Primer vistazo de Miguel y fecha de estreno de Coco 2, la popular película inspirada en la tradición mexicana

Previo al anuncio circularon memes cuando se anunció que la secuela traería a un protagonista ya en su madurez (Collage: Disney Pixar/ Meme Redes sociales)

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La tradición que el mundo aprendió a ver con otros ojos gracias a una película de animación vuelve a la pantalla grande. El Día de Muertos —la celebración donde los mexicanos rompen la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos regresará en Coco 2, la secuela que Pixar anunció en la convención D23.

El estudio presentó arte conceptual que muestra a Miguel Rivera convertido en adolescente, guitarra en mano y junto a su inseparable xoloitzcuintle Dante, en lo que será su segundo viaje al reino de los difuntos.

El estreno está previsto para noviembre del 2029 así que aún quedan muchos detalles por revelar sobre la cinta.

D23 (Disneyworld Vacationer/Youtube)

La festividad que inspiró una saga

Miguel, personaje de la película Coco de Pixar, camina por una calle empedrada de un pueblo mexicano junto a su perro Dante. (D23 Disney Pixar/Redes sociales)

El Día de Muertos se celebra cada 1 y 2 de noviembre en México y es uno de los rituales más arraigados del país. Su origen se remonta a las culturas indígenas mesoamericanas —aztecas, mayas, toltecas y olmecas— que concebían la muerte no como un final, sino como la continuación de la existencia en otro plano.

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Esa cosmovisión sostiene que los espíritus de los difuntos pueden regresar al mundo terrenal. Las familias facilitan ese retorno tendiendo pétalos de flores desde el cementerio hasta el hogar, levantando ofrendas con los platillos y bebidas favoritos del ser querido, y adornando las tumbas con velas y cempasúchiles.

Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, las celebraciones indígenas se fusionaron con las festividades católicas de Todos los Santos y Fieles Difuntos. El resultado fue una celebración sincrética que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2008.

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Cómo Pixar llevó esa tradición al mundo

La costumbre de dedicar altares a los animales de compañía cobra fuerza en México, con propuestas creativas y emotivas. (WikiCommons/Jacqueline Villarreal)

Para crear la primera Coco, el equipo de Pixar no se limitó a consultar libros. Durante años, realizadores y diseñadores viajaron a México y recorrieron pueblos, mercados, museos, talleres e iglesias para documentar de primera mano las tradiciones familiares del Día de Muertos.

El resultado fue una película que, según el consenso de Rotten Tomatoes, combinó “ricos placeres visuales con una narrativa reflexiva” sobre cultura, familia, vida y muerte. La cinta obtuvo una aprobación del 97% en ese portal, con una puntuación promedio de 8.3 sobre 10, y una calificación de “A+” en CinemaScore, convirtiéndose en una de las 90 películas en la historia de esa plataforma en alcanzar esa distinción y la sexta de Pixar en lograrlo.

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La crítica especializada celebró que el filme creara personajes auténticos que superaban los estereotipos culturales que Hollywood había perpetuado durante décadas. Peter Travers, de Rolling Stone, la calificó como “un tributo amoroso a la cultura mexicana”.

El fenómeno que México hizo propio

En su segunda semana, la taquilla creció un 12%, con USD 10,8 millones adicionales, una anomalía en una industria donde las cifras casi siempre caen tras el estreno. Se convirtió en el largometraje animado que más rápido alcanzó los diez días de recaudación en México (Pixar)

Coco se estrenó en México el 27 de octubre de 2017, una semana antes del Día de Muertos y casi un mes antes de su llegada a Estados Unidos. La recepción fue contundente: recaudó $158,2 millones de pesos (USD 9,3 millones) en su primer fin de semana, el mejor debut de una película animada original fuera de la temporada de verano en el país.

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En su segunda semana, la taquilla creció un 12%, con $183,8 millones de pesos (USD 10,8 millones) adicionales, una anomalía en una industria donde las cifras casi siempre caen tras el estreno. Se convirtió en el largometraje animado que más rápido alcanzó los diez días de recaudación en México y, con $792 millones de pesos (alrededor de USD 41,4 millones) en territorio nacional, fue la película animada más taquillera y el segundo filme más exitoso de todos los tiempos en el país, solo detrás de The Avengers (2012) de Marvel.

Más de 21,6 millones de mexicanos la vieron en cines durante sus primeras cinco semanas. A nivel global, Coco recaudó $14.001 millones de pesos (USD 823,3 millones), con $3.578 millones de pesos (USD 210,4 millones) en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, y $10.429 millones de pesos (USD 612,8 millones) en el resto del mundo, incluidos $3.220 millones de pesos (USD 189,2 millones) en China, donde la taquilla llegó a superar en algunas semanas a la del propio mercado estadounidense.

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Los premios que consolidaron su lugar

El National Board of Review la eligió como la mejor película animada de 2017. CinemaScore le otorgó la máxima calificación posible. (Pixar)

En la 90.ª ceremonia de los Premios Óscar, Coco se alzó con dos estatuillas: mejor película de animación y mejor canción original por “Recuérdame”. También ganó el Globo de Oro a mejor película animada y once de los trece premios Annie para los que fue nominada, además del Premio BAFTA en la misma categoría.

El National Board of Review la eligió como la mejor película animada de 2017. CinemaScore le otorgó la máxima calificación posible.

Ernesto de la Cruz vuelve en busca de venganza

El actor añadió que, por una ironía del destino, Miguel deberá unir fuerzas con el mismo hombre que una vez lo traicionó. La alianza forzada entre ambos personajes será el eje narrativo de la secuela. Foto: Disney-Pixar

La secuela retomará la historia varios años después. El actor Benjamin Bratt, confirmado para reponer su papel como la voz de Ernesto de la Cruz, adelantó los detalles centrales de la trama durante el panel de D23.

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“Para algunos, Miguel es un pequeño problema que arruinó una carrera y destruyó un legado”, declaró Bratt desde el escenario. “Ernesto de la Cruz está de vuelta para vengarse, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos.”

El actor añadió que, por una ironía del destino, Miguel deberá unir fuerzas con el mismo hombre que una vez lo traicionó. La alianza forzada entre ambos personajes será el eje narrativo de la secuela.

El equipo que regresa al Mundo de los Muertos

Lee Unkrich, director de la primera Coco y ganador del Óscar por Toy Story 3, retoma la dirección del proyecto tras haberse retirado de Pixar en 2019 para dedicarse a su familia. Lo acompaña el codirector Adrian Molina, responsable también de Elio, con Mark Nielsen como productor, veterano del estudio con créditos en Toy Story 4 e Inside Out 2.

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La producción de la secuela fue confirmada en marzo de 2025, cuando el entonces director ejecutivo de Disney, Bob Iger, lo anunció durante una asamblea de accionistas.

La apuesta de Pixar por sus franquicias más exitosas

Coco 2 se suma a la estrategia del estudio de continuar sus títulos más rentables. Toy Story 5 e Inside Out 2 superaron cada una los USD 1.000 millones en taquilla global. The Incredibles 3 tiene previsto su estreno en 2028, y Coco 2 llegará a las salas en noviembre de 2029.