¡La cartelera comienza a tomar forma! Poncho de Nigris pide a sus seguidores propuestas de combates para Ring Royale

Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

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Poncho de Nigris encendió las redes sociales al pedir directamente a sus seguidores propuestas de enfrentamientos para la próxima edición de Ring Royale, evento que ya comienza a tomar forma con una cartelera en construcción.

A través de X, el conductor y creador de contenido escribió: “Armen sus tiros aquí para RING Royale!! Los leo y de aquí sacamos uno, ya estamos haciendo cartelera. A quien les gustaría ver pelear en marzo?”

La invitación provocó que distintos nombres comenzaran a circular entre las propuestas de los usuarios. Entre los posibles cruces mencionados aparecen Poncho de Nigris contra Cibernético, Yeri Mua frente a Bellakath y Rivers contra Alana Flores, además de otras figuras del entretenimiento.

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RING Royale: el concepto que busca llevar las polémicas al ring

Poncho de Nigris anuncia un nuevo reality show de Ring Royale, prometiendo una nueva etapa en la conversación digital tras el éxito en la Arena de Monterrey. (Instagram: @ponchodenigris)

Ring Royale se plantea como un espacio en el que figuras conocidas pueden convertirse en protagonistas de enfrentamientos dentro de un ring, mientras la audiencia participa proponiendo los duelos que le gustaría presenciar.

La dinámica tomó fuerza desde su primera emisión, cuando los seguidores comenzaron a lanzar nombres y combinaciones de posibles contendientes. Ahora, Poncho de Nigris volvió a abrir esa conversación al señalar que “ya estamos haciendo cartelera”.

Entre las sugerencias también han aparecido Gala Montes, Karely Ruiz, Marcela Mistral, Aarón Mercury, Adriano Zendejas y J.D. Pantoja, una lista que refleja el interés de los usuarios por convertir distintos cruces entre personalidades en posibles espectáculos sobre el cuadrilátero.

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Gala Montes lanza una propuesta que sube la temperatura

Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de Gala Montes, quien puso sobre la mesa un enfrentamiento particularmente polémico: su mamá, Crista Montes, contra Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris.

Gala pidió públicamente al regiomontano que organizara el encuentro y aseguró que respaldaría a su madre desde primera fila. Incluso planteó una participación especial: “me ofrezco a cantar el Himno Nacional antes de la pelea sin cobrar”.

La propuesta resulta llamativa por el contexto de la relación entre Gala y Crista. La actriz ha declarado recientemente que su madre la “acecha y acosa” y ha reiterado que no desea tener contacto con ella, además de recordar conflictos familiares, económicos y laborales relacionados con la administración de su carrera durante su infancia.

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¿Quién terminará entrando al ring?

El reto entre Cibernético y Poncho de Nigris genera gran expectativa para un posible combate en Ring Royale en 2026. - (Infobae)

Con la convocatoria abierta, las redes sociales se convirtieron nuevamente en el lugar donde comienzan a cocinarse los posibles enfrentamientos. La pregunta de Poncho fue directa: “A quien les gustaría ver pelear en marzo?”

Por ahora, las propuestas pertenecen a los seguidores y no significan que los combates mencionados hayan sido confirmados. Los nombres de Cibernético, Yeri Mua, Bellakath, Rivers, Alana Flores y otras personalidades forman parte de las sugerencias que han surgido alrededor de la convocatoria.

La decisión final quedará ligada a la cartelera que se está preparando para Ring Royale. Mientras tanto, Poncho de Nigris ya dejó la puerta abierta para que sus seguidores sigan proponiendo sus propios “tiros” y conviertan sus enfrentamientos soñados en posibles combates.

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