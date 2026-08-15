¿A qué hora juega México hoy? Semifinales femenil y varonil de Flag Football 2026

La selección azteca pasó por encima de las ibéricas para firmar una de sus mejores actuaciones. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

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En una madrugada llena de dramatismo, velocidad y temple táctico para la afición azteca, las Selecciones Mexicanas de Flag Football ratificó su estatus de potencia mundial en Düsseldorf, Alemania, tras firmar su pase a las semifinales en las ramas varonil y femenil.

Durante las primeras horas de este sábado 15 de agosto, los representativos tricolores superaron exitosamente la aduana de los Cuartos de Final: la escuadra femenil superó a España, mientras que el conjunto varonil venció a su similar de Panamá, sellando ambos su boleto a la ronda de Semifinales del Campeonato Mundial IFAF 2026.

Con estos triunfos, ambas escuadras mantienen el invicto en el certamen global y se colocan a un solo paso de asegurar plaza en la gran final, un hito crucial en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La Selección Mexicana Femenil de Flag Football es bicampeona de los World Games tras vencer a Estados Unidos. (IFAF)

Diana Flores y la defensiva tricolor frenan el ímpetu de España

El cuadro femenil mexicano, ratificado como el número uno del ranking internacional, se midió ante un aguerrido seleccionado español que accedió a la fase de eliminación directa tras concluir como sublíder del Grupo B.

El encuentro arrancó con una batalla territorial intensa. España planteó una estrategia basada en presionar a la mariscal de campo mexicana, Diana Flores, cercando las rutas cortas de pase. Sin embargo, la paciencia y la visión de Flores permitieron abrir la formación rival con envíos precisos hacia las bandas para conectar con receptoras clave como Tania Rincón y Mónica Rangel, logrando romper el cero antes del descanso.

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En la segunda mitad, la defensiva tricolor resultó determinante. Ante los intentos de reacción de la ofensiva europea por acortar la distancia en el marcador, las jugadoras mexicanas mostraron disciplina en las coberturas de pase y efectividad en el retiro de banderas, cortando avances críticos en la zona roja. México mantuvo el control del reloj en los minutos finales para sellar el triunfo y asegurar su boleto a Semifinales, donde se medirán al conjunto ganador de la llave entre Canadá y Austria.

El equipo número uno del mundo nuevamente hizo válida su condición de favorito para coronarse en este torneo. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

México impone jerarquía física, experiencia y velocidad ante Panamá

En la rama masculina, México y Panamá protagonizaron un choque con sabor latinoamericano marcado por el alto ritmo ofensivo y la explosividad física desde el primer silbatazo. El cuadro tricolor llegó a la cita con el impulso de haber terminado invicto el Grupo C tras superar a rivales como Suiza.

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Desde el inicio del partido, el mariscal de campo azteca desplegó un plan de juego agresivo, conectando pases profundos y apoyándose en la agilidad de receptores como Guillermo Villalobos y Guillermo Zanabria para superar la cobertura secundaria del conjunto canalero. Aunque Panamá respondió con series ofensivas rápidas y jugadas optativas que pusieron a prueba a los apoyadores mexicanos, la profundidad de la banca azteca comenzó a inclinar la balanza en el segundo medio.

El punto de quiebre ocurrió gracias a la presión de la línea defensiva mexicana, comandada en la contención de capturas, lo que forzó entregas de balón y entregó posesiones cortas a la ofensiva tricolor. México capitalizó las oportunidades para despegarse en el marcador y sentenciar el triunfo, garantizando su pase a la antesala de la gran final, donde aguardan al vencedor del duelo entre las potencias de Estados Unidos y Japón.

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Pese al juego ríspido que presentaron los canaleros, la escuadra tricolor nunca dejó la ventaja y terminó con una victoria que los proyecta a las semifinales. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El camino a las medallas y el boleto olímpico

Tras sortear los Cuartos de Final de manera invicta, el torneo no da tregua. Ambas selecciones disputarán la etapa de Semifinales este mismo sábado 15 de agosto, buscando instalarse en los duelos por el campeonato del mundo programados para el domingo 16 de agosto.

El incentivo trasciende la gloria del podio mundialista: el certamen en suelo germano otorga boletos directos a la justa olímpica de Los Ángeles 2028 para los finalistas de cada categoría, consolidando a esta jornada como una de las más relevantes en la historia reciente del tocho bandera en México.

México llegó a estas instancias venciendo a grandes potencias europeas y americanas. (Foto AP/Martin Meissner)

Horarios para México: Semifinales del Mundial 2026

Debido al formato del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) en Alemania, la actividad de eliminación directa se condensará durante la doble jornada de este sábado 15 de agosto. De superar la aduana de Cuartos de Final (donde las mujeres enfrentan a España y los hombres a Panamá), los representativos aztecas disputarán sus respectivos pases a la Gran Final en los siguientes horarios del centro de México:

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Rama Femenil

Semifinal 1: 07:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Semifinal 2: 08:45 horas (Tiempo del Centro de México)

Rama Varonil

Semifinal 1: 10:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Semifinal 2: 11:15 horas (Tiempo del Centro de México)

¿Dónde ver la transmisión en vivo desde México?

Para la afición mexicana, el seguimiento de la participación tricolor en la fase decisiva del torneo se mantendrá accesible de forma gratuita y sin necesidad de suscripciones de pago.

YouTube - ESPN México : gratuitos los partidos de las selecciones mexicanas.

IFAF.TV / YouTube IFAF : gratuita la cobertura total del torneo y canchas simultáneas.

DAZN: registro gratuito / plataforma digital con cobertura internacional de la fase final.