

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Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis forense: cuerpos sin identificar en el Semefo de Mazatlán

La violencia dejó otra consecuencia que los colectivos de búsqueda denunciaron públicamente el 12 de agosto frente al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán. Las integrantes de los colectivos Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia colocaron fichas de personas desaparecidas en las rejas, los muros y el piso de entrada del inmueble.

Una integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia advirtió a través de un video en Facebook: “Hay cientos y cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán; bien podrían empezar por ahí y ayudarnos a darle una entrega digna a todos esos cuerpos que cualquiera puede ser nuestro familiar”. Las buscadoras atribuyeron la saturación a la falta de presupuesto para estudios genéticos y al número de cuerpos bajo resguardo sin identificar.

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El 14 de agosto, el colectivo Por las Voces sin Justicia localizó una fosa clandestina con al menos un cuerpo en la comunidad de Ceuta, municipio de Elota, además de restos humanos con daños por fuego junto a unas llantas. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició los trabajos de recuperación y exhumación para su traslado al Servicio Médico Forense.

El Recodo: comunidad aislada desde el 25 de junio

La inseguridad también cortó rutas de transporte público. Desde el 25 de junio, las corridas de camión que llegaban a la sindicatura de El Recodo, en Mazatlán, dejaron de ingresar al poblado y establecieron como punto final la comunidad de La Cofradía.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los operadores consultados confirmaron que la medida se tomó por seguridad, tanto de los conductores como de los pasajeros, y que hasta el momento no hay fecha para restablecer el servicio hasta El Recodo. Las familias que dependen de esas corridas para acudir a Mazatlán por trabajo, escuela, atención médica o trámites deben recurrir a alternativas más costosas.

Los datos de Sinaloa en 2025, antes del repunte de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 1.805 homicidios dolosos en Sinaloa durante 2025, hasta 150 más que los reportados por la Fiscalía General del Estado. Mientras el país redujo su tasa de homicidios en 18% ese año, Sinaloa la incrementó en 75% frente a 2024.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció en su cuenta de X que el Gabinete de Seguridad mantiene la coordinación con autoridades estatales, y destacó que bajo instrucción de la presidenta Sheinbaum se realizaron operativos que derivaron en la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a organizaciones criminales. El estado, con todo, cerró el 13 de agosto como la entidad con más asesinatos del día en un país que ese mismo jueves presumió su jornada más pacífica desde que comenzó el actual gobierno.